DJ Zamora débute sa carrière à 16 ans avec KO1

RINGSIDE 04/02/2020

Le prodige poids plume de 16 ans Demler (DJ) Zamora III (2-0, 2 KOs), qui s’entraîne à la salle de boxe Pound-4-Pound Boxing Gym à Las Vegas, Nevada, a poursuivi sa domination sur le ring, remportée via un KO au premier tour vendredi 31 janvier dernier au Big Punch Arena de Tijuana, au Mexique.

DJ III a décroché une gauche droite qui a secoué son adversaire et a forcé l’arbitre à arrêter le combat. DJ Zamora III était un amateur décoré qui a maintenant commencé sa carrière professionnelle avec des KO consécutifs

“Le combat s’est parfaitement déroulé”, a déclaré DJ Zamora III. “J’ai travaillé si dur dans ce camp et cette performance montre à quel point je travaille. Je cherche à retourner au Mexique le mois prochain pour continuer ma quête pour devenir champion du monde.”

“DJ s’est entraîné dur pour ce combat et le but est de le garder très actif”, a déclaré Demler Zamora Jr, le père et entraîneur de Zamora III. «Il se bat bien au-delà de son âge et cela se voit tôt dans sa carrière professionnelle avec ce type de performances.»

“DJ a bien joué ce camp pour ce combat alors qu’il a affronté Tugstsogt Nyambayar, qui se bat contre Gary Russell Jr pour le titre mondial de poids plume WBC ce week-end”, a déclaré Richard Barrientes Jr, entraîneur adjoint de DJ. “DJ est un très bon combattant qui s’améliore à chaque combat.”

Les jumeaux prodiges de boxe, Angel Barrientes (1-0, 1 KO) et Chavez Barrientes (1-0, 1 KO), tous deux âgés de 17 ans, n’ont pas pu se battre car leurs deux adversaires se sont retirés à la dernière minute .