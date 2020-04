Dmitriy Salita annonce la nouvelle série YouTube «Train Like a Boxer»

RINGSIDE 01/04/2020

Salita Promotions, la principale société de promotions de boxe, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle série YouTube “Train Like a Boxer”, avec le fondateur de la société Dmitriy Salita et la médaillée d’or olympique et championne du monde multi-poids Claressa Shields, ainsi que d’autres combattants de premier plan sous la Bannière Salita comprenant Otto Wallin, Shohjahon Ergashev et Kolbeinn Kristinsson.

À partir d’un nouveau webisode ce mercredi 1er avril 2020, sur les chaînes YouTube de Salita Promotions et Claressa Shields, «Train Like a Boxer» cherchera à motiver les gens à rester actifs pendant la quarantaine en fournissant des conseils de fitness et des routines liées à la boxe parfaitement adaptées pour les personnes avec un équipement minimal et un espace limité pour faire de l’exercice.

Avant de devenir le plus récent moteur promotionnel de la boxe avec une impressionnante écurie de champions du monde, de grands prétendants et de nouvelles perspectives flamboyantes, Dmitriy Salita a passé des années à s’entraîner dans certains des gymnases les plus reconnus de l’histoire du sport en tant que champion des Golden Gloves de l’État de New York et meilleur concurrent professionnel.

“Pendant cette crise mondiale de Corona, cette série aidera les fans de boxe avec leur état physique et mental en s’engageant avec nos combattants dans ces activités amusantes et saines”, a déclaré Salita.

«L’entraînement d’un boxeur est parfait pour ces moments difficiles, car il se fait dans l’isolement du camp d’entraînement. Nos combattants veulent redonner et se connecter avec les fans du monde entier pendant cette période de «camp d’entraînement d’isolement» et bientôt ensemble, nous allons tous profiter de la grande victoire de vaincre Covid 19. »

Shields, champion du monde WBC et WBO Super Welterweight à trois divisions et actuelle, qui a vu sa candidature pour devenir la première boxeuse de l’ère des quatre ceintures à être couronnée championne du monde incontestée dans deux divisions de poids contre également la championne invaincue des poids super-légers IBF Marie-Eve Dicaire a officiellement reporté la semaine dernière, dit qu’elle espère que ces vidéos aident tout le monde à rester en forme physiquement et mentalement pendant ces moments difficiles.

“Avec tout ce que le monde traverse en ce moment, je veux aider les gens de toutes les manières possibles à se sentir mieux tout en restant à la maison jusqu’à la fin de cette pandémie”, a déclaré Shields. «Ces vidéos – même de 20 à 40 minutes par jour – peuvent vous aider. Restons forts ensemble! “

Consultez souvent les chaînes YouTube Salita Promotions et Claressa Shields pour de nouveaux épisodes!