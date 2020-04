Dmitry Bivol demande à Canelo de convenir d’un prochain combat contre le poids

RINGSIDE 08/04/2020

📷 Amanda Westcott / Ed Mulholland

Dmitry Bivol veut un morceau de Canelo Alvarez alors que des doutes subsistent sur un combat potentiel pour le Mexicain contre Billy Joe Saunders dans les prochains mois.

Le champion du monde des poids lourds légers de la WBA, qui est (17-0, 11 KO), a une fois de plus appelé à l’opportunité de supprimer une catégorie de poids et à la bataille pour le titre “ Pound-for-Pound ” Super Middleweight (53-1- 2, 38 KO), soulignant qu’il est prêt à se battre à la première date disponible au retour de la boxe.

«Je dis depuis plus d’un an que je suis prêt. Je suis désireux et capable de passer au super poids moyen et de combattre Canelo », a déclaré Bivol. «Je me suis entraîné tout au long de la crise du COVID-19. J’ai également regardé sur les réseaux sociaux Canelo.

«Je sais que mon équipe et Golden Boy Promotions ont discuté de cette option et nous sommes prêts à nous battre à des conditions financières très raisonnables. Mon équipe comprend que contrairement à beaucoup d’autres adversaires, mon objectif n’est pas le jour de paie mais d’affronter les meilleurs de la boxe aujourd’hui. Je sais que je peux le battre et les vraies récompenses viendront après ce combat. »

Le manager Vadim Bivol a déclaré: «Nous sommes prêts à conclure un accord beaucoup plus raisonnable que ce qui a été payé aux récents adversaires de Canelo pour mener ce combat. Pour Dmitry, il s’agit davantage de l’opportunité de détrôner l’un des meilleurs combattants du monde. »

«J’ai entendu dire que DAZN et toutes les autres parties impliquées soutiennent ce combat, mais chaque fois que le nom est évoqué à Canelo, il dit qu’il ne le ferait jamais, mais je ne sais pas combien il y a de vérité là -dedans.

«Ce serait formidable de savoir s’il est prêt à affronter d’autres champions de sa division qui sont sur le même réseau et sont prêts à conclure un accord simple et approprié car il n’y en a pas beaucoup. Je crois fermement que Dmitry Bivol chez Super Middleweight est le test le plus difficile pour Canelo. »

Andrei Ryabinsky, chef de World of Boxing, a poursuivi: «Dmitry veut se battre le mieux et Canelo est en haut de cette liste en ce moment. Ce combat devra avoir lieu tôt ou tard, les fans veulent voir un combat où Canelo sera vraiment testé. »

Bivol, 29 ans, a remporté le titre mondial WBA Light Heavyweight en avril 2017 et a réussi six défenses. Au cours des deux dernières années, il a excellé dans deux décisions unanimes dominantes de 12 tours sur Jean Pascal et Joe Smith Jr., qui ont été diffusées sur HBO et DAZN, respectivement aux États-Unis.

Pascal et Smith ont remporté des victoires contre les meilleurs prétendants Marcus Brown, Badou Jack et Jesse Hart après avoir combattu Bivol, mais ils ont eu du mal à gagner même un tour contre le champion des poids lourds légers. Bivol est co-promu par Matchroom Boxing and Main Events aux États-Unis.