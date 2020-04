Dmitry Bivol propose de perdre du poids pour Canelo Clash

Publié le 04/07/2020

Par: Hans Themistode

Alors que Canelo Alvarez a probablement besoin d’un nouvel adversaire pour sa première apparition sur le ring de l’année, le champion WBA Light Heavyweight Dmitry Bivol a tenté de jeter son nom dans le mélange.

Avant COVID-19, qui a mis la main sur tout le monde du sport, le champion WBO Super Middleweight Billy Joe Saunders a décroché le billet d’or. Pour Saunders cependant, ce n’est pas COVID-19 qui l’a gêné pour son concours de rêve, mais c’était en fait lui-même.

Au cours de cette pandémie mondiale, Saunders a pensé qu’il serait amusant de publier une vidéo expliquant aux hommes comment abuser physiquement de leur conjoint.

Saunders l’a trouvé hilarant, mais personne d’autre ne l’a fait car sa licence de boxe a été immédiatement suspendue. Maintenant qu’il s’est peut-être retiré du mélange, Bivol veut le remplacer.

“Je dis depuis plus d’un an que je suis prêt, disposé et capable de passer au super poids moyen et de combattre Canelo”, a déclaré Bivol. «Je me suis entraîné tout au long de la crise du COVID-19 et j’ai également regardé sur les réseaux sociaux Canelo.»

«Je sais que mon équipe et Golden Boy Promotions ont discuté de cette option. Nous sommes prêts à nous battre à des conditions financières très raisonnables. Mon équipe comprend que contrairement à beaucoup d’autres adversaires, mon objectif n’est pas le jour de paie, mais d’affronter les meilleurs de la boxe aujourd’hui. Je sais que je peux le battre et les vraies récompenses viendront après ce combat. »

Même avant que Saunders ne soit identifié comme adversaire, de nombreux grands noms du sport ont refusé Alvarez. Les opportunités telles que faire face à un livre pour un grand combattant à son apogée ne se présentent pas souvent. Mais pour des combattants comme le champion WBA Super Middleweight Callum Smith, l’argent n’était tout simplement pas suffisant. Bivol est cependant prêt à bénéficier d’une remise.

Ne vous méprenez pas sur le point de vue de Bivol. Bien sûr, il veut être payé, nous le faisons tous, non? Mais s’il peut verrouiller un combat avec Alvarez et réussir la victoire, il se retrouvera à nager en espèces en un rien de temps.

Bivol a un léger œil sur l’or à la fin de l’arc-en-ciel de Canelo. Mais plus important encore, s’il décroche la méga confrontation, il aura enfin un combat définissant sa carrière.

«Nous sommes prêts à conclure un accord beaucoup plus raisonnable que ce qui a été payé aux récents adversaires de Canelo pour mener ce combat. Pour Dmitry, il s’agit davantage de l’opportunité de détrôner l’un des meilleurs combattants du monde. »

«J’ai entendu dire que DAZN et toutes les autres parties impliquées soutiennent ce combat. Mais chaque fois que le nom est évoqué à Canelo, il dit qu’il ne le ferait jamais. Cependant, je ne sais pas à quel point cela est vrai. Ce serait formidable de savoir s’il est prêt à affronter d’autres grands champions de sa division. Ceux qui sont sur le même réseau et sont prêts à conclure un accord simple et approprié. Je crois fermement que Dmitry Bivol chez Super Middleweight est le test le plus difficile pour Canelo. »

«Dmitry veut se battre le mieux et Canelo est tout en haut de cette liste en ce moment. Ce combat devra avoir lieu tôt ou tard. Les fans veulent voir un combat où Canelo sera vraiment testé. »