«Dolittle» de Robert Downey Jr. est aussi bizarre que vous l’imaginez

«Nous avons des endroits beaucoup moins importants!», Chante John Dolittle, un médecin des plus particuliers qui peut parler aux animaux, alors qu’il sort de Buckingham Palace à la fin du nouveau gamin maladroit qui parle d’animaux, flick Dolittle, et étant donné que le nul autre que Robert Downey Jr., un endroit bien moins important pour décrire le film entier, ne joue le rôle principal. Que Dieu bénisse ce mec smarmy et aimable, cette superstar excentrique qui a émergé de Avengers: Endgame 2019 avec plus d’argent que Dieu et un Q plus élevé. Iron Man est mort; l’homme qui a joué à Iron Man et qui a ainsi donné naissance à l’univers cinématographique Marvel est un libre. Libre de faire ce qu’il veut, d’être où il veut, de faire tout type de film qu’il veut faire. Apparemment, la première chose que Downey voulait faire était de faire un lavement au dragon.

Dolittle est le genre de film dans lequel un gorille capricieux (exprimé par Rami Malek) surmonte ses diverses peurs et sauve la situation en frappant un tigre vicieux (exprimé par Ralph Fiennes) dans les noix. Ce n’est pas une plainte; mes deux jeunes fils (6 et 8 ans) ne se plaignaient certainement pas. Ils l’ont particulièrement apprécié lorsqu’un écureuil venteux (exprimé par Craig Robinson) crie «Je suis trop beau pour mourir!» Peu de temps avant que Dolittle ne commence à soigner la blessure par balle de l’écureuil en donnant la bouche à bouche à l’animal. Ils ont également aimé quand le dragon a pété, avant le lavement. Moins clair pour moi est de savoir s’ils aimaient Dolittle lui-même, en partie parce que je suppose qu’ils, comme moi, avaient beaucoup de mal à comprendre tout ce qu’il disait.

Parce qu’une autre chose que Downey voulait faire, apparemment, faisait écho effrontément au rôle de Johnny Depp en tant que capitaine Jack Sparrow dans la franchise autrefois impossible à tuer des Pirates des Caraïbes. Eddie Murphy, bien sûr, a été la dernière vraie star à assumer le rôle de Dolittle, le faisant pour deux de ses blockbusters populistes les plus tolérables en 1998 et 2001, mais non, Downey va au Full Depp ici. Ce qui signifie que cette vision particulière du Dr Dolittle est sauvagement ébouriffée (avant que divers animaux ne lui redonnent de la respectabilité avant le palais de Buckingham), un film pour enfants excentrique (avec un accent anglais-ou-peut-être-irlandais flamboyant du 19e siècle qui sonne vaguement) pornographique), et possède une étrange tendance à marmonner, à chuchoter, à siffler, à flirter sans vergogne avec une incohérence totale. Tous ses dialogues semblent doublés; la plupart sont assez difficiles à distinguer. Attendez peut-être de pouvoir regarder ce film avec sous-titres.

Ou pas. “Je ne me soucie plus de personne ou de quoi que ce soit,” je pense que Dolittle dit. (Comme nous l’apprenons dans le prologue du livre de contes, sa sainte épouse est décédée dans un naufrage, et il languit sur sa propre réserve de nature personnelle dans un isolement échevelé de style Thanos, à l’exception de tous les animaux qui parlent.) «Je savais que je n’aurais pas dû a fait réviser le contrat par des singes », explique Dolittle. (Il doit trouver un arbre mystique qui offrira des médicaments précieux qui sauveront la vie d’une reine Victoria malade – jouée par une Jessie Buckley déconcertante et craignante – de peur que sa mort n’entraîne son expulsion contractuelle de sa réserve de nature personnelle.) “Nous n’avons pas d’autre choix que de nous embarquer dans ce périlleux voyage”, je pense que Dolittle dit, et vous non plus, si vous voulez revoir le grand Robert Downey Jr. à l’écran, ce que vous faites bien sûr.

La scène Avengers: Endgame sur laquelle je continue de revenir est la réunion de bataille mi-finale entre Iron Man et Spider-Man, sans doute le plus grand moment MCU le plus important au monde. Tout ce que vous devez savoir sur la façon dont la franchise est devenue si dominante – et reste si attrayante malgré sa domination destructrice du cinéma mondial – se trouve juste devant le visage de Downey, ce qui me fait pleurer à chaque fois. Le choc non gardé, le froncement de sourcils en quelque sorte tendre, l’étreinte à double embrayage véritablement joyeuse que ces films taquinaient depuis des années. C’est un moment profondément humain au milieu de tout ce spectacle de franchise profondément inhumain de plusieurs milliards de dollars, et c’est le genre de geste que Downey a excellé depuis Iron Man inaugurant le MCU en 2008, et la raison pour laquelle Endgame a doublé en hommage à sa grandeur. La franchise survivra bien sûr sans lui. Mais cela n’existerait peut-être pas sans lui.

Dolittle est le premier film non-MCU de Downey depuis le drame juridique The Judge de 2014, dans lequel Robert Duvall, malheureusement, ne frappe pas un tigre dans les noix; techniquement, cela sert également à une autre réunion d’Iron Man et de Spider-Man, dans la mesure où Tom Holland, alias Spidey lui-même, exprime un chien parlant qui porte des lunettes. (Toujours pas une plainte.) Comme dirigé par le scénariste de trafic récompensé aux Oscars Stephen Gaghan – qui a également écrit et réalisé Syriana, et dont le dernier film, le Matthew McConaughey 2016 raté Gold, aurait pu utiliser un chien qui parle – Dolittle n’est pas exactement une situation de complot. Mais vous le saviez et le préférez probablement.

Donc: Il y a deux acteurs préadolescents au visage vide (Harry Collett comme l’apprenti roturier Stubbins, Carmel Laniado comme la royale Lady Rose) principalement chargés de regarder avec adoration Downey qui pleure comme un gorille et ainsi de suite. Il y a un roi pirate en deuil nommé Rassouli qui est joué par Antonio Banderas et dont le tigre, comme mentionné précédemment, est frappé dans les noix. Il y a un méchant sniveling nommé Dr. Blair Müdfly qui est joué par Michael Sheen, qui aime beaucoup sniveling. (Même les baleines qui parlent conviennent que Müdfly a un menton faible.) Il y a le MacGuffin, un arbre médicinal susmentionné, qui nécessite de naviguer dans l’archipel de Baffling. Climatiquement: lavement de dragon.

Il y a aussi, bien sûr, des tonnes d’animaux qui parlent: Emma Thompson l’ara, Kumail Nanjiani l’autruche, Selena Gomez la girafe, Jason Mantzoukas la libellule. Les parents de mon théâtre ont ri le plus fort quand un calmar, demandé par Dolittle dans un langage de calmar pour expliquer pourquoi la reine est tombée malade, a répondu: “Les vifs ont des points de suture”. Deuxième rire adulte le plus fort: lorsqu’un ours polaire exprimé par John Cena dit «Mon père a dit qu’il sortait pour un paquet de phoques et n’est jamais revenu.» Une projection samedi à 10 h d’un film parlant d’animaux n’est pas une pièce difficile; c’est un répit d’un mode de vie difficile. Downey se rapproche le plus d’un moment émotif Iron Man – Spider-Man lorsque Dolittle et le dragon discutent brièvement du deuil avant le lavement. Vous n’obtiendrez rien de Dolittle autre que ce pour quoi vous êtes venu, soit environ deux heures d’amusement modéré pour les enfants.

Assimiler Downey pour avoir lancé sa carrière post-MCU avec cela, c’est mal comprendre son essence étrange et toujours séduisante, qui est mieux servie non pas par les drames en capital-D (Tropic Thunder a en quelque sorte vieilli bien mieux que The Soloist) mais par le blockbuster capital-S Subversion. (Rappelez-vous que son personnage Tropic Thunder est en noir.) Dolittle n’est pas très bon et certainement pas subversif du tout, mais ce serait bien, bien pire si c’était le cas. Nul doute que l’artiste anciennement connu sous le nom d’Iron Man concocte toutes sortes de plans déroutants et controversés à déchaîner dans les années à venir. Pour l’instant, laissez-le amuser légèrement vos enfants en encadrant un gorille. Vous n’attraperez pas beaucoup de mots qu’il dit réellement. Mais vous comprendrez parfaitement sa signification et son but ici. Monkeys, je peux vous l’assurer, n’a pas relu son contrat.

