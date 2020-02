Dominic Babineau de retour en action ce vendredi soir à Sydney

RINGSIDE 13/02/2020

Vendredi 14 février, Dominic «Don’t Blink» Babineau (12-2-0, 10KOs) de Richibucto Village, Nouveau-Brunswick, donne le coup d’envoi de sa campagne 2020 contre Pedro Bernal (5-1-1, 3KOs) de Mexico au Centre 200 à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Prévu pour six tours ou moins dans la division des super-plumes, Babineau-Bernal fait partie de la carte “Valentine’s Day Massacre” de Three Lions Promotions (TLP), soulignée par le retour du champion WBC Silver International Cruiserweight Ryan “Bruiser” Rozicki (11- 0-0, 11KOs) dans une défense du titre en dix rounds contre le challenger tchèque Vladimir Reznicek (9-2-2, 4KOs).

“Ce sera mon premier combat professionnel au Cap-Breton et je ne pourrais pas être plus excité”, a déclaré Babineau. «J’ai entendu à quel point ces cartes de combat sont bruyantes et excitantes à Sydney. J’ai hâte d’y participer et de montrer à tout le monde dans cette partie des Maritimes pourquoi je m’appelle «Don’t Blink». Bernal a un bon dossier et a déjà bouleversé les Canadiens sur leur hometurf à deux reprises. J’adore être testé. J’espère que Bernal apportera sa meilleure performance possible. »

Babineau s’est battu pour un titre canadien en 2019, affrontant Joey Laviolette dans un combat de l’année en août dernier. Babineau est sorti du revers face à Laviolette, mais a fait preuve d’une habileté et d’un courage incroyables face à un talent national de premier plan. Après une victoire en novembre, Babineau est prêt à se frayer un chemin vers un affrontement au championnat.

“La lutte de Dominic contre Laviolette a été très divertissante”, a déclaré le directeur général de TLP, Daniel Otter. «Nous sommes vraiment ravis d’ajouter un combattant de son calibre à la carte. Il n’est jamais dans un combat ennuyeux. Notre objectif avec cette émission de combat est de présenter certains des meilleurs talents des Maritimes. Je pense que les fans du Cap-Breton vont adorer ce que Dominic apporte au ring. Ne cligne pas des yeux! “

Dans une autre action undercard, Josh Prince de Georges River, à proximité, fait ses débuts professionnels contre Adam Hazelton (1-0-0) de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse, dans une bataille de quatre rondes, North Shore contre South Shore, contre des perspectives provinciales de super-moyens. Au poids moyen, le double champion canadien Brandon Brewer (23-1-1, 11KO) revient contre Josue Castaneda Perez (14-12-3, 5KO) de Gomez Palacio, au Mexique, sur le parcours de huit tours.

Au poids mi-moyen, la favorite invaincue des fans, Jessie «Rock» Wilcox (14-0-2, 9KO) de Hamilton, en Ontario, rencontre le menton de fer Luis Montelongo (12-7-0, 3 KO) de Mexico City un huit rond très attendu. Enfin, Carolyn Redmond (2-0-0, 1KO), native du Nouveau-Brunswick, affronte Karina Rodriguez (3-1-1, 2KOs) du Mexique en quatre tours ou moins, cherchant à poursuivre sa marche vers un championnat national.

Les billets sont en vente à tickets.capebreton.ca et en personne à la billetterie du Centre 200.