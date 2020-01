Dominic Donegan attend avec impatience la sortie du Celtic Clash X le 14 février

RINGSIDE 18/01/2020

Dominic Donegan, poids moyen léger de Cavan, entre en 2020 en toute confiance après une approbation de sonnerie d’un poids moyen léger légendaire.

Le puncheur Drumgoon se bat pour la cinquième fois le 1er février, sur le projet de loi Celtic Clash 10 au Devenish Venue à Belfast. Donegan connaît un niveau d’activité élevé après avoir combattu le mois dernier – où il a attiré l’attention d’un certain Sergio Martinez.

L’Argentin, basé en Espagne, était à la fois un champion du monde des poids moyens et moyens et, depuis sa retraite, s’est engagé dans la promotion de la boxe. “Maravilla” avait Donegan lors de son émission à Torrelavega, dans le nord de l’Espagne, le mois dernier, et a été convenablement impressionné par “The Bomb”.

Donegan décrit comment «il est venu vers moi après mon combat et a dit qu’il était très impressionné par mon combat et que j’allais ailleurs. Entendre cela de la part de quelqu’un comme ça signifie tellement et rend toute la formation que vous faites utile. C’était tellement bon de parler à Sergio Martinez. J’ai eu de jolis clichés pour mon livre de scrap et de bons souvenirs. Se battre sur cette carte en Espagne était autre chose. C’était le rêve d’un boxeur de se battre devant autant de gens. Pour recevoir un bon accueil chaleureux comme je l’ai fait, c’était tout simplement incroyable. Ça donne envie de plus de combats, ça me donne plus faim. »

Avec un vote de confiance venant d’un futur Temple de la renommée, Donegan est convaincu qu’il est le meilleur poids moyen léger d’Irlande et il espère que la victoire le 1er février mènera à un tir au titre. L’homme de l’armée a décrit comment en 2020 je veux que le titre BUI Celtic soit tiré après ce combat le 1er février. Puis, et fin 2020, j’espère avoir encore cinq combats pour prendre mes 10 combats au total et ensuite défier pour cette ceinture irlandaise. »

La scène des poids moyens est remplie de combattants au bord des honneurs nationaux. Les goûts de Graham McCormack de Limerick, Dubliner Cillian Reardon, Eddie Treacy de Bray et son rival local Owen Duffy de Shercock se rapprochent tous d’une inclinaison du titre celtique.

Donegan est prêt à combattre n’importe lequel de ses camarades irlandais de 154 livres. Le prospect de Boxing Ireland Promotions est même reconnaissant de leur présence sur le circuit, non seulement parce que cela pourrait conduire à des rencontres classiques, mais parce qu’ils lui prouvent une motivation massive. “

Expliquant son attitude de «tous venus», Donegan décrit comment «comme je l’ai dit au début de ma carrière, je suis ouvert à tous les combats s’ils ont du sens et mon entraîneur et mon manager sont heureux. Je vais combattre quiconque est mis devant moi. Il y a toutes sortes de poids moyens légers à la minute et c’est tellement bon à voir. Cela fait beaucoup de bons combats et vous pousse plus fort.

J’ai hâte de me battre le 1er février. Ce qui suit continue de croître. Je vends en fait plus de billets que mon premier combat auquel je ne peux pas croire, mais je reçois un très bon soutien et j’ai hâte de présenter un spectacle pour tous mes fans. “

‘Celtic Clash 10’ est présenté par le champion irlandais des poids plumes Eric Donovan et présente également un affrontement entre les welters légers Stephen Webb et Francy Luzoho ainsi que des apparitions de Bray super bantam Sam Carroll, Dublin welter John Joyce, Sligo Town welter Aaron Gethins, Kildare Town welter léger Katelynn Phelan, Tramore super milieu Rhys Moran, North Belfast léger milieu Owen O’Neill, Crumlin léger milieu Tony McGlynn et Leixlip léger welter Senan Kelly.

Les billets coûtent 40 € (non réservés) ou 55 € (au bord du ring) et peuvent être achetés auprès de tous les boxeurs sur la facture. Pour acheter auprès de Dominic Donegan, contactez-le via ses réseaux sociaux ou sur Universe.com.