Donald Trump, Jerry Falwell Jr. et Football Vision de la Liberty University

"Je vais vous raconter une histoire drôle", dit Jerry Falwell Jr.

Il s'agit de son école, la Liberty University, et de son équipe de football, les Flames, et de son ami, l'homme le plus puissant du monde. "Ma femme et moi assistons à de nombreux dîners du vendredi soir avec des recrues", a déclaré Falwell, président de Liberty, l'université conservatrice Southern Baptist qui est passée en 2018 du FCS au football FBS et jouera dans son tout premier match de football Samedi. Nous parlons en août dernier, quelques jours avant le premier jeu FBS de Liberty.

"Nous sommes assis autour d'une table comme celle-ci", poursuit Falwell, en désignant notre table dans une salle de conférence située au-dessus du campus de Lynchburg, en Virginie, à Liberty. "C’est moi et ma femme, et c’est le père de la recrue et son fils, qui sont un demi-jeté."

Il se penche en avant. Il a une barbe grise, des yeux bleus et un fanon charmé. Il sourit. L'histoire ne fait que commencer. «Et puis mon téléphone sonne», dit-il. "C’est un nombre inconnu. Et j'ai répondu. »Ses yeux s'éclairent.

«C'était le président.»

Donald J. Trump, appelant Falwell en plein milieu d'un dîner de recrutement. Il sourit, se souvenant du moment. «Hé, Jerry», se souvient-il de Trump en disant: «Je voulais juste vous dire que vous avez fait un excellent travail sur CNN l'autre soir.» Falwell apparaît souvent aux actualités du câble pour défendre les décisions de Trump et renforcer ses liens avec les chrétiens évangéliques.

«Nous parlons de politique pendant une minute», dit-il, «et il pose des questions sur Becki» – la femme de Falwell – «et il dit qu'il est content qu'elle et Melania deviennent amies.» Et puis, se souvient Falwell, après quelques minutes de bavardage , Trump avait une question:

"Alors, à quoi ressemble l'équipe de football?"

Retrouvailles à Liberty en 2018





Photo par Andrew Lichtenstein / Corbis via .

Je suis allé à Liberty pour écrire sur le football. Je suis allé deux fois, une fois l'an dernier, pour le tout premier match FBS du programme, et encore en juillet, pour parler avec le nouvel entraîneur-chef de l'école, Hugh Freeze. Mais penser à l'équipe de football de Liberty est impossible sans penser aussi à l'université dans son ensemble, et toute considération de l'université est teintée par l'héritage de son fondateur, Jerry Falwell Sr., et l'impact public de son président, Falwell Jr., tous deux figures géantes de l'histoire et du présent de l'évangélisme américain politisé; et tout cela conduit inévitablement à penser au football à penser à Dieu.

"La différence entre Liberty et les autres écoles", explique Turner Gill, l'entraîneur de Liberty jusqu'à ce qu'il démissionne l'hiver dernier pour s'occuper de sa femme alors qu'elle souffre d'une maladie cardiaque ", c'est qu'à Liberty, partout où vous allez, vous priez. Les professeurs prient avec vous. Le personnel prie avec vous. Si vous parlez de quelque chose de sérieux avec quelqu'un, ils diront: «Hé, prions à ce sujet.» »Liberty est la plus grande université chrétienne à but non lucratif du pays, un endroit où les étudiants et les professeurs entrent dans la plupart des conversations avec une attente. qu'ils parlent à quelqu'un qui partage leur foi chrétienne. La prière ouvre de nombreuses classes et réunions. Les conversations informelles, même entre étrangers, sont souvent parsemées d'argot évangélique. «J'étais vraiment en feu pour le Seigneur», explique Ivory Edosomwan, senior à propos de son arrivée sur le campus en tant qu'étudiant de première année, «et je n'avais jamais été entouré de 15 000 chrétiens auparavant. J'étais émerveillé."

Promenez-vous sur le campus de Liberty, et cela peut sembler à première vue comme n'importe quelle autre université, avec des installations et des grues étincelantes pour les nouvelles constructions et des étudiants qui se déplacent entre les cours, certains en sueurs et en sandales, certains à Yeezys et Supreme. J'ai obtenu mon diplôme d'une autre université évangélique, et la première couche de la culture de Liberty me semblait familière: agressive et étonnamment agréable. «Les gens sont tellement heureux et excités de parler avec vous», a déclaré Jake Page, l'ancien président de l'association étudiante du gouvernement, qui a obtenu son diplôme ce printemps. «Que vous passiez dans le couloir ou que vous vous promeniez simplement à l'extérieur, ils vous accueilleront, vous donneront des instructions. Il y a un esprit contagieux chez les étudiants de Liberty. Il y a une vraie joie. "

«La différence entre Liberty et les autres écoles est qu'à Liberty, partout où vous allez, vous priez.» —Turner Gill, ancien entraîneur-chef de Liberty

Juste en dessous de cette première couche, cependant, la culture du campus reflète une similitude idéologique supposée. "Tout comme Harvard est connue comme une institution libérale, mais vous n'avez pas besoin d'être libéral pour y aller", dit Falwell, "vous n'avez pas besoin d'être chrétien ici. Mais nous attirons les chrétiens pour la plupart, et nous attirons les étudiants conservateurs pour la plupart, parce que tout le monde sait ce que représente la liberté. »Les étudiants libéraux doivent chercher des esprits semblables. Les étudiants décrivent les départements d'anglais et de religion comme le siège de professeurs plus libéraux et affirment que les organisations ministérielles axées sur la justice sociale sont plus susceptibles d'attirer des étudiants libéraux. Les groupes Facebook privés en ligne servent de paradis aux étudiants LGBTQ. «Pour les étudiants qui sont un peu plus éveillés – citation non citée -, trouver une communauté peut être difficile», explique Hannah Hartsook, une étudiante qui a aidé à créer un groupe appelé LU pour #MeToo. "J'ai certainement trouvé cette communauté, mais elle est petite."

Chaque étudiant arrive sur le campus de Liberty pour ses propres raisons personnelles. Hartsook a subi la pression de ses parents. Edosomwan a choisi LU parce qu'elle avait un programme de génie mécanique et la distinction de la plus grande université chrétienne du monde (bien qu'elle ait depuis été approuvée par l'Université du Grand Canyon en Arizona). Un certain nombre de joueurs de football disent avoir choisi l'école pour la même raison que les recrues choisissent une autre école: elles voulaient du temps pour jouer.

Tous arrivent avec leur propre mission personnelle, leurs propres ambitions et désirs. En 2019, cependant, il est difficile de comprendre exactement quelle est la mission de l'université. Bien que son père ait fondé la majorité morale, le mouvement de l'ère Reagan qui a solidifié l'alliance entre les évangéliques et le Parti républicain, Falwell Jr. est un avocat, pas un ministre. Ses commentaires publics se concentrent beaucoup plus sur une marque trompiste de politique conservatrice que sur toute expression de foi. Il a transformé l'université autrefois modeste en une marque nationale, en utilisant les revenus de l'éducation en ligne pour financer un boom de la construction sur le campus. Il s'agit d'une université fondée sur la théologie chrétienne évangélique, dirigée par un président qui propage la politique nativiste, se développant avec l'argent des étudiants en ligne, dont la plupart vivent à des kilomètres.

Les joueurs de football de Liberty rivalisent pour eux-mêmes et leurs coéquipiers. «C'est une atmosphère familiale», explique Juwan Wells, qui a joué la ligne défensive des Flames de 2015 à 2018. Comme dans tout programme de football universitaire, leur jeu sert également à attirer l'attention sur leur école. Ce samedi, Liberty jouera dans le Cure Bowl, peut-être le plus grand match de l'histoire du programme. Partout dans le pays, les fans de football universitaire affamés de matchs se tournent vers CBS Sports Network et regardent les Flames jouer à Georgia Southern. Certains pourraient découvrir l'existence de Liberty pour la toute première fois.

«La liberté est un endroit où les gens viennent pour obtenir le pardon du public.» —Ivory Edosomwan, senior de Liberty

En 2019, Liberty continue de croître en taille et en stature, Falwell en influence et en notoriété. La réputation de l'université et celle de celui qui la dirige sont intimement liées. Et dernièrement, la conduite personnelle de Falwell a attiré plus d’attention que jamais. En septembre, Politico a publié un article d'enquête de l'ancien élève de Liberty Brandon Ambrosino, décrivant une culture universitaire qu'un administrateur a appelée une «dictature». Le document a également détaillé les transactions financières universitaires qui semblaient enrichir les personnes proches de Falwell, y compris son fils Trey, et des anecdotes sur les descriptions bruyantes et enthousiastes de Falwell de sa propre vie sexuelle à des subordonnés sur le campus.

Les étudiants ont organisé une manifestation contre Falwell en septembre, quelques-uns brandissant des pancartes indiquant «Nous voulons du changement» et appelant à une enquête indépendante sur le leadership et la conduite de Falwell. (En décembre, aucune enquête n'avait été annoncée.) Falwell a menacé de poursuivre Ambrosino et a demandé au FBI d'enquêter sur une "conspiration criminelle" présumée par d'anciens membres du conseil d'administration qui auraient pu participer à l'histoire. Sur le campus, certains étudiants ressentent une certaine tension. Ils aiment leurs camarades de classe et de nombreux professeurs, mais se sentent inquiets de ce que leur université et son chef représentent maintenant. Dit Hartsook: «Jerry craint un peu, mais l'école elle-même ne le fait pas. Ce sont de très bonnes personnes ici. "

Le père de Falwell, Jerry Falwell Sr., a fondé l'université en 1971, son programme de football deux ans plus tard. Il a ensuite parlé de faire du football Liberty une puissance nationale, un programme pour rivaliser avec l'Alabama et l'USC. L'idée, alors comme maintenant, était que la liberté pourrait représenter pour les évangéliques ce que Notre-Dame fait pour les catholiques et l'Université Brigham Young pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours – un rassembleur culturel, une équipe et une institution dans laquelle les membres de la foi pouvait ressentir un sentiment d'investissement, qu'ils fréquentent ou non l'école. "Le but de mon père", dit Falwell Jr., "était de créer pour les jeunes évangéliques une université qui avait toutes les installations, les sports de la division I de la NCAA et les universitaires que toute grande université laïque aurait. C'était l'objectif. »Il a fallu des décennies à l'université pour se doter des ressources nécessaires pour être compétitive n'importe où près de ce niveau. Maintenant, cependant, Falwell Jr. dit que le passage à FBS "est en quelque sorte la réalisation de cela."

Demandez simplement à l'entraîneur. «Nous sommes ici, en train de marcher dans cette vision», explique Freeze. "Génial."

Freeze me parle en juillet dernier, assis dans une tribune de presse au Liberty’s Stadium, quelques semaines avant le début de sa première saison. «J'adore les défis», dit-il. «Si nous pouvions amener ce programme à un match de bowl au cours des deux, trois, voire quatre premières années, ce serait plutôt bien.» Cinq mois plus tard, il l'a fait la première année. "Je suis juste ravi", a-t-il déclaré après l'annonce du match contre les Flames. "Se tenir ici aujourd'hui en sachant que c'est une réalité et que nous réalisons quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant … est vraiment, vraiment spécial."

Freeze a mené son programme vers de nouveaux sommets et a attiré l'attention nationale, parfois pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec son jeu sur le terrain. Au début de cette saison, il a fait face à une peur de la santé de manière à devenir l'une des histoires les plus étranges du football universitaire. En août, des semaines après avoir interviewé Freeze, il a subi une intervention chirurgicale pour une infection staphylococcique débilitante. Alors qu'il récupérait, Freeze entraîna d'un lit d'hôpital et Skyped à une conférence de presse d'après-match.

Les images de l'entraînement de Freeze depuis un lit semblaient parfaitement capturer la belle ridicule du football universitaire. Il y avait un homme tellement dévoué au coaching – ou peut-être à donner l'apparence du coaching – qu'il était allongé sur un matelas, criant des appels dans un casque du début à la fin d'une perte par éruption.

Voici l'entraîneur de Liberty. Whiz offensif, recruteur talentueux, homme prêt à coacher de n'importe quelle surface, couchée ou debout, que son corps permet. Freeze est également depuis longtemps l’un des chrétiens évangéliques les plus francs du sport. Lorsque nous nous rencontrons, Freeze a l'air en bonne santé. Il a l'air confiant. Il parle de l'opportunité qui s'offre à lui. Freeze dit qu'il a été attiré vers Liberty par la mission confessionnelle de l'école, mais admet: "Je ne dirais pas que c'est la plus grande chose."

Le tirage principal? «C'est la seule école», dit-il, «qui m'a offert la possibilité de me retirer en tant qu'entraîneur-chef.»

Vous avez peut-être entendu pourquoi.

L'entraîneur de la Liberté Hugh Freeze





Photo de Ryan M. Kelly / .

La lumière était douce et chaleureuse, la scène massive et sobre. Freeze s'est tenu devant 13000 étudiants un matin de janvier 2018, sa femme et son pasteur de la ville natale assis derrière lui, et ont commencé à parler du péché. Freeze avait été invité à prendre la parole lors de la convocation de Liberty, les services trois fois par semaine organisés au centre de convocation de Vines, pour raconter comment il avait perdu son emploi.

Bon type de. Freeze a passé une grande partie de son temps à raconter des histoires d'autres qui sont revenus d'échecs, avant de finalement proposer de vagues références à ses propres défauts personnels. "Pouvez-vous avoir une foi authentique", a-t-il demandé, "et avoir une saison dans votre vie lorsque vous luttez contre un péché?"

Six mois plus tôt, Freeze avait démissionné de son poste d'entraîneur-chef à l'Université du Mississippi, au milieu d'une enquête de la NCAA et de rapports d'inconduite personnelle. Ole Miss a fait face à 17 allégations de violations des règles de la NCAA pendant le mandat de Freeze, la plupart concernant des avantages illicites sous forme d’argent, de marchandises ou de nourriture pour les recrues. Toujours en 2017, des enregistrements téléphoniques universitaires sont apparus, montrant plusieurs appels passés depuis le téléphone universitaire de Freeze vers des numéros détenus par les services d'escorte. Lorsque Freeze a démissionné, la déclaration de l’université indiquait qu’il admettait dans l’administration «un schéma d’inconduite personnelle».

«Je cherche toujours le même genre d'enfant que j'ai recherché à Arkansas State ou à Ole Miss. Numéro un, est-ce qu'il correspond à notre programme? Est-ce un rat de gym? Aime-t-il concourir? Je ne demande pas: «Eh bien, est-ce un ange?» »- Hugh Freeze, entraîneur-chef de Liberty

Sur scène, Freeze n'a fait aucune mention de moyens spécifiques pour lesquels il avait échoué. Il a gardé les choses vagues. "Je n'ai pas totalement honoré ma femme", a-t-il déclaré. Freeze a cependant expliqué qu'il avait été confronté en privé aux conséquences de ses échecs bien avant que quoi que ce soit ne devienne public. Il a dit: «Ce que je pensais être un péché privé avec lequel j'avais lutté, a avoué ma femme. … C'est devenu public. Mon monde s'est effondré. "

La convocation de Liberty semblait être un cadre approprié pour des excuses publiques. «La liberté est un endroit où les gens viennent pour obtenir le pardon du public», explique Edosomwan. Michael Vick y a pris la parole. Ray Rice aussi. Le pardon est, après tout, intégré au cœur de la théologie chrétienne évangélique, qui enseigne que la crucifixion de Jésus a servi d'expiation pour tous les péchés de l'humanité, et que quiconque demande pardon à Dieu est sauvé de la punition pour ces péchés.

Au cours de son discours, Freeze a déclaré à la foule: «Je suis désolé. Veuillez me pardonner. »En quelques secondes, quelqu'un a rappelé:« Nous vous pardonnons! »Les élèves ont applaudi.

Dans notre interview, Freeze a de nouveau refusé de donner des détails sur son inconduite, mais il a dit de sa famille: "Ils savent exactement ce que j'ai fait." Il a parlé de la colère initiale lors de la couverture de sa démission. «J'étais vraiment frustré par cela», a-t-il déclaré. "Mais je suis finalement arrivé à la conclusion:" Écoutez, si je n'avais jamais rien fait de mal, ils ne pourraient rien écrire ou obtenir leurs propres hypothèses. ""

Le quart-arrière de la Liberté Stephen Calvert





Amber Searls-USA TODAY Sports

Une fois, un entraîneur avec le curriculum vitae de Freeze aurait été bien hors de la ligue de Liberty. Pendant des années, l'université est à peine restée à flot. «Je me souviens de moments où mon père et moi avons passé des week-ends à parler aux donateurs et aux prêteurs de nous prêter de l'argent pour couvrir les chèques de paie qui avaient été versés le vendredi précédent», explique Falwell Jr. «Nous étions si près du bord depuis si longtemps.» L'école a changé ses finances en investissant dans l'apprentissage en ligne et à distance, devenant un concurrent à but non lucratif avec des institutions telles que l'Université de Phoenix.

Liberty compte désormais plus de 100 000 étudiants, dont environ 85% sont inscrits en ligne. Alors que l'université a trouvé une base financière solide et que la qualité de ses installations a augmenté, Liberty a commencé à explorer la possibilité de faire enfin le saut vers FBS au début de cette décennie. Les règles de la NCAA exigent qu'une équipe monte dans une conférence, plutôt qu'en tant qu'indépendant, mais Liberty n'a pas pu parvenir à un accord après des conversations avec le Sun Belt et Conference USA. (Falwell a déclaré que le Sun Belt a rejeté Liberty en raison de sa politique. Le Sun Belt n'était pas d'accord.) En 2017, la NCAA a accordé à l'école une exception, lui permettant de progresser sans conférence.

Le déménagement a été supervisé par le directeur sportif Ian McCaw. Comme Freeze, McCaw a déjà travaillé dans les plus hauts niveaux des sports universitaires, comme AD à Baylor. Et comme Freeze, il a démissionné au milieu du scandale. McCaw a démissionné en 2016, après que l'université a publié les résultats d'une enquête externe, dans laquelle le cabinet d'avocats Pepper Hamilton a constaté «des défaillances spécifiques au sein du programme de football et de la direction du département d'athlétisme, y compris une incapacité à identifier et à répondre à un modèle de violence sexuelle par un joueur de football, pour agir en réponse aux informations faisant état d'agressions sexuelles par plusieurs joueurs de football, et pour agir en réponse à un rapport de violence dans les fréquentations. »Le rapport exprime également« des préoccupations importantes concernant le ton et la culture au sein de Le programme de football de Baylor en ce qui concerne la responsabilité pour toutes les formes de mauvaise conduite des athlètes. »

Plusieurs étudiants que j'ai interviewés ne savaient même pas qui était McCaw, encore moins ce qui s'était passé sous sa surveillance à Baylor. Joel Schmieg, l'ancien rédacteur sportif du journal étudiant de Liberty, The Liberty Champion, a suivi de près son embauche. «J'étais vraiment contrarié», dit-il. «Pour moi, c'était la plus grande étape dans la liberté de mettre le sport au-dessus de tout, comme n'importe quelle autre école.» Schmieg avait suivi les sports de la Liberté de manière obsessionnelle depuis son arrivée sur le campus, se rendant aux matchs sur route en tant que fan, couvrant les séries éliminatoires en tant que journaliste étudiant. «C’était comme:« Que dois-je faire maintenant? Comment puis-je enraciner cela? C’est ma propre école, et je ne veux même plus enraciner pour eux. »

Le directeur sportif de Liberty Ian McCaw, alors qu'il était AD de Baylor





AP

Falwell se hérisse lorsqu'on l'interroge sur le traitement par McCaw des rapports d'agression sexuelle à Baylor. «Nous avons fait beaucoup de diligence raisonnable», dit-il, «et je crois en lui. Nous l'avons examiné et n'avons pas pu trouver où il avait fait quelque chose de mal. Et tous ceux à qui nous avons parlé au tableau là-bas ont dit: «Il ne vous embarrassera jamais. Il est doré. ""

McCaw nie être responsable de la culture de son département à Baylor. «C'était un problème systémique à l'échelle de l'université», dit-il, assis dans son bureau en 2018. Il souligne une déposition, qu'il a faite l'année dernière dans le cadre d'un procès en cours, dans lequel il a discuté de la dynamique de Baylor de manière plus approfondie. profondeur. Dans la déposition, McCaw a fait référence au rapport Pepper Hamilton et à d'autres mesures prises par l'université comme un «plan élaboré qui a essentiellement bouleversé les joueurs de football noirs et le programme de football pour être responsable de ce qui a été un scandale d'agression sexuelle qui dure depuis des décennies et à l'échelle de l'université . "

J'ai relayé tout cela à Brenda Tracy, la femme qui est devenue la voix militante la plus éminente concernant les problèmes liés à la violence sexuelle dans le football universitaire. "Bien sûr, il y avait un problème à l'échelle du campus", explique Tracy, qui a parlé à l'équipe de football de Baylor plusieurs mois après la démission de McCaw. "Mais dire que l'athlétisme n'était pas centré sur tout cela – c'est mal pour eux de dire cela."

Comme Schmieg, Hartsook dit que l'embauche de McCaw est passée inaperçue pour la plupart des étudiants, mais parmi ceux qui y prêtent attention, elle dit: «C'était politisé.» Dans les conversations de Hartsook avec d'autres étudiants sur l'embauche de McCaw, elle dit: «La plupart des gens ont adopté une position vraiment défensive. dessus. Soit ils ont dit qu'il n'avait rien fait de mal, soit ils ont dit: «Nous sommes censés être chrétiens et pardonner». »Cette insistance peut parfois ressembler à une théologie militarisée. La grâce devient l'ennemi de la justice. «En tant qu'université chrétienne», dit Hartsook, «nous devrions maintenir le leadership à un niveau plus élevé. Mais on a l'impression que nous ne le sommes pas. "

La liberté veut rivaliser. Cela signifie recruter les meilleurs joueurs qu’elle puisse trouver, quelle que soit leur proximité avec les croyances professées par l’université. «Je ne le traite pas différemment des autres écoles que j'ai fréquentées», explique Freeze. "Je ne sais pas si je devrais ou je ne devrais pas. Je ne sais pas quelle est la réponse. … Je cherche toujours le même genre d'enfant que j'ai recherché à Arkansas State ou Ole Miss. Numéro un, est-ce qu'il correspond à notre programme? Est-ce un rat de gym? Aime-t-il concourir? Je ne demande pas: "Eh bien, est-ce un ange?" "

Freeze dit qu'il n'évoque pas la mission confessionnelle de l'université au début du processus de recrutement, mais qu'il en discute ouvertement quand on lui demande. «Je suis heureux de leur dire:« C'est une différence entre cette université et les autres. La façon dont vous envisagerez cette différence dépendra en fin de compte de vous. "" Il leur dit que c'est une école chrétienne, qu'ils entendront et verront l'enseignement chrétien le plus souvent chaque jour sur le campus. «J'espère que cela vous attirera à un moment donné», dit-il, leur dit-il, «mais cela ne me permet pas de décider si nous vous offrirons une bourse.»

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Les deux dernières classes de recrutement de Liberty se sont classées près du bas de FBS, comme prévu pour un programme nouveau à ce niveau. (La classe actuelle semble être une amélioration, classée n ° 92 dans le pays.) Lorsque je demande aux joueurs ce qui les a attirés vers Liberty, la plupart disent que leur décision était d'abord le football. «Les entraîneurs l'ont clairement indiqué», explique Wells, qui a choisi Liberty plutôt que les offres d'Old Dominion et de Troy, «vous pouvez avoir la chance de concourir pour un emploi de départ dès votre arrivée sur le campus. Si vous avez le talent, vous allez vous faire tirer dessus. », Explique le quart-arrière senior Stephen Calvert, un ancien recrue trois étoiles qui avait des offres de la FIU et de l'USF:« Les installations sont incroyables. Celles-ci sont bien meilleures que dans tous les autres programmes qui me recrutaient. »Bejour Wilson dit que lors de sa visite, il pouvait sentir que l'équipe se sentait comme de la famille, et Ceneca Espinoza Jr. explique qu'il ressentait une loyauté envers les Flames pour avoir offert lui une bourse avant tout le monde.

Mais Espinoza s'est également senti attiré par l'appartenance religieuse de l'école. «À la maison, je croyais en Dieu, mais je n'étais pas vraiment un croyant convaincu», a déclaré Espinoza. «Je me sentais comme ici, je pouvais vraiment me développer.» D'autres ont aimé ce que la culture de l'école peut aider à limiter: «Je ne voulais aucune distraction», a déclaré Antonio Gandy-Golden, semblant faire référence à l'absence d'une atmosphère de fête sur le campus. «Concentrez-vous uniquement sur le football et l'école et rien d'autre. J'adore cet aspect. »

Alors que ni Freeze ni Gill ne m'ont dit que leurs joueurs devaient être chrétiens, Gill a souligné le fait qu'une fois que ses joueurs arriveraient sur le campus, ils seraient nourris de manière régulière avec les Écritures et les enseignements chrétiens – dans leurs cours et en convocation, au tout début. moins. "Cette université est évangélique", a-t-il déclaré. "Cela signifie que vous essayez de retrouver les perdus et de les amener à Christ."

Récepteur large Liberty Antonio Gandy-Golden





Photo de Rich Graessle / Icon Sportswire via .

Le christianisme est construit autour d'un homme qui a enseigné la paix et la non-violence; le football est l'un des sports les plus brutaux au monde. Je raconte à Falwell une histoire de quelqu'un que je connais, un administrateur de haut niveau dans une université chrétienne, qui a résisté au développement d'un programme de football parce qu'il craignait que la culture du sport entre en conflit avec sa mission. "C'est un défi", dit Falwell, "mais les points positifs l'emportent sur les points négatifs. Cela attire l'attention sur votre école. Cela met en lumière votre mission chrétienne. »

J'en parle à Schmieg. «L'idée d'utiliser des sports pour diffuser le message de Jésus est géniale», dit-il. "Mais ici, je pense que la plupart du temps, cela revient à diffuser la liberté au lieu du message de Jésus."

Et ces jours-ci, attirer l'attention sur Liberty signifie attirer l'attention sur Falwell. Le président de l'université s'est taillé une identité publique en tant que tête parlante faisant la promotion de Trump, apparaissant régulièrement à la caméra pour défendre le président sur tout, allant des accusations d'avoir alimenté l'antisémitisme aux critiques de sa moralité personnelle après la publication d'une cassette Access Hollywood dans que Trump se vante de «saisir» les femmes «par la chatte».

«L'idée d'utiliser le sport pour diffuser le message de Jésus est géniale. Mais ici, je pense que la plupart du temps, il s'agit de diffuser Liberty au lieu du message de Jésus. »—Joel Schmieg, ancien rédacteur sportif de The Liberty Champion

Falwell insiste, maintes et maintes fois, que ce ne sont que ses opinions personnelles, qu'il ne représente pas l'université. Mais après la sortie de la bande Access Hollywood, Falwell a dopé une chronique de journal étudiant de Schmieg dans laquelle Schmieg a critiqué la défense de Trump de ses mots comme "discours de vestiaire". Schmieg dit qu'il se sentait obligé par sa propre foi de dénoncer les mots de Trump. et actions. Après que l'administration ait tué sa colonne, il a démissionné du journal étudiant. «Je n’ai pas été licencié, mais si j’étais resté, j’aurais eu l’impression de devoir faire la queue, sinon», dit-il. «Cela ne m'intéressait pas.» En renonçant à son rôle au journal, Schmieg dit, il renonçait également aux bourses d’études. «Ça craignait», dit-il. «J'ai adoré mon travail. J'ai adoré faire partie de ce journal. »(Falwell a dit qu'il avait dopé la chronique parce que le journal publiait déjà une lettre pro – Hillary Clinton à la rédaction et que les deux seraient« redondants ».)

Falwell a utilisé la même défense de Trump qu'il a utilisé tant de fois depuis, la même défense qui semble suivre tant de personnes sur le campus. "Nous sommes tous des pécheurs", dit-il. "Les gens disent:" Comment pouvez-vous soutenir un pécheur comme Donald Trump? "Nous sommes tous des pécheurs. Allez donc. Personne n’est meilleur que quiconque. »Là encore, il y a la tension entre la contrainte chrétienne au pardon et la contrainte chrétienne à faire juste la bonne chose. Dit Hartsook: «Le pardon est utilisé comme un outil de manipulation. C’est comme «Pardonnez-moi parce que la Bible le dit, même si je n’ai jamais à assumer la responsabilité de tout ce que j’ai fait de mal.» »

Falwell utilise les paroles de Jésus pour justifier son soutien à Trump. Pourtant, l'essentiel de ce que Jésus a enseigné était d'embrasser l'étranger, de prendre soin des pauvres et des malades. (Le décembre, le rédacteur en chef de Christianity Today a écrit un éditorial utilisant une justification théologique pour plaider en faveur de la destitution de Trump.) Comment Falwell concilie-t-il sa foi avec son soutien à un président qui a toujours dit du mal des minorités raciales et religieuses dans ce pays , qui a attiré le soutien des suprémacistes blancs, qui a construit une grande partie de son identité politique autour de politiques visant à empêcher ces étrangers moins fortunés d'entrer dans notre pays?

"Jésus n'a jamais dit à César comment diriger Rome", a-t-il dit. "Il nous a dit en tant que disciples, en tant que croyants – il nous a dit que c'est notre travail d'aider ceux qui en ont besoin, d'aider le moindre d'entre eux. Il n'a jamais dit à César de prendre de l'argent aux riches et de le donner aux pauvres. »C'est un refrain courant chez certains chrétiens conservateurs concernant les politiques de protection sociale. Prendre soin des pauvres est le travail de l'église, pas du gouvernement. "C'est très clair", poursuit-il. «Et les gens sont confus par cela. Ils pensent: «Oh, Jésus a dit d'aider les pauvres. Cela ne signifie-t-il pas que les États-Unis devraient laisser entrer quiconque veut venir? »Eh bien, les États-Unis ne sont pas une théocratie. Ce n'est pas censé être géré selon les enseignements de Jésus. Je suis désolé, mais ce n'est pas le cas. "

"Nous sommes tous des pécheurs. Les gens disent: «Comment pouvez-vous soutenir un pécheur comme Donald Trump?» Nous sommes tous des pécheurs. Allez donc. Personne n'est meilleur que quiconque. »—Jerry Falwell Jr., président de la Liberty University

Falwell est l’un des remparts de la droite religieuse, héritier de la majorité morale de son père. Sa famille a construit son héritage sur l'interdépendance de la foi et de la politique, luttant pour la prière dans les écoles et contre le mariage gay. Pourtant, Falwell semble suggérer que son activité politique n'est plus guidée par ses croyances chrétiennes. Je demande donc combien sa foi informe ses opinions politiques.

«Pas du tout», dit-il.

Sans s'arrêter, il se précipite dans une explication. «Je veux dire, je crois ce que je fais politiquement parce que je crois que c'est ce qui est le mieux pour le pays. Et je prends à cœur ce que Jésus a dit. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce sont deux choses différentes. »Au cours des années passées, de nombreux membres de la droite religieuse ont semblé assimiler la croyance chrétienne à la politique conservatrice, en particulier sur des questions telles que l'avortement et le mariage homosexuel. Falwell, cependant, justifie son soutien à Trump en suggérant que la foi et la politique n'ont pas besoin d'être liées. «Je pense que vous pouvez être un libéral, un conservateur ou un libertaire, tout en étant un bon chrétien.»

Je me réfère à ce que Falwell a dit plus tôt, selon lequel il considère Trump comme un homme «centré sur le Christ».

"Eh bien," dit Falwell, "Je ne lui en ai jamais parlé en particulier. Mais je pense que c'est un homme bon. Je pense qu'il est chrétien. »Pour être clair, Jerry Falwell Jr., l'un des premiers et des plus forts partisans de Trump de la droite religieuse, un homme qui parle souvent au président, qui a commencé notre conversation en se vantant de recevoir un appel téléphonique de lui lors d'un dîner de recrutement, et qui a développé sa propre plateforme grâce à sa présidence de l'université évangélique la plus connue du pays, a déclaré qu'il ne parlait pas au président de la foi.

Le président Trump et le président de la Liberté Jerry Fallwell Jr. au début de l'école en 2017





Photo par Alex Wong / .

Hartsook dit qu'après la pièce Politico et une pièce de . qui citaient des courriels dans lesquels Falwell appelait un étudiant «retardé», le soutien au leadership de Falwell a décliné, même parmi les étudiants plus conservateurs politiquement et religieusement. «Les règles que nous devons suivre, il les enfreint tout le temps», explique Hartsook. Selon le code de conduite de l'école, «The Liberty Way», les élèves peuvent être condamnés à une amende pour avoir utilisé «un langage obscène, profane ou injurieux». Dit Hartsook: «Ce n'est pas appliqué avec lui».

Lorsqu'il dirigeait le programme, Gill ne semblait pas dérangé par le franc-parler politique de Falwell. "Cela n'a jamais été un problème pour notre équipe de football", a-t-il déclaré. "Il parle au nom de lui-même, pas au nom de l'université, et les gens peuvent être d'accord ou pas, et ça va."

Les administrateurs voient le programme de football comme un moyen d'unir le corps étudiant de plus en plus diversifié de Liberty, reliant les étudiants et les anciens élèves de tout le pays et même du monde. Ils racontent des histoires d'étudiants qui n'ont jamais mis les pieds sur le campus avant d'arriver à Lynchburg pour traverser la scène à la fin de leurs études. «Ils font tout autant partie de cette école que les étudiants sur le campus», explique McCaw. "L'athlétisme peut leur donner un excellent moyen de se connecter à l'université."

«Le pardon est utilisé comme un outil de manipulation. C'est comme "Pardonnez-moi parce que la Bible le dit, même si je n'ai jamais à assumer la responsabilité de tout ce que j'ai fait de mal." "-Hannah Hartsook, étudiante en liberté

In his campaign for student government association president, Page ran on a platform of building school spirit among the student body. “We’re such a young school,” he says, “that we don’t have the traditions that so many other schools do. … I felt like by building those, we can build a deeper sense of pride among the student body.” He worked to centralize tailgating before football games, to design and offer class rings available to students near graduation.

How much that translates into a fan base invested in the football program’s success remains to be seen. Players and coaches have spoken at length about the energy they feel around campus, the excitement that has accompanied the program’s ascension to the highest level. Schmieg says he’s seen the administration go all in on promoting the program, but he adds, “From a student perspective, though, I don’t think most people care.”

In 2018, Liberty had an average attendance of 17,047, which ranked 110th out of 130 FBS programs. (The school’s stadium capacity is 25,000.) This year, attendance improved to 18,272, though it’s unclear where that ranks among FBS programs. The product on the field is improving. The energy around the program is growing, if slowly. Liberty remains far from Falwell Sr.’s dream of truly competing with the likes of Alabama or Notre Dame, but Liberty football matters more now than it ever has.

Back in his office, Falwell Jr. isn’t quite done with his story. The one about the recruiting dinner, about the phone call from Trump, about the time the president told Falwell he did a great job on CNN. Sitting around the table, he holds his smile and continues. After Trump asked about the football program, he says. “I handed the phone to Turner.”

“I used to watch you play at Nebraska,” Falwell says, imitating Trump’s conversation with Gill, still Liberty’s coach at the time. “You were the best quarterback they ever had!”

Soon enough, Gill handed the phone back to Falwell, and Falwell traded banter with Trump for a few moments more. Finally, Falwell says, he hung up and returned his attention to the dinner, as well as to the football recruit and his family who were sitting at his table. “The boy’s dad was just sitting over there,” Falwell says, “and he’s just like, ‘Oh, my God.’”

He shrugs. “Anyway,” he says, “that was our last recruit.” Falwell leans back and he smiles, pleased with his team and his school, his president and himself.

“We got him.”