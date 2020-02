Donald Trump pourrait inviter Fury et Wilder à la Maison Blanche

Publié le 24/02/2020

Par: Sean Crose

Bien que les chiffres officiels de la rémunération à la séance ne soient pas connus, le renversement du titre des poids lourds de samedi entre Deontay Wilder et Tyson Fury a au moins un fan de la note. “Deux grands combattants”, a déclaré le président américain Donald Trump à propos de la bataille, au cours de laquelle Fury a essuyé le sol avec Wilder, qui l’avait envoyé deux fois au tapis lors d’une bataille précédente un an plus tôt. “C’était vraiment très excitant”, a poursuivi Trump. “Peut-être que nous devons les amener tous les deux à la Maison Blanche – je ne sais pas – parce que c’était vraiment une bonne chose. Je pense que nous allons le faire. “

Fury et Wilder ne seraient certainement pas les premiers combattants majeurs à apparaître à la Maison Blanche, ni probablement les derniers. Les présidents auraient eu des relations avec les meilleurs boxeurs depuis au moins l’administration de Teddy Roosevelt. De plus, Wilder a déjà été au bureau ovale au moins une fois auparavant. Il est apparu avec Trump, Lennox Lewis (qui était apparu dans l’émission de Trump “The Apprentice”) et d’autres lorsque Trump a pardonné à titre posthume l’ancien champion des poids lourds Jack Johnson en 2018. À l’ère de l’offensive, cependant, les combattants qui apparaissent avec des politiciens de premier plan risquent de se retourner au moins une partie considérable de leurs bases de fans.

Une personne qui aimerait apparemment que Fury rencontre le président n’est autre que le père de Fury, John. Il pense que la visite serait un moyen idéal pour Fury de conclure ce qui est devenu une carrière assez illustre. “Je veux que mon fils prenne sa retraite maintenant”, a déclaré l’aîné Fury à “Good Morning Britain” de Tyson. “C’est juste mon opinion. C’est ce que je veux qu’il fasse. ” Pour Fury senior, une rencontre avec le président américain serait la cerise sur le gâteau. “C’est bon pour une Fury, n’est-ce pas?” il a dit de la possibilité d’une visite à la Maison Blanche. “Je suis un grand fan de Donald Trump”, a-t-il ajouté.

Un homme qui n’est certainement pas un fan de Trump est le co-promoteur de Fury, Bob Arum. Ancien employé du département de la justice de Robert Kennedy, Arum s’est souvent prononcé contre Trump en public. Mais Arum essaierait de convaincre son combattant de ne pas visiter le 1600 Pennsylvania Avenue, c’est une tout autre affaire. Ni Fury ni Wilder n’apparaissent comme des hommes qui se soucient particulièrement de ce que les autres pensent d’eux. Il est difficile d’imaginer un homme influencé, par exemple, par un hashtag Twitter.