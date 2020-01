Dorticos atterrit à Riga, promet Briedis KO en finale du WBSS

RINGSIDE 21/01/2020

Yuniel Dorticos (24-1, 22 KO) a atterri à Riga pour la conférence de presse de lancement avant sa très attendue finale du Trophée Ali WBSS Cruiserweight avec Mairis Briedis (26-1, 19 KO) le 21 mars à l’Arena Riga.

“Je suis ravi d’être ici et d’être une fois de plus accueilli par le peuple de Lettonie”, a déclaré Dorticos, champion du monde IBF de cruiserweight et tête de série du tournoi 2.

Le Cubain de Miami a stupéfait le monde de la boxe et la foule à Riga en juin en arrêtant Andrew Tabiti, invaincu auparavant, lors de la 10e ronde de sa demi-finale.

Maintenant, il a l’intention de faire de même contre Mairis Briedis, la tête de série n ° 1 du tournoi.

“Je vais l’assommer”, a déclaré le “KO Doctor”.

«Je me sens bien et je ne peux pas attendre, viens me battre la nuit et fais ce que je fais.

«Je suis honoré et humilié de me battre pour le trophée Muhammad Ali.

“Je vais le dédier à sa mémoire en le gagnant et en entrant dans l’histoire.”

Mairis Briedis et Yuniel Dorticos s’affronteront demain lors de la conférence de presse de lancement dans la capitale lettone.

