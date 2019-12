Doug Pederson a sauvé les Eagles et Jason Garrett a ruiné les Cowboys

Le choc de dimanche entre les Eagles et les Cowboys n'aurait pas dû être proche. Bien sûr, Dak Prescott souffrait d'une blessure à son épaule de lancer, mais le reste de l'alignement (extrêmement talentueux) des Cowboys était presque à pleine puissance. Les Eagles, en revanche, ne l'étaient pas.

Philadelphie a été écrasée par des blessures cette saison et l'équipe a de nouveau été en désavantage numérique dimanche. Voici une liste de joueurs d'Eagles notables qui ont raté le match de cette semaine: DeSean Jackson, Alshon Jeffery, Malik Jackson, Lane Johnson, Jordan Howard, Nelson Agholor. Philly a été forcée de lancer J.J. Arcega-Whiteside et Greg Ward au récepteur. Arcega-Whiteside est une recrue de deuxième ronde qui est entrée dans le match avec huit captures en carrière; il y a neuf mois, Ward jouait pour les commandants de San Antonio de l'AAF. Le cornerback Ronald Darby n'a joué que 11 snaps après avoir aggravé une blessure au fléchisseur de la hanche. Le coéquipier Jalen Mills a été transporté au vestiaire avec une blessure à la cheville au troisième trimestre, avant de finalement revenir au match. L'ailier serré Zach Ertz est parti au début du deuxième quart-temps pour avoir les côtes enroulées et a raté une poignée de boutons-pression. Le plaqueur défensif Fletcher Cox portait une enveloppe chauffante sur la touche pour garder son coude blessé au chaud.

Blâmer les combats de Philly tout au long de la saison sur les blessures à lui seul ignorerait les autres problèmes qui affligent cette équipe depuis leur course au Super Bowl il y a deux ans. Mais pour ce match, au moins, il aurait été compréhensible que les Eagles aient levé la main et admis que ce n'était pas leur année. Au lieu de cela, avec un titre NFC East en jeu, les joueurs se sont rués vers une victoire 17-9 qui semblait encore plus déséquilibrée que cela. Et comme le personnel de l’entraîneur-chef Doug Pederson nous a rappelé à quel point l’entraînement peut être important dans la NFL, Jason Garrett a de nouveau laissé tomber les Cowboys.

Sans leurs meilleurs récepteurs sur le terrain, le plan de jeu offensif des Eagles reposait largement sur de courtes passes en dessous. Le porteur de ballon Miles Sanders n'a pas trouvé beaucoup de gros trous en tant que coureur, mais il a toujours donné aux Cowboys des ajustements sur le terrain en tant que receveur. L'ailier serré Dallas Goedert a transformé quelques lancers courts en de beaux gains, qui comprenaient une série de cinq réceptions consécutives vers la fin de la première moitié. Arcega-Whiteside et Ward se sont combinés pour seulement six captures, mais les deux joueurs ont eu une grande réception sur un disque de pointage des Eagles. L’approche offensive de Philly et la performance de Carson Wentz n’ont rien de révolutionnaire. La plupart des grands jeux de l'équipe sont venus via une conception intelligente. Sanders a réussi une simple passe de swing de 29 mètres au premier quart. Sanders et Goedert ont grondé pour de longs gains sur les écrans de jeu. La réception de 38 verges de Ward – le jeu le plus long du match pour l'une ou l'autre équipe – est venue d'un coup de fouet de la fente qui l'a laissé grand ouvert le long de la ligne de touche droite. L'équipe de Pederson a constamment trouvé des moyens de fabriquer de l'offensive et a compris ce qu'il faudrait pour gagner. Et avec les Cowboys qui avaient du mal à déplacer le ballon, c'était suffisant.

La blessure à l'épaule de Prescott l'a clairement affecté dimanche. Il a été inhabituellement éparpillé sur un certain nombre de lancers, y compris un renversement brutal sur un Tavon Austin grand ouvert sur un tir profond à la fin du quatrième quart. Mais même lorsque Prescott a trouvé sa cible, il n'a pas obtenu beaucoup d'aide de ses récepteurs. Amari Cooper n'a attrapé que quatre de ses 12 cibles dans la journée. Jason Witten a laissé tomber une éventuelle première passe au deuxième trimestre. Randall Cobb n'a pas pu conserver une passe haute mais capturable dans le troisième. Michael Gallup a lâché un touché potentiel sur un lancer profond à la fin du quatrième quart.

Le jeu de passes des Cowboys avait clairement du mal à trouver sa place, mais contrairement au personnel de Philly, le groupe de Garrett n'a pas réussi à créer des jeux d'autres manières. Ezekiel Elliott a constamment fait face à des boîtes chargées dans le jeu en cours d'exécution, mais les Cowboys n'ont pas réussi à faire payer les Eagles sur des lancers profonds ou des tirs au jeu au milieu du terrain. Athlétique, les options sous-jacentes comme l'ailier rapproché Blake Jarwin et le arrière du changement de rythme Tony Pollard étaient des non-facteurs complets dans le jeu des passes. Pollard n'a obtenu que deux portages dans la journée. Le premier est survenu au début du troisième quart après qu'Elliott avait demandé une pause, et Pollard a continué à tâtonner sur la ligne des 26 yards de Philly.

Plus tard dans le match, avec les Cowboys face à un quatrième et -8 et leur saison dans la balance, Cooper n'était pas sur le terrain car Prescott a raté haut sur un lancer à Gallup dans la zone des buts. Cooper et d'autres ont expliqué plus tard qu'il venait de parcourir une route profonde et est venu sur la touche dans le cadre de la rotation normale du récepteur de l'équipe. Cela peut parfois arriver, étant donné les machinations de la façon dont les équipes se substituent (il y a des cas où même le joueur appelant est surpris de savoir qui est dans le groupe), mais cela ne reflète pas particulièrement bien Garrett et son équipe que deux de ses plus grandes stars regardaient des moments charnières depuis la ligne de touche avec un championnat de division en jeu.

Laisser Cooper sur la touche (ou même limiter ses clichés lors d'une journée difficile pour le receveur) n'était pas le plus grand faux pas de Garrett dimanche, ni la raison pour laquelle la perte de Dallas a probablement scellé son sort en tant qu'entraîneur-chef des Cowboys. Ce n'est pas la raison pour laquelle Jerry Jones a probablement passé la nuit à se demander où diable tout s'est mal passé. Le problème pour Dallas n'était pas un jeu ou une décision unique. C'est qu'avec tout ce qui est en jeu, l'une des formations les plus talentueuses du football a pondu un autre œuf tandis qu'une équipe d'Eagles épuisée jouait comme si leur vie en séries dépendait de cela. Comme les Cowboys n'ont pas réussi à trouver d'alternatives à leur marque typique d'infraction, Pederson et son équipe ont imaginé des moyens de déplacer la balle avec un groupe de passes qui est actuellement maintenu avec du ruban adhésif.

Pederson n'a pas fait un travail sans faille depuis l'incroyable course du Super Bowl des Eagles, mais le match de dimanche vous fait vous demander ce qu'un entraîneur comme lui pourrait faire avec l'alignement de Dallas. Lorsque les Cowboys quittent inévitablement Garrett (que ce soit plus tard cette semaine ou après la saison), ils peuvent ne pas trouver le prochain grand entraîneur de la NFL. Mais ils devraient au moins chercher le prochain bon. Il n'y a aucun moyen concevable que cette équipe soit 7-8 et se fasse essentiellement dans la course NFC East – pas avec le talent qui tapisse cette liste. Mais comme nous le rappelle la dernière défaite de Dallas, le talent n'est qu'une partie de l'équation dans la NFL. Les équipes ont finalement besoin d'entraîneurs qui comprennent les meilleures façons d'utiliser leurs joueurs, même lorsque leur approche originale tourne mal. Les Eagles en ont un. Les Cowboys ne le font pas. Et c'est pourquoi, dans une saison où tout s'est mal passé pour les Eagles, ils organiseront probablement un match éliminatoire pendant que les Cowboys seront assis à la maison et se demanderont ce qui aurait pu être.