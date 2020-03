Dubois vs Joyce et Josh Taylor retardés, Herring vs Frampton confirmé

Nouvelles de boxe du monde 17/03/2020

📸 Images d’action / Adam Holt

Le promoteur du Temple de la renommée Frank Warren a annoncé des changements aux prochains affrontements impliquant Daniel Dubois, Joe Joyce (Dubois vs Joyce) et Josh Taylor.

Parallèlement à la reprise des combats déjà en place, Warren a confirmé Jamel Herring contre Carl Frampton pour l’été.

Mais évidemment dépendante de l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

Warren a déclaré: «Conformément aux directives et aux mesures consultatives annoncées par le gouvernement et le British Boxing Board of Control, Queensberry Promotions estime qu’il serait inapproprié de procéder à toute promotion de boxe à venir devant un public en direct en avril et mai.

«La situation des coronavirus évolue rapidement. Nous continuerons de suivre les directives du gouvernement pour assurer la santé et la sécurité du public payant, du personnel et des participants.

«En ce qui concerne les deux événements que nous avons actuellement en vente, nous pouvons confirmer ce qui suit:

“L’événement‘ Seek and Destroy ’présenté par Daniel Dubois contre Joe Joyce le 11 avril à l’O2 Arena a maintenant été reporté au samedi 11 juillet. Il sera toujours à l’O2 Arena.

«Les billets resteront valables pour la nouvelle date. Cependant, les personnes qui ne peuvent pas assister à la nouvelle date peuvent obtenir un remboursement auprès de leur point de vente d’origine.

Josh Taylor

«Le retour au pays du champion du monde Josh Taylor, prévu le 2 mai au SSE Hydro de Glasgow, n’aura plus lieu à cette date.

«Les remboursements sont disponibles à partir du point de vente. Nous travaillons actuellement avec SSE Hydro, Top Rank et MTK Global pour identifier une autre date appropriée pour reprogrammer l’événement pour les fans écossais.

HERRING vs FRAMPTON

«Queensberry Promotions et Top Rank ont ​​déjà conclu un accord pour que Carl Frampton défie Jamel Herring. Ils se battront pour le WBO World Super-Featherweight Championship à Belfast en juin.

«Cet événement devait être annoncé cette semaine. En ce moment, nous espérons toujours pouvoir organiser cet événement en juin.

«Cependant, nous surveillerons le paysage en constante évolution entourant la pandémie de Covid-19. Les détails de la date, du lieu et du lieu seront annoncés en temps voulu. »

Conformément à tous les autres promoteurs du monde, cela signifie que la boxe est essentiellement suspendue jusqu’en mai, au plus tôt.