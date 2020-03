Eddie Hearn admet que le combat contre Anthony Joshua serait abandonné si le coronavirus se répand, pas derrière des portes closes

Nouvelles de boxe du monde 10/03/2020

📷 Mark Robinson

Eddie Hearn dit qu’il n’y a aucun moyen qu’Anthony Joshua vs Kubrat Pulev aille de l’avant si le coronavirus se propage et que le gouvernement britannique suit une voie similaire en Italie.

Les autorités italiennes, où COVID-19 a frappé le plus durement, ont interdit la foule jusqu’au 3 avril. Un délai qui pourrait être prolongé si le virus continuait de faire de nouveaux dégâts.

L’interdiction a déjà frappé deux spectacles prévus de Matchroom Italie, qui ont tous deux été reportés.

La France a également mis un frein aux rassemblements de plus d’un millier de personnes, ce qui fait craindre que la même chose ne se produise au Royaume-Uni à l’avenir.

Avec un calendrier chargé, Hearn dit qu’il est impossible que son entreprise suive la Serie A du football en organisant des événements à huis clos.

Cela signifie que si COVID-19 bat la Grande-Bretagne dans les semaines à venir, des émissions comme Joshua vs Pulev et Oleksandr Usyk vs Derek Chisora ​​seront supprimées jusqu’à nouvel ordre.

“Je ne vois pas comment nous pouvons organiser un combat à huis clos sans foule”, a déclaré Hearn à Sky Sports. «Pouvez-vous imaginer Anthony Joshua marcher pour combattre Kubrat Pulev devant vous, moi et Adam Smith?

«Cela ne va tout simplement pas se produire.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

«Pouvez-vous imaginer Derek Chisora ​​combattre Oleksandr Usyk derrière des portes closes et l’étendre avec un coup de poing des dieux et se tenir sur le ridoir pour voir personne?

«La foule fait partie intégrante de l’aspect dramatique du sport de la boxe. Et en termes d’être un produit TV.

«Pour moi, c’est très difficile à faire derrière des portes closes.

“Ce qui sera sera. En ce moment, les affaires continuent. Nous allons de l’avant avec un calendrier incroyable qui, nous l’espérons, se concrétisera pleinement », a-t-il ajouté avec espoir.

RETARD

Joshua vs Pulev devrait se dérouler le 20 juin à Londres au nouveau Tottenham Stadium.

La capitale a jusqu’à présent eu la chance d’échapper à une énorme vague de cas alors que le Premier ministre Boris Johnson et son équipe s’efforcent de contenir le coronavirus aussi longtemps que possible.

À l’heure actuelle, il s’agit simplement de retarder l’inévitable.