Eddie Hearn croit toujours que Billy Joe Saunders vs Canelo Alvarez se produira juste incertain quand

Publié le 19/03/2020

Par: Hans Themistode

Au cours des dernières années, le champion WBO Super Middleweight Billy Joe Saunders a appelé à un tir à la livre pour la star de la livre Canelo Alvarez.

Avec des victoires consécutives contre Willie Monroe Jr et David Lemieux en 2017, Saunders s’était effectivement placé dans le siège du conducteur de Canelo. Pourtant, il a été abandonné par Gennadiy Golovkin et Julio Cesar Chavez Jr.

Les rêves de Saunders de combattre Canelo Alvarez semblaient être un souvenir lointain. Mais avance rapidement de trois ans et ajoute trois victoires supplémentaires à son curriculum vitae et Saunders se retrouve dans la position qu’il attendait.

Le 2 mai, au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, Saunders recevra enfin son souhait. Le champion invaincu des Super Middleweight placera son titre WBO sur la ligne dans le combat qu’il attendait.

Après des années d’attente, Saunders a finalement débarqué son homme. Ou du moins, il espère qu’il l’a fait.

La pandémie de coronavirus sans précédent qui a actuellement balayé le monde du sport sous le tapis, a mis Saunders vs Canelo en grand danger. Leur concours Super Middleweight a déjà été repoussé de leur date de mai et a été provisoirement fixé pour juin.

Alors maintenant, comme une grande partie du monde du sport, la question de savoir si le concours aura lieu ou non, est quelque chose à laquelle il est presque impossible de répondre à ce stade.

«Tout dépend maintenant du début du sport, car ce combat devait avoir lieu à Cinco de Mayo [weekend]», A déclaré le promoteur Eddie Hearn. “Maintenant, nous savons que cela ne se produit certainement pas.”

Si Canelo vs Saunders est repoussé encore plus loin, il y a de fortes chances que cela ne se produise pas du tout. La raison en est qu’un troisième concours très attendu entre Canelo Alvarez et Gennadiy Golovkin a également été convenu pour le 12 septembre.

Inutile de dire qu’un troisième concours Golovkin serait beaucoup plus lucratif pour Canelo. Cela ferait également beaucoup plus pour améliorer son curriculum vitae déjà impressionnant. Pourtant, même avec leur concours sans date définitive, Hearn pense que son homme est le suivant, quoi qu’il arrive.

«La boxe reviendra-t-elle en juin, juillet? Si c’est le cas, il y a toutes les chances que Billy Joe Saunders combatte Canelo Alvarez pendant cette période, et la date du combat de Golovkin sera reportée. Je pense qu’avec toute la perturbation, l’ancien Cinco de Mayo et [Mexican Independence Day] le week-end devra prendre un siège arrière. “

Pour l’instant, alors que le monde attend une décision, Saunders continue de jouer son rôle pour se préparer au plus grand combat de sa vie.

“En ce moment, Billy Joe Saunders est en fait à Vegas, en formation”, a déclaré Hearn. «Nous devions avoir une conférence de presse lundi pour annoncer le combat contre Canelo Alvarez. Il s’entraîne avec Ben Davison et Josh Taylor, qui vient de voir son combat reporté pour le 2 mai également. Personne ne sait ce qu’ils font. C’est le moment où vous devez rester concentré, vous devez rester discipliné. Je crois que Billy Joe Saunders combattra Canelo Alvarez, tant que le calendrier de boxe reviendra cet été. “