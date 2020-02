Eddie Hearn devient enfin réel avec l’offre gagnante Wilder vs Fury?

Phil Jay 17/02/2020

Eddie Hearn est un grand promoteur, il promeut et ram√®ne ses hommes √† fond – dans l‚Äôensemble. Mais en ce qui concerne Anthony Joshua, il ne fait aucun doute que le patron de Matchroom pense que le double champion poids lourd est le c√īt√© A de tout.

De plus, l’homme d’Essex voit √©videmment les ceintures comme l’√©l√©ment principal lorsqu’il s’agit de n√©gociations.

En 2018, WBN √©tait tr√®s impliqu√© dans les n√©gociations avec Deontay Wilder. La v√©rit√© est que l’Am√©ricain se penchait en arri√®re pour que le combat soit fait.

Prenant une offre low-ball, Wilder √©tait pr√™t √† se rendre au Royaume-Uni et √† donner √† Joshua tout ce qu’il voulait, sauf deux petites stipulations dans le contrat.

Recevoir un contrat sign√© uniquement par Hearn √©tait le premier non-c√īt√© de Wilder, car ils voulaient le nom de Joshua en noir et blanc avant de signer.

La seconde √©tait une clause de revanche, quoi qu’il arrive. Cela ne venait pas de Hearn et Joshua.

√Čtonnamment, Hearn ne voulait une revanche que si Joshua perdait. Un match nul ou une victoire AJ et ils repartiraient tout simplement.

ūüďł Dave Thompson

Malgr√© ce point dur, Wilder √©tait TOUJOURS pr√™t √† n√©gocier et √† accepter l’offre en esp√®ces sans aucun pourcentage de Pay-Per-View.

Le co-manager Shelly Finkel √©tait d’accord √† 95% sur tout et a envoy√© une communication finale √† Hearn sur leur volont√© de mettre le stylo sur papier.

Ce contact a soulign√© ces deux points √† r√©soudre, ce qui signifie de mani√®re r√©aliste qu’un accord a √©t√© presque conclu. Mais moins de 24 heures plus tard, la World Boxing Association a incroyablement demand√© √† Alexander Povetkin d’√™tre le prochain dans la file.

Maintenant, je ne dis pas que Hearn a demand√© au pr√©sident de la WBA Gilberto Mendoza de faire l’appel, je dis simplement un fait. La WBA semblait avoir √©t√© pouss√©e √† prendre une d√©cision √† ce moment-l√†.

Dans un autre coup de pied dans les balles pour Wilder, Joshua et Hearn n’avaient aucune intention de demander une exception pour faire face √† Povetkin apr√®s cette unification incontest√©e.

Selon les règles et règlements de la WBA, cela aurait certainement été accordé. Joshua et Wilder auraient pu se battre en septembre ou octobre 2018 et régler leurs différends de longue date.

Le simple fait est que Hearn et Joshua n’en voulaient pas.

50-50

Ils auraient pu prendre une grande partie du pot du super-√©v√©nement et tout avoir en leur faveur. Avance rapide de pr√®s de deux ans, Hearn affirme maintenant son intention d’offrir Tyson Fury 50-50 pour un super-combat britannique.

Je me demande si la m√™me offre sera pr√©sent√©e √† Wilder. Ce n’est pas un secret, Hearn n’est pas un grand fan de Wilder ou de son √©quipe.

Par conséquent, Hearn devient-il enfin réel en ce qui concerne la valeur de Joshua contre? РSeul le temps nous le dira.

Il pourrait simplement s’agir d’une offre pour Fury et d’une offre enti√®rement distincte pour Wilder. Nous devrons simplement attendre et voir jusqu’√† ce que la poussi√®re retombe apr√®s le match revanche de ce week-end.

