Eddie Hearn n’est pas sûr que Tyson Fury prendra le combat pour la trilogie Deontay Wilder

Nouvelles de boxe du monde 13/03/2020

📸 Lawrence Lustig

Le patron de Matchroom, Eddie Hearn, a prédit que l’argent pourrait conduire Tyson Fury à ne pas accepter les termes d’un combat de trilogie avec Deontay Wilder.

S’adressant à William Hill, Hearn a d’abord déclaré que Fury pouvait penser à deux fois à un troisième combat avec Wilder après une victoire en pulvérisation à Las Vegas.

Hearn pense que la conclusion de la saga ne rapportera pas autant de revenus que le match revanche initial, bien que Fury ait gagné 60% des bénéfices.

En cas de dépassement, comme prévu, Hearn est prêt à opposer l’homme vedette Anthony Joshua à l’un ou l’autre plus tard cette année.

Ceci malgré le fait que Joshua se soit battu avec Oleksandr Usyk. Dont tout détournement signifierait que AJ laisse tomber une ceinture.

Post-Fury vs Wilder, si cela se produit, Hearn est confiant qu’un accord sera conclu pour le vainqueur de Joshua v Pulev. Espérons affronter le vainqueur ou leur deuxième revanche WBC.

«Fury-Wilder est toujours un gros combat. Tout combat dans lequel Wilder est impliqué signifie que tout peut arriver. Mais c’était tellement unilatéral », a expliqué Hearn à William Hill.

📸 Mikey Williams

«Il y a de plus gros problèmes dans cette situation. Si vous êtes Fury, vous avez mis la performance de votre carrière et remporté la ceinture des poids lourds WBC, car vous voulez plus d’argent dans un match revanche.

“Cela n’arrivera probablement pas (Fury vs Wilder III) parce qu’il n’y aura pas autant d’argent généré, donc il ne sera pas content.”

Hearn a poursuivi: «Les conversations que j’ai eues avec Bob Arum ont certainement été plutôt bonnes. Dans le sens de faire un deal entre le vainqueur de ces deux prochains combats qui auront lieu en novembre / décembre.

«Nous sommes prêts à conclure cet accord avec Wilder. Juste au cas où il bat aussi Fury dans un match revanche. “

DÉFI PULEV

Adam Smith, le responsable de la boxe de Sky Sports, a hâte d’accueillir Pulev à Londres pour le prochain combat de Joshua.

“Nous sommes absolument ravis de la lutte d’Anthony Joshua pour le titre de champion du monde contre Kubrat Pulev au Tottenham Hotspur Stadium, a déclaré Smith.

«Pulev est une proposition dangereuse. Il a beaucoup d’expérience de haut niveau. Joshua devra être à son meilleur pour conserver sa ceinture devant son soutien à domicile.

“Nous avons couvert toutes les étapes du parcours de” AJ “. Y compris son impressionnante victoire de revanche sur Andy Ruiz Jr en Arabie Saoudite. Maintenant, il est de retour en Grande-Bretagne au domicile des Spurs.

«J’ai récemment visité le stade. J’ai été époustouflé par les installations ultramodernes. Il fournira une toile de fond époustouflante au champion du monde des poids lourds unifié britannique. “

