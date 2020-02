Eddie Hearn prévoit déjà Tyson Fury contre Anthony Joshua

Posté le 23/02/2020

Par: Hans Themistode

Les victoires ne semblent pas durer longtemps dans le sport de la boxe. Tout au plus, vous n’avez que quelques secondes avant que la question redoutée ne vienne.

“Qui voulez-vous ensuite?”

Pour Tyson Fury, son défilé de victoires a duré environ quelques minutes.

8 août 2018; Chicago, IL, États-Unis; Eddie Hearn prend la parole lors de la conférence de presse annonçant la carte Matchroom Boxing USA le 6 octobre 2018 au Wintrust Arena de Chicago, IL. Crédit obligatoire: Ed Mulholland / Matchroom Boxing USA

Fury vient de rassembler très probablement la meilleure performance de sa carrière en battant Deontay Wilder pour son titre WBC. Fury a chuté, battu et malmené Wilder toute la nuit. Ce fut une excellente performance à couper le souffle de Fury. Mais alors qu’il se promène avec son titre WBC nouvellement remporté autour de sa taille, il aura un nouveau défi qui l’attend.

“J’ai déjà parlé à AJ”, a déclaré le promoteur Eddie Hearn à propos de la possibilité d’associer Fury au champion unifié Anthony Joshua. “Il veut entrer dans ce combat ensuite.”

L’excitation est grande, mais un peu irréaliste à ce stade. Joshua a déjà conclu un accord pour affronter le challenger obligatoire Kubrat Pulev en juin. Même si Pulev avait décidé de se retirer, le concours serait toujours peu probable car Wilder a une clause de revanche dans son contrat.

Pourtant, c’est une opportunité unique. Deux combattants britanniques détenant tous les titres de la division des poids lourds sont plus que rares. Cela ne s’est jamais produit auparavant.

«Nous devons faire en sorte que ce combat se produise. Nous n’aurons jamais, jamais la chance pour deux Britanniques de se battre pour un championnat du monde poids lourd incontesté. Je vous promets que nous ferons tout notre possible pour mener ce combat. Cela doit arriver. Nous n’aurons jamais cette opportunité dans ce sport de recommencer avec deux Britanniques. J’ai déjà parlé à AJ – il veut aller directement dans ce combat ensuite. Il aime le combat contre Tyson, il n’a aucune crainte de combattre Tyson Fury. Il a déjà tout vécu et il veut être incontesté et c’est l’occasion pour notre sport de vivre l’un de ces moments hérités que nous n’aurons plus jamais l’occasion de vivre à nouveau. »

Fury vs Joshua est le genre de combat dont les fans rêvent. Les deux combattants sont au sommet de leur art et auront la chance de se qualifier de meilleurs au monde si l’un d’eux remporte la victoire.

Mais c’est un concours qui prendra du temps à se matérialiser. Donc pour l’instant, Fury aura la chance de profiter de sa victoire sur Wilder. Le nouveau champion WBC a impressionné tout le monde à travers le monde, y compris Hearn.

«J’ai entendu de son camp qu’il allait être agressif et y aller et je pensais que c’était une folie absolue et cela a fini par être un génie de sa part et de son équipe. Juste une magnifique performance. Quel moment pour la boxe britannique – une nuit incroyable. J’avais l’impression qu’il pouvait le scolariser mais je ne pensais pas qu’il pouvait le scolariser et le battre, et il l’a fait. “