Eddie Hearn promet aux fans du jeu vidéo de boxe malgré le rejet d’EA Sports

Le promoteur Eddie Hearn a promis de donner aux fans un nouveau jeu vidéo de boxe malgré son idée rejetée par les leaders du marché EA Sports.

EA Sports, les personnes à l’origine de la populaire série de cinq matchs «Fight Night Champion» – qui a été publiée pour la dernière fois en 2011, a été contactée récemment par Hearn.

Malgré le soutien d’une grande partie de la communauté sportive, EA Sports a déclaré à Hearn qu’ils seraient à bord en raison d’un accord en cours avec l’UFC et Dana White.

La société est passée de la boxe à la plate-forme d’arts martiaux mixtes après le dernier épisode de Fight Night.

L’UFC a ensuite été lancé dans le monde entier à l’été 2014. Depuis lors, l’UFC 2 et 3 ont conservé l’exclusivité EA Sports des titres de combat avec White.

Insensible à ce fait, Hearn a juré de poursuivre son projet de faire sortir un nouveau titre Xbox et Playstation dans le domaine public.

«Je voulais créer un jeu vidéo où les combattants se jouent virtuellement. Nous avons eu une conversation agréable avec EA Sports, mais on m’a dit qu’ils se concentrent sur l’UFC », a déclaré Hearn à The Ak and Barak Show de Sirius XM.

Ajoutant qu’il chercherait à inclure tous les meilleurs boxeurs là-bas, pas seulement le sien, l’homme d’Essex a souligné: «Ce jeu ne serait pas limité aux combattants Matchroom / DAZN.

«Nous y arriverons en ce qui concerne le match. Je pense que ce serait énorme. »

Passant à discuter de White et du patron de l’UFC qui tentent d’organiser des événements pendant la pandémie de COVID-19, Hearn n’est pas allé trop loin.

«Je peux m’identifier à Dana White de nombreuses façons. On ne m’a pas dit beaucoup de fois. J’ai essayé d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.

COMBAT DE COMBAT

Hearn est dans la phase de planification d’une série «Fight Camp» pour ramener Matchroom Boxing des deux côtés de l’Atlantique cet été.

Le logement d’un ensemble de boxeurs avec des tests de coronavirus pour concourir dans une arène sans fans a été noté comme le seul moyen de mettre en scène des spectacles pendant que la crise se poursuit.

Après avoir espéré ne pas avoir d’ambiance, Hearn semble enfin avoir reconnu sa défaite.

