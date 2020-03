Eddie Hearn «public trompeur» en fabriquant des pourparlers Fury vs Joshua, dit Frank Warren

Nouvelles de boxe du monde 07/03/2020

Le promoteur Eddie Hearn, pas pour la première fois, a été accusé d’avoir fait des pourparlers concernant un super-combat pour sa charge Anthony Joshua.

Le patron de Matchroom a récemment déclaré qu’il espérait “qu’un accord pourrait être conclu bientôt” pour décembre entre Joshua et Tyson Fury.

Ces mots, que WBN a choisi de ne pas rapporter à l’époque, ont ensuite été régurgités plusieurs fois par les médias britanniques.

WBN savait parfaitement que rien de significatif n’avait eu lieu après s’être entretenu récemment avec le promoteur américain de Fury, Bob Arum.

Le gestionnaire britannique Frank Warren a maintenant clairement exprimé ses sentiments lorsque Hearn battait continuellement le tambour à propos de Fury vs Joshua.

Warren a également choisi de rappeler à Hearn que Joshua a toujours un test difficile contre Kubrat Pulev le 20 juin, qui est apparemment ignoré.

«Toutes ces ordures sur un accord presque en cours. Aucun accord n’a été conclu. Cela induit le public en erreur », a déclaré Warren à IFL TV.

“Je n’ai pas eu une seule conversation. Bob (Arum) a déclaré hier qu’il n’avait pas eu de conversation. Il n’y a qu’une seule personne qui dit qu’il y a eu une conversation.

«Si j’étais lui, je serais inquiet pour Pulev (pour Joshua). Ignorant totalement ce qui pourrait être un problème. »

Malgré les mises à jour constantes de Hearn sur le fait que Fury vs Joshua se produise bientôt, Warren ressent la même chose mais veut juste attendre que les deux combattants terminent leurs prochaines tâches.

Joshua a été violemment battu par Andy Ruiz Jr. en juin dernier et n’a pas eu l’air trop chaud dans le match revanche lorsqu’il a été rattrapé par des coups de poing ultra-lents du Mexicain en surpoids.

Fury a son propre méga-combat à surmonter quand il affrontera un certain Deontay Wilder dans une bataille de trilogie cet été.

«Nous voulons le combat. Tyson veut certainement le combat. Tyson veut récupérer ces ceintures qu’il n’a jamais perdues. Il a dû les abandonner à l’époque », a souligné Warren.

“Nous avons eu une conférence de presse au cours de laquelle Bob a dit qu’il n’y avait pas de négociations, qu’elles n’avaient pas eu lieu. Donc, quelqu’un est très fantaisiste, pour un changement, avec la vérité.

«Toute négociation doit impliquer toutes les parties autour d’une table, on va changer cela. L’homme qui compte est Tyson et l’autre homme qui compte est AJ.

«Tout le monde doit faire de son mieux pour les deux combattants. Il ne s’agit de l’ego de personne.

PAS ARRIVÉ

“La seule façon d’obtenir un accord est que les gens s’assoient et parlent, les gens qui comptent et qui ont des obligations contractuelles. Et c’est toutes les parties. Ce n’est pas à quelqu’un de sortir avec des ordures qui n’ont pas eu lieu.

«Bob Arum n’a pas eu ces conversations, elles ne se sont pas produites. Et ni lui ni personne d’autre ne peut les avoir à moins que nous ne soyons tous présents.

“Ma préoccupation est que Pulev ne dérange pas le chariot à pommes”, a ajouté Warren. “Je vous dis simplement comment c’est. AJ sera le favori, mais cela ne m’étonnerait pas s’il y avait un bouleversement. »

Pulev est très confiant qu’il peut emmener Joshua à Londres et organiser sa propre rencontre avec Fury plus tard dans l’année.

Arum fait la promotion des deux boxeurs et a de grands projets pour un événement incontesté de classement des titres de poids lourds vers la fin de 2020.

