Eddie Hearn révèle que la date de l’événement Fight Camp est sans fans

Nouvelles de boxe du monde 18/04/2020

📸 Mark Robinson

Le promoteur Eddie Hearn a fait une mise à jour vendredi alors que le patron de Matchroom continue d’espérer un redémarrage du sport dans les mois à venir.

L’homme d’Essex a également discuté d’un récent ordre «essentiel» permettant aux événements de la WWE d’avoir lieu en Floride tout au long de la crise des coronavirus.

Voici quelques-unes des discussions de Hearn avec Sirius XM Radio sur The AK and Barak Show.

«Ce problème que nous avons maintenant, c’est que cette pandémie affecte la vie de chacun. Autant que nous devons avoir des sports en direct, nous devons attendre et être prêts », a déclaré Hearn.

«La boxe doit revenir, mais seulement à un moment où elle est sans danger pour tout le monde. Si vous n’êtes pas en forme et en bonne santé, ce virus est particulièrement dangereux.

«Quand la boxe reviendra, je crois que ce sera devant des portes closes.

“À ce stade, je ne sais pas si / quand la scène de Vegas revient à la normale. Nous avons pris tant de choses pour acquises, en particulier le Strip de Vegas.

«La boxe prospère d’une foule en direct. Je prévois déjà des combats en studio et ils devront être des combats plus petits.

Combien de temps les combattants attendront-ils pour se battre? Telle est la question. Différentes parties du monde se rétabliront différemment et à différents moments.

“Je pense que nous devrons créer une sorte de” Fight Camp “où tout le monde sera testé.”

WWE

Insistant sur la mise en scène continue de la WWE, Hearn a ajouté: «Je ne peux pas croire que la WWE soit considérée comme essentielle. Nous n’avons pas besoin de ça ou du sport en général en ce moment, nous devons juste être en sécurité.

🎙️ “Je ne peux pas croire que la WWE ait juste un laissez-passer pour continuer. C’est fou.” – @EddieHearn sur la désignation «entreprise essentielle» de la WWE en Floride. 🔊 @ BoxingwithAk @TheBoxingBully @DAZN_USA @BustedOpenRadio ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/RetKSq7z47 – SiriusXM Boxing (@SiriusXMBoxing) 18 avril 2020

Pour conclure quand il pense que la boxe peut reprendre, Hearn a déclaré: «Je vois juin ou juillet la dernière date pour Matchroom pour produire son prochain événement.

“Le défi de nos jours est de garder le sport pertinent malgré un manque de combats en direct.”

