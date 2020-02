Eddie Hearn signe un autre adversaire potentiel de Katie Taylor / Terri Harper

RINGSIDE 14/02/2020

Ellie Scotney a signé un accord promotionnel à long terme avec Matchroom Boxing d’Eddie Hearn et fera ses débuts professionnels très attendus sur le undercard de David Avanesyan contre Josh Kelly à l’O2 à Londres le samedi 28 mars.

Un passage amateur brillant a permis à la perspective londonienne de remporter le titre national amateur élite 2017 à 57 kg et le titre anglais au niveau jeunesse après être entré après seulement quatre combats amateurs. Elle était sérieusement en lice pour une place de qualification olympique GB pour Tokyo 2020 avant de quitter le programme l’année dernière pour poursuivre sa carrière professionnelle.

Entraînée par l’entraîneur de renom Adam Booth aux côtés des collègues de Matchroom Josh Kelly et Shannon Courtenay, Scotney commencera sa carrière chez Featherweight le mois prochain alors qu’elle cherche à s’annoncer comme la prochaine star de la boxe féminine.

“Je suis sur la lune pour rejoindre l’écurie Matchroom”, a déclaré Scotney. «Je ne peux pas attendre mes débuts à l’O2, tout semble surréaliste à la minute! Je compte déjà pour combattre la nuit. Je me joins à une équipe qui possède une championne du monde de deux poids à Katie Taylor, la première femme britannique à remporter un titre mondial à Terri Harper et le départ ascendant Shannon Courtenay, donc je sais que le ciel est la limite avec Eddie et mon équipe. “

«Je suis ravi d’annoncer la signature de la talentueuse protégée d’Adam Booth, Ellie Scotney, qui fera ses débuts professionnels très attendus sur le undercard d’Avanesyan contre Kelly à l’O2», a déclaré Eddie Hearn. «La boxe féminine vole absolument en ce moment et c’est le moment idéal pour Ellie de commencer son voyage dans les rangs professionnels.

“Nous avons vu Terri Harper créer l’histoire à Sheffield la semaine dernière en détrônant la championne WBC des super poids plume, Eva Wahlstrom, pour devenir la première femme britannique à remporter l’un des principaux titres mondiaux et la héroïne irlandaise Katie Taylor a battu le drapeau féminin boxe ces dernières années.

«Ellie rejoint une écurie Matchroom florissante et je pense qu’elle est l’endroit idéal pour développer ses compétences alors qu’elle soumissionne pour devenir la dernière grande joueuse de boxe féminine. Le spectacle du 28 mars à l’O2 s’annonce comme une autre grande soirée de boxe, alors assurez-vous de tout voir sur Sky Sports et DAZN. “

Les billets de vente générale au prix de 40 £, 60 £, 100 £ et 200 £ (VIP) sont disponibles à l’achat MAINTENANT auprès de StubHub (www.stubhub.co.uk), The O2 (www.theo2.co.uk) et Matchroom Boxing ( www.matchroomboxing.com).