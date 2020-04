Eddie Hearn sur Manny Pacquiao / Retard DAZN UK / Fury vs Joshua

Nouvelles de boxe du monde 23/04/2020

Match-Boxing USA, le supremo Eddie Hearn a parlĂ© de tout ce qui touche Ă la boxe, y compris Manny Pacquiao, dans une sĂ©rie d’entretiens rĂ©cents.

L’une de celles dirigĂ©es par le promoteur occupĂ© Ă©tait avec The AK and Barak Show de Sirius XM.

Hearn a discuté de nombreux grands sujets et a répondu à plusieurs questions brûlantes alors que la boxe reste bloquée dans un avenir prévisible.

Tout d’abord, l’homme d’Essex a abordĂ© les rapports en cours d’un Pacquiao face Ă Mikey Garcia au Moyen-Orient.

Il a dĂ©clarĂ©: «Nous avons Ă©tĂ© en pourparlers avec des responsables saoudiens en ce qui concerne Pacquiao-Garcia et d’autres combats. Mais il y a toujours un verrouillage strict de sorte que nous ne pouvons rien configurer officiellement. “

Ensuite, Hearn a été interrogé sur ce qui se passait avec le lancement de DAZN UK, qui était initialement prévu pour le 2 mai.

Un affrontement entre Canelo et Billy Joe Saunders était à quelques jours de la confirmation lorsque le Royaume-Uni a annoncé une mise en quarantaine des coronavirus.

«De grands déménagements étaient prévus de DAZN au Royaume-Uni. Ces plans sont maintenant sur la glace », a souligné Hearn.

Enfin, donnant une mise à jour des chances des fans britanniques de voir Anthony Joshua défier Tyson Fury pour la première place dans les rangs des poids lourds, Hearn ne semblait pas trop optimiste.

“Nous aimerions crĂ©er Fury-AJ et nous le ferions en un clin d’Ĺ“il”, a-t-il dĂ©clarĂ©. «Tout revient Ă Bob Arum et Top Rank Ă venir Ă moi.

«Si Wilder veut se retirer, nous sommes à tapis. Mais si je suis Deontay Wilder et que je suis fier, il ne se retirera pas.

“Laissez Fury battre Wilder Ă nouveau (ce qu’il fera), puis nous ferons AJ-Fury. Vous verrez ce combat », a assurĂ© Hearn.

Un sidenote de Hearn était une clarification que la Professional Darts Corporation, présidée par le père Barry, continuera à organiser ces séjours à domicile.

“Les flĂ©chettes sont un Ă©vĂ©nement qui a Ă©tĂ© construit sur l’atmosphère. Mais c’est tellement Ă©norme au Royaume-Uni que nous organisons des Ă©vĂ©nements virtuels dans les maisons des joueurs. »

