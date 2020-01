Eddie Hearn travaille sur Antonio Brown contre Logan Paul

Publié le 31/01/2020

Par: Hans Themistode

Il semble y avoir une nouvelle tendance dans le sport de la boxe.

Des stars extrêmement populaires de YouTube / médias sociaux mettent les caméras et ramassent les gants de boxe pour se battre.

Le 11 novembre 2019 au Staples Center de Los Angeles, en Californie, les stars des médias sociaux Logan Paul et KSI sont entrées sur le ring l’une contre l’autre. Ce n’était pas la première fois qu’ils se disputaient non plus. Environ un an plus tôt à la Manchester Arena en Angleterre, ils se sont battus en tant qu’amateurs. Cette fois-ci, ils ont décidé d’abandonner le couvre-chef et d’en faire un véritable combat.

Eh bien, aussi réel que possible.

KSI a remporté la victoire en novembre lors d’un concours qui a attiré l’attention de nombreux fans, mais a également irrité les inconditionnels qui ont dû assister au combat. Jeudi dernier, nous avons eu un autre concours difficile à regarder entre un groupe de stars de YouTubers / réseaux sociaux alors que Jake Paul (le frère de Logan Paul) avait besoin d’un seul tour pour se débarrasser d’Ali Eson Gib au Meridian at Island Gardens à Miami, Floride.

Pour ne pas être en reste bien sûr, Logan prévoit de revenir sur le ring. Il n’est pas nécessaire de parcourir Internet pour savoir contre quelle autre personnalité de Logan les médias sociaux seront en compétition cette fois. La raison en est que Logan n’a pas l’intention de faire face à quelqu’un dans le monde des médias sociaux.

Au lieu de cela, il a les yeux rivés sur le récepteur actuel de la NFL, Antonio Brown.

“Nous avons fait deux offres à Antonio Brown, et nous négocions actuellement un combat”, a déclaré le promoteur Eddie Hearn au sujet d’un combat entre Brown et Paul. “Je ne sais pas si cela va se produire mais nous y travaillons. De toute évidence, c’est un combat dont DAZN est très sérieux, très excité. “

L’excitation à laquelle Hearn fait allusion pourrait ne pas être partagée par le public qui pourrait voir ce combat comme rien de plus qu’une autre sorte de match gimmicky.

Pour ce que ça vaut, Brown et Logan ont fait des va-et-vient pour se battre entre eux. Brown est même allé jusqu’à placer un clip de lui-même dans un gymnase de boxe travaillant sur sa technique.

Les fans de Brown se sont habitués à ce que le receveur attrape les ballons de football, pas à coups de poing. Pourtant, Brown n’ayant actuellement signé avec aucune équipe alors qu’il lutte contre des problèmes juridiques, il semble que les fans de Brown devront s’habituer à cette nouvelle réalité.

Une date du 25 avril, a déjà été lancée comme lorsque l’épreuve de force pourrait éventuellement avoir lieu.

Les stars de YouTube, les personnalités des médias sociaux et maintenant les joueurs de football, ont tous jeté leur nom dans le mélange en termes de boxe. Mais avec la nature curieuse de tout cela, cela peut-il vraiment être considéré comme de la boxe?

À ce stade, cela ne semble pas avoir d’importance. Avec le nombre de fans que Brown et Logan ont à leur disposition, si un concours entre les deux devait effectivement avoir lieu, il attirerait une foule énorme.