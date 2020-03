Eddie Hearn veut amener Manny Pacquiao en Arabie saoudite

Publié le 14/03/2020

Par: Hans Themistode

Lorsque l’Arabie saoudite a débarqué le match revanche Anthony Joshua vs Andy Ruiz Jr fin 2019, non seulement ils ont mis la main sur l’un des plus grands combats de l’histoire récente de la boxe, mais ils sont également devenus officiellement un acteur majeur du paysage de la boxe.

Les arènes du monde entier qui se sont habituées à accueillir certains des plus grands événements de boxe, ont immédiatement tourné les yeux vers leur nouvelle compétition à l’étranger.

Tout le monde ne croyait pas en l’Arabie saoudite. Bien sûr, ils ont réussi à mettre la main sur un concours monumental, mais ils n’étaient plus une véritable menace pour mettre la main sur, non? Eh bien, selon le promoteur Eddie Hearn, ce n’est tout simplement pas vrai.

“Nous allons y faire un spectacle fin juin / début juillet. C’est ce que nous examinons en ce moment », a déclaré le promoteur Eddie Hearn. «Nous avons un partenariat avec Skills Challenge pour des spectacles en Arabie saoudite. Cela implique également des choses passionnantes sur les académies et les centres de performance. Le but est d’essayer de faire entrer des amateurs en Arabie Saoudite également. »

Si Joshua vs Ruiz 2 est une indication, alors l’Arabie saoudite cherchera un autre nom énorme.

Anthony Joshua pourrait faire un autre voyage dans la région, mais il en va de même pour la titlist WBC / Lineal Heavyweight Tyson Fury. Une apparition du champion du monde de quatre divisions Canelo Alvarez ferait tourner quelques têtes. Il en serait de même pour le champion de trois divisions Vasiliy Lomachenko s’il décidait de leur rendre visite.

Chacun de ces noms susmentionnés apporterait une tonne de puissance d’étoile. Mais il y a un combattant qui n’a pas été mentionné précédemment, que l’Arabie saoudite surveille actuellement.

«Ils veulent que nous livrions un énorme spectacle fin juin / début juillet. Je pense que Manny Pacquiao est un gars qu’ils aimeraient probablement amener au Royaume. »

Manny Pacquiao en Arabie saoudite? Pourquoi pas?

Au cours de ses 25 ans de carrière, le champion du monde de huit divisions a combattu un peu partout.

Las Vegas, la Malaisie, l’Australie et même un arrêt au stand en Chine en 2013.

Même à 41 ans, ce qui marque généralement la retraite, Pacquiao ne semble pas être près de la ligne d’arrivée. Le champion WBA Welterweight vient de remporter une victoire contre Keith Thurman en juillet 2019.

Quant à savoir qui il pourrait affronter ensuite, jetez simplement un œil au sommet de la division et faites votre supposition. Le champion unifié Errol Spence Jr, l’ancien détenteur de la ceinture Danny Garcia et le champion du monde en quatre divisions Mikey Garcia sont tous au sommet de sa liste de souhaits.

Pacquiao ayant tendance à obliger ses fans à préparer un passeport pour le voir se battre, ils pourraient être obligés de le faire à nouveau. L’actuelle star WBA Welterweight pourrait être en route vers une méga confrontation avec l’une des meilleures divisions, à mi-chemin de l’accès au monde en Arabie saoudite.