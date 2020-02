Eddie Hearn veut que Joseph Parker fasse une déclaration contre Shawndell Winters

RINGSIDE 06/02/2020

đŸ“· Ed Mulholland

Joseph Parker sera de retour en action contre Shawndell Winters au Ford Center de The Star Ă Frisco, Texas, le samedi 29 fĂ©vrier, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

LES BILLETS SONT EN VENTE À PARTIR DE 25 $ VIA SEATGEEK

Parker (26-2 20 KOs) est de retour Ă la chasse pour retrouver son statut de champion du monde aprĂšs avoir Ă©tĂ© forcĂ© de s’affronter en octobre avec Derek Chisora ​​à Londres aprĂšs qu’une morsure d’araignĂ©e sur sa jambe a conduit Ă une maladie qui a privĂ© le Kiwi d’un combat avec le Britannique tout-action.

L’ancien dirigeant de la WBO avait amorcĂ© un affrontement allĂ©chant avec “ Del Boy ” ayant arrĂȘtĂ© Alex Leapai au dixiĂšme round de leur affrontement Ă Providence, RI en juin, le premier combat d’un accord de trois combats avec Matchroom Boxing USA d’Eddie Hearn. .

Parker cherchera Ă relancer sa charge au niveau Ă©lite et aux affrontements pour le titre mondial au Texas contre Winters, l’homme de l’Illinois classĂ© n ° 14 avec la WBA et cherchant Ă Ă©tendre sa course au KO aprĂšs avoir pris le record invaincu d’Oleksandr Teslenko canado-ukrainien pour dĂ©crocher le NABA titre en Ontario, au Canada en septembre et aprĂšs cela avec une autre victoire d’arrĂȘt sur le gazon ennemi avec une victoire au cinquiĂšme tour contre le Polonais Sergeij Werwejko en novembre.

Winters, qui a mis KO 12 de ses 13 victoires, cherchera à poursuivre ses plans de victoires consécutives et de scupper Parker pour devenir un champion du monde à deux poids, mais Parker prévoit de faire une déclaration explosive sur une carte empilée dans le Lone Star Etat.

“Je suis ravi d’ĂȘtre de retour en action sur cet Ă©norme projet de loi au Texas”, a dĂ©clarĂ© Parker. C’Ă©tait frustrant d’ĂȘtre exclu du combat de Chisora ​​en octobre, en particulier d’une maniĂšre si inhabituelle, mais j’ai Ă©tĂ© en feu dans le gymnase de Las Vegas et nous sommes prĂȘts Ă reprendre les affaires. La division Ă©volue Ă un rythme soutenu et c’est une occasion parfaite de montrer au monde que je suis l’un des joueurs d’Ă©lite de la division.

“Shawndell est sur une bonne course et je sais qu’il l’apportera le 29 fĂ©vrier – mais je suis prĂȘt Ă montrer que je deviendrai deux fois champion du monde en 2020 et cela commence par une dĂ©monstration dominante et destructrice Ă Frisco.”

“C’est le plus grand combat de ma carriĂšre et je vais le faire compter”, a dĂ©clarĂ© Winters. «Je suis habituĂ© Ă ĂȘtre l’opprimĂ©, c’est quelque chose sur lequel je m’Ă©panouis et si Joseph Parker me sous-estime, il va ĂȘtre dans une mauvaise nuit – parce que je vais lĂ -bas pour le sortir.

“Je tiens Ă remercier Eddie Hearn, Matchroom Boxing USA, DiBella Entertainment et Be Def Sports pour l’opportunitĂ© et un merci spĂ©cial au champion Joseph de m’avoir pris comme un adversaire digne – mais il vivra pour le regretter!”

«C’est formidable de remettre Joseph en action au dĂ©but de l’annĂ©e», a dĂ©clarĂ© le promoteur Eddie Hearn. “La division des poids lourds est en feu en ce moment, et il est important pour Joseph de faire une dĂ©claration et de rappeler aux champions et aux autres challengers qu’il vient pour eux – mais Shawndell est sur une bonne lancĂ©e. ĂȘtre dĂ©sespĂ©rĂ© de prendre un Ă©norme cuir chevelu sous la forme du Kiwi lors d’une nuit massive au Texas. “

«Shawndell est un compĂ©titeur trĂšs coriace qui est rĂ©cemment passĂ© au Heavyweight. Il a dĂ©jĂ rĂ©ussi deux bouleversements consĂ©cutifs contre des adversaires favorisĂ©s, et le combat avant cela aurait dĂ» ĂȘtre un troisiĂšme “, a dĂ©clarĂ© Lou DiBella, prĂ©sident de DiBella Entertainment. «Il cherche son plus gros bouleversement Ă ce jour contre l’ancien champion du monde Joseph Parker. C’est une formidable opportunitĂ© pour cet ex-Cruiserweight Rocky de Harvey, Illinois. Je crois qu’il est un outsider vivant. “

L’affrontement de Parker avec Winters fait partie d’une Ă©norme soirĂ©e d’action au Texas surmontĂ©e d’un affrontement Welterweight allĂ©chant entre Mikey Garcia (39-1 30 KOs) et Jessie Vargas (29-2-2 11 KOs).

Kal Yafai, le champion du monde en titre le plus long de la Grande-Bretagne (26-0 15 KOs), met en jeu son titre WBA World Super-Flyweight contre l’ancien roi du livre pour livre et le souverain du monde Ă quatre poids Roman ‘Chocolatito’. Gonzalez (48-2 40 KOs) et la sensation mexicaine montante Julio Cesar Martinez (15-1 12 KOs) font la premiĂšre dĂ©fense de son titre WBC World Flyweight contre le champion d’Europe invaincu Jay Harris (17-0 9 KOs) – avec plus de combats Ă ĂȘtre confirmĂ© pour la carte sous peu.