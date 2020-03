Edgar Berlanga présentera sur undercard Stevenson vs Marriaga le 14 mars

RINGSIDE 03/03/2020

Edgar «The Chosen One» Berlanga (13-0, 13 KOs), le puncher portoricain qui a élu domicile à Brooklyn et qui a 13 KO au premier tour pour commencer sa carrière professionnelle, sera de retour dans un combat de huit rondes super-moyens samedi, mars 14 au théâtre Hulu au Madison Square Garden.

L’opposant de Berlanga sera annoncé la semaine prochaine.

Le combat de Berlanga fera partie du flux undercard ESPN + (19 h HE) avant le double tête télévisé ESPN (22 h 30 HE) qui comprend la défense du titre mondial WBO des poids plumes de Shakur Stevenson contre Miguel Marriaga et la confrontation poids plume entre l’ancien champion du monde Jessie Magdaleno et Sakaria Lukas.

Le undercard complet sera disponible en anglais et en espagnol.

«J’espère que je pourrai participer à certaines rondes le 14 mars», a déclaré Berlanga. «Je veux montrer à tout le monde que je suis plus qu’un combattant à un round. C’est le moment de briller. »

Berlanga, un professionnel de quatre ans, est l’un des meilleurs espoirs du sport, un joueur de 22 ans avec une gomme dans les deux mains. Il est allé 4-0 en 2019 après avoir signé un accord promotionnel à long terme avec Top Rank.

Il a fait tourner les têtes en décembre dernier au Madison Square Garden sur le undercard de Terence Crawford-Egidijus Kavaliauskas, alors qu’il arrêtait Cesar Nunez (16-1-1 à l’époque) à 2:45 de la manche d’ouverture. Cela a marqué la plus longue apparition de sa carrière.

Le flux ESPN + devrait également inclure les combats suivants:

John «El Terrible» Bauza (13-0, 5 KOs), le super-léger né à Puerto Rican de North Bergen, NJ, affrontera Romain Tomas (8-3, 1 KO) bouleversé de Brooklyn en huit- plus rond.

Frédéric Julian de Brooklyn (12-0, 10 KO) recherchera son 10e KO consécutif dans un combat de poids lourd léger de six rounds contre Victor Darocha (9-5-1, 6 KO).

Mathew «Lefty Gunz» Gonzalez (10-0, 6 KOs), de la section Ridgewood du Queens, affrontera Dakota Linger, originaire de Virginie-Occidentale (12-3-2, 8 KOs) dans une inclinaison de poids welter en six rounds.

Originaire de New York, Pablo Valdez (3-0, 3 KOs) affrontera Jordan Morales (3-7, 2 KOs) en quatre rondes au poids welter. Valdez, 36 ans, est devenu pro en juillet 2018 après une peine de huit ans de prison.

Promus par Top Rank, les billets au prix de 200 $, 100 $, 70 $, 40 $ et 30 $ (hors frais applicables) sont en vente maintenant. Les billets peuvent être achetés à la billetterie du Madison Square Garden, dans tous les points de vente Ticketmaster, facturés Ticketmaster par téléphone (866-858-0008) et en ligne sur www.ticketmaster.com ou www.MSG.com.