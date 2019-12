Edgar Berlanga s'assoit avec la radio d'initiés de boxe pour discuter de son brillant avenir

Publié le 23/12/2019

Par: Hans Themistode

Les heures supplémentaires signifient généralement une chose dans la communauté de travail, plus d'argent.

Cependant, dans le cas d'un boxeur professionnel, que le concours tienne la distance ou se termine rapidement, il est payé de la même manière.

Si vous aviez le choix d'être payé le même montant pour travailler soit un quart de huit heures, soit un quart de cinq minutes, vous, comme tout le monde, choisiriez ce dernier.

Perspectives invaincues des poids moyens, Edgar Berlanga s'est habitué aux nuits rapides au bureau. Il s'est assis avec Boxing Insider Radio pour discuter de sa dernière victoire par élimination directe et comment il prévoit de répondre aux attentes élevées qui sont placées dans sa carrière.

Edgar Berlanga n'a peut-être que 22 ans, mais avec son penchant pour les KO, il a rapidement attiré une tonne d'attention.

Le 14 décembre, au Madison Square Garden, à New York, Berlanga a fait face à Cesar Nunez. C'était le 13e concours de sa carrière et le 13e KO de premier tour consécutif.

Alors que corps après corps frappe la toile, le nom Felix Trinidad a flotté en termes de comparaison.

"C'est une bénédiction que tout le monde me compare à lui", a déclaré Berlanga. "C'est évidemment parce que je fais quelque chose de bien, donc je vais continuer à faire ce que je fais."

Pour aider sa carrière à continuer sur la bonne voie, Berlanga n'a pas reculé et a récemment fait appel à André Rozier qui a contribué à façonner la carrière de plusieurs champions du monde. Sa décision d'embarquer Rozier s'est déjà avérée judicieuse car il a aidé Berlanga à remporter sa victoire le 14 décembre.

"Il s'agit simplement d'acquérir l'expérience. Andre a déjà été là. Il a été à ce niveau, donc je sais qu'il n'y aura aucun problème à ce qu'il m'amène à ce niveau. La première semaine que j'ai eu avec lui, je suis parti en Californie pour aider Sergiy Derevyancheko à se préparer pour le combat de Golovkin. C'était juste une bénédiction déguisée parce que je viens de rencontrer l'homme et il me met déjà en position d'acquérir autant d'expérience à un si jeune âge. »

La relation entre Berlanga et Rozier pourrait se dérouler sans heurts, mais il a rapidement découvert que Rozier était un entraîneur sans fioritures.

"Il me disait de lancer un jab pendant tout le combat et je n'ai pas lancé un seul jab, alors il m'a dit que vous n'aviez jeté aucun jab, descendez et donnez 20 pompes en ce moment."

Au lieu de se plaindre d'avoir à faire 20 pompes même après une victoire spectaculaire, Berlanga est simplement descendu et a fait ce qu'on lui avait dit. Son énorme cadre de six pieds un pouce peut être imposant à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est simplement un étudiant du jeu et veut continuer à s'améliorer.

Le sport de la boxe a tendance à attaquer des gens comme Berlanga. Avec ses KO des temps forts et sa popularité en plein essor, le jeu a un moyen de vous mâcher et de vous cracher.

Pour aider à éviter toute distraction qu'il pourrait rencontrer sur son chemin vers l'or au championnat, non seulement Berlanga a signé avec le manager Keith Connolly, mais il est également guidé par l'un des plus grands noms du monde entier.

«J'ai signé avec l'un des meilleurs conseillers / managers du jeu en ce moment. Il va me mener à un autre niveau financièrement. Maintenant, je peux me concentrer sur l'entraînement et gagner un combat au lieu de me soucier du côté des affaires. Non seulement c'est génial d'avoir Connolly mais aussi Fat Joe. Il fait maintenant partie de ma famille. C'est fou que je puisse le joindre maintenant si j'ai besoin de lui. Il me dit de rester en ligne droite et de ne pas se laisser distraire par les femmes, les bijoux, l'argent, les voitures et juste de rester concentré. J'essaie de ne pas tomber amoureux de ce truc parce qu'il est ici aujourd'hui et disparu demain. "

À ce stade, Berlanga est encore à ses balbutiements, mais quelque chose semble me dire qu'il est quelqu'un à surveiller.