Efe Ajagba bat Razvan Cojanu, Frank Sanchez bat Joey Dawejko

RINGSIDE 08/03/2020

Dans le co-Ă©vĂ©nement principal d’Helenius contre Kownacki, la sensation de poids lourd Efe Ajagba (13-0, 11 KOs) a livrĂ© un arrĂȘt de neuviĂšme ronde de Razvan Cojanu (17-7, 9 KOs), le renversant deux fois en route vers la victoire. .

Ajagba a montrĂ© la puissance prolifique qui a fait de lui un poids lourd trĂšs apprĂ©ciĂ© s’approchant d’un saut de perspective Ă prĂ©tendant. Cojanu est venu se battre et a eu du succĂšs Ă divers moments de l’action, atterrissant des crochets sur Ajagba et ralentissant son attaque dans les premiers tours.

Au huitiĂšme tour, l’arsenal offensif d’Ajagba a commencĂ© Ă percer, alors que l’Ɠil gauche de Cojanu a commencĂ© Ă gonfler avant de se fermer. À la fin du huitiĂšme tour, Ajagba s’est connectĂ© sur une puissante main droite droite qui a forcĂ© Cojanu Ă se mettre Ă genou.

“Ronnie m’a dit d’attaquer le corps derriĂšre le jab”, a expliquĂ© Ajagba. «C’Ă©tait trĂšs efficace et cela a commencĂ© Ă le ralentir. Quand il s’est approchĂ© de moi, j’ai su en jeter plus et le punir.

«Cojanu a beaucoup d’expĂ©rience. Quand j’ai lancĂ© mon jab, il a utilisĂ© sa main droite pour bloquer ma vision, donc je ne pouvais pas lancer autant de combinaisons que je voulais. C’Ă©tait un bon dĂ©fi. »

Alors que Cojanu a rĂ©ussi Ă traverser le tour, Ajagba a continuĂ© d’avancer au tour neuf, punissant Cojanu avec des coups de puissance. Dans la nuit, Ajagba a atterri Cojanu en coups de puissance par une marge de 176 Ă 81. Une rafale d’Ajagba en fin de manche a contraint Cojanu Ă nouveau Ă terre, et a incitĂ© l’arbitre Ron Lipton Ă arrĂȘter le combat Ă 2:46 de la manche.

“C’est Ă mon Ă©quipe de combattre ensuite, mais je veux des combats durs”, a dĂ©clarĂ© Ajagba. “Mon Ă©quipe a un plan et nous continuerons de le suivre.”

Dans le match d’ouverture tĂ©lĂ©visĂ©, le poids lourd en hausse Frank Sanchez (15-0, 11 KO) a marquĂ© une dĂ©cision unanime de 10 rounds contre Joey Dawejko (20-8-4, 11 KO) pour rester invaincu.

«J’Ă©tais bien prĂ©parĂ© et je pensais avoir trĂšs bien combattu ce soir», a dĂ©clarĂ© Sanchez. «J’ai dominĂ© le combat. J’ai montrĂ© un bon jeu de jambes et de mouvement et j’ai fait exactement ce sur quoi nous avons travaillĂ©. Je m’attendais Ă beaucoup de pression, mais avec mes capacitĂ©s de boxe, il n’y avait aucun moyen qu’il m’attrape. »

Le combattant cubain a dominĂ© avec son mouvement, Ă©tant rarement agitĂ© par l’attaque de Dawejko alors qu’il bondissait autour du ring et Ă©vitait le natif de Philadelphie. Sanchez Ă©tait Ă©galement supĂ©rieur dans la sortie et la prĂ©cision des coups de poing, lançant Dawejko 352 Ă 242 et l’atterrissant par une marge de 116 Ă 46.

“Je savais qu’il allait se battre Ă l’extĂ©rieur et il est restĂ© Ă l’extĂ©rieur”, a dĂ©clarĂ© Dawejko. «Pas grand chose Ă dire, il a juste fait ce qu’il avait Ă faire. Il avait peur, c’est pourquoi il courait partout. Il a continuĂ© Ă reculer et Ă rester Ă l’Ă©cart, donc je suppose qu’il a facilitĂ© la tĂąche des juges. »

Sanchez a rĂ©ussi Ă percer une coupure dans l’Ɠil droit de Dawejko au cinquiĂšme tour, qu’il a continuĂ© Ă battre pendant le reste du combat avec des coups et des mains droites. AprĂšs 10 tours, les trois juges ont vu le combat en faveur de Sanchez, avec des scores de 100-90 Ă deux reprises et 98-92.

“Je ne voulais pas combattre le combat de Dawejko, et il s’en est rendu compte et cela l’a frustrĂ©”, a dĂ©clarĂ© Sanchez. “Il aurait pu penser qu’il faisait face Ă des gars comme moi, mais il n’y a pas d’autre poids lourd comme moi.”