Eh bien, c’est arrivé … BOXE télévisée en direct est officiellement ANNULÉE

Nouvelles de boxe du monde 17/03/2020

📸 Ed Mulholland / CDC

Un dernier clou dans le cercueil de la boxe pour les prochains mois est venu alors que les États-Unis et le Royaume-Uni, deux des pays les plus en vue du sport, ont confirmé l’interdiction des événements publics et la présence de médecins.

Comme World Boxing News l’a signalé la semaine dernière alors que certains étaient convaincus que nous pouvions trouver un moyen de ne pas annuler le sport pendant un certain temps, aucun événement n’aurait lieu avant au moins juin.

WBN a même déclaré que nous pouvions voir un arrêt continuer pour Anthony Joshua contre Kubrat Pulev et au-delà. Quelque chose qui reste fermement une possibilité.

Les autorités britanniques ont mis fin à toutes les activités de boxe dans un avenir immédiat car elles examinent les demandes de tenir des événements à huis clos.

Avec les médecins empêchés par les gouvernements respectifs, cela ne permettra certainement pas que des événements se déroulent.

Malheureusement, comme la plupart du monde, la boxe en direct de classe mondiale à la télévision est annulée.

Voici toutes les confirmations respectives des principaux acteurs du sport:

CONSEIL DE CONTRÔLE DE LA BOXE BRITANNIQUE

En ce qui concerne ce qui précède et la déclaration faite par le Premier ministre Boris Johnson, tous les tournois publics sous la juridiction du British Boxing Board of Control sont malheureusement annulés.

Un nouvel examen de la question aura lieu début avril.

Nous avons un certain nombre de demandes de tournois à huis clos. Cependant, l’aspect pratique et la logistique seront pleinement pris en compte en suivant les conseils des médecins-conseils du conseil.

FAIRE UNE BLAGUE

En raison de la pandémie de COVID-19, Top Rank a reporté tous les événements prévus pour mars et avril. Nous suivons la situation de près. Nous reprogrammerons les émissions dès que cela sera sûr et raisonnable.

“La santé et la sécurité de nos combattants, de notre personnel et de l’incroyable équipe de production d’ESPN est la chose la plus importante dans la planification de nos prochaines étapes”, a déclaré Bob Arum, président de Top Rank.

«Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons apporter à nos fans fidèles une boxe de classe mondiale. Mais faire preuve de prudence est la chose la plus prudente à faire en ce moment. »

CHAMPIONS DE BOXE PREMIER

En raison des préoccupations croissantes concernant COVID-19, les événements prévus pour les premiers champions de boxe pour mars et avril ont été annulés. Il sera reporté à une date ultérieure.

Pour le moment, il n’y a aucune information concernant les prochains spectacles.

“La santé et la sécurité des boxeurs, des fans et des personnes qui participent aux événements sont de la plus haute importance pour nous”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions et promoteur principal des spectacles annulés.

«Nous sommes tous déçus. Au fur et à mesure que nous aurons plus d’informations, nous aborderons les événements futurs. »

MATCHROOM BOXING USA

L’événement Matchroom Boxing USA au MGM National Harbor à Oxon Hill, Maryland le vendredi 17 avril a été annulé. Cela est dû à l’épidémie de COVID-19.

Les anciens champions du monde des super-légers Regis Prograis et Maurice Hooker devaient se rencontrer dans le Maryland. Avec la championne incontestée des poids welters du monde, Cecilia Brækhus, qui défend ses titres contre Jessica McCaskill.

Le poids lourd croate Filip Hrgović devait affronter Jerry Forrest. Daniyar Yeleussinov, médaillé d’or olympique, visait l’ancien champion du monde unifié Julius Indongo.

Matchroom Boxing USA explore d’autres options autour de l’organisation de l’événement. Ils incluent une date reportée.

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

BOXE OLYMPIQUE

Les qualifications olympiques de boxe ont été interrompues à mi-parcours cette semaine, car les craintes grandissent pour les prochains mois et les Jeux à Tokyo cet été.

À la lumière des récents changements importants dans la situation des coronavirus. En plus des préoccupations croissantes concernant le bien-être des athlètes, des officiels, du personnel et des bénévoles, le groupe de travail du CIO sur la boxe (BTF) a pris la décision d’annuler le reste de la qualification pour la boxe Road to Tokyo à partir du mardi 17 mars 2020.

La décision a été prise en collaboration avec le comité d’organisation local (LOC) de l’événement de qualification de Boxing Road to Tokyo au milieu de l’augmentation des restrictions de voyage mondiales et des mesures de quarantaine. Ceux-ci ont un impact sur les plans de voyage des athlètes, des équipes et des officiels et affectent leur capacité à rentrer chez eux.

Le COL est extrêmement déçu pour tous les boxeurs. Ils se sont entraînés dur. Ils étaient impatients de participer à cet événement ici à Londres. Nous sommes tristes pour tout le personnel et les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour offrir un événement exceptionnel.

Le COL continue de travailler en étroite collaboration avec toutes les équipes internationales et les officiels pour aider à l’hébergement et aux voyages afin de s’assurer qu’ils peuvent rentrer chez eux du Royaume-Uni.

SUPER SÉRIE MONDIALE DE BOXE

La finale du WBSS Cruiserweight en Lettonie reportée au 16 mai en raison de COVID-19

La finale WBSS Cruiserweight entre Mairis Briedis et Yuniel Dorticos prévue le 21 mars à Riga est reportée au 16 mai en raison de la situation actuelle avec le Coronavirus.

Les autorités locales de Lettonie ont adopté des mesures globales en réponse à la pandémie de COVID-19. En conséquence, les événements avec plus de 200 personnes présentes ont été interdits jusqu’au 14 avril.

En ce qui concerne le risque d’infection, les autorités locales ont conclu que la finale WBSS Cruiserweight est un événement particulièrement à haut risque. Non seulement pour les athlètes eux-mêmes mais aussi pour tout le personnel local et étranger impliqué dans l’organisation et la conduite de l’événement.

Pour cette raison, la finale WBSS Cruiserweight entre Mairis Briedis et Yuniel Dorticos ne peut pas avoir lieu comme prévu. La nouvelle date prévue pour la finale à Arena Riga est le 16 mai.

«Cependant, cela dépend, bien sûr, de la levée des restrictions actuelles.

SAUERLAND

En raison de la diffusion mondiale de COVID-19, Team Sauerland et Universum Boxpromotion ont annulé leur prochaine soirée de boxe le 4 avril à Hambourg.

Pour les deux promoteurs, la santé et la sécurité des athlètes et de toutes les autres personnes présentes est la priorité absolue. Même un événement sans spectateurs les expose à des risques inutiles.

Nous remercions tout le monde pour leur compréhension. Nous travaillerons avec nos partenaires pour déterminer quand et sous quelle forme l’événement peut être reprogrammé.

PROMOTIONS GOLDEN BOY

“Ce matin, nous avons été informés par la California State Athletic Commission que tous les événements sportifs combatifs ont été annulés pour le mois de mars en raison de préoccupations concernant COVID-19”, a déclaré Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy.

«Par conséquent, nos événements du 19 et 28 mars, qui étaient prévus respectivement à Avalon Hollywood et au Forum, ont été officiellement reportés.

«Nous travaillerons avec les autorités nationales et locales. Ainsi que notre lieu et nos partenaires de diffusion pour déterminer la meilleure ligne de conduite en ce qui concerne ces événements et d’autres à venir. En Californie et ailleurs. “

«La santé et la sécurité de nos combattants, fans, employés, officiels et partenaires sont de la plus haute importance pour nous. Nous les remercions pour leur soutien. Et leur compréhension pendant cette période. Nous communiquerons d’autres plans le moment venu. »

Le promoteur britannique Frank Warren, aux côtés d’autres sociétés américaines, sera ajouté à la liste en temps voulu. World of Boxing Russia, qui n’est en grande partie pas affecté par le coronavirus, pour le moment peut-être quelques semaines derrière tout le monde.