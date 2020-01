Eleider Alvarez affaisse les phoques, Felix Verdejo décide Rojas

Publié le 18/01/2020

Par: William Holmes

Le Turning Stone Resort Casino de Vérone, New York, était le

site hôte de la carte Top Rank Promotions de ce soir, retransmise en direct sur ESPN.

L’événement co-principal de la nuit était un concours de poids léger

entre Felix Verdejo (25-1) et Manuel Rey Rojas (18-3).

Verdejo a pris le centre du ring très tôt et était actif avec son jab. Rojas a attaqué le corps de Verdejo, mais aucun boxeur ne prenait beaucoup de risques dans les premiers rounds.

Rojas n’avait pas peur du pouvoir de Verdejo au deuxième tour,

mais devenait surmené. Verdejo avait

soutenu Rojas dans le coin au troisième tour et atterrissait son avance à gauche

crochet.

Rojas a eu un succès modéré dans les rondes intermédiaires, en particulier

quand il a gardé le combat serré. Verdejo

est resté le combattant le plus actif, mais a semblé s’estomper à mesure que les obus

progressé.

Le visage de Verdejo était un peu marqué par le huitième round,

et Rojas semblait avoir plus d’énergie que Verdejo au neuvième, mais Verdejo était

assez actif pour gagner les tours suivants, car son jab est resté précis et il

bien couvert pendant les combinaisons de Rojas.

Ce ne fut pas une victoire impressionnante pour Verdejo, mais il l’a fait

assez pour gagner le combat.

Felix Verdejo a gagné avec des scores de 99-91, 97-93 et ​​98-92.

La branche promotionnelle de Top Rank était en vigueur après la

Verdejo se bat, alors que leurs analystes font l’éloge de la prochaine pay per view.

L’événement principal de la soirée s’est déroulé entre Eleider Alvarez

(24-1) et Michael Seals (24-2) dans la division des poids lourds légers.

Les deux boxeurs ont légèrement dépassé leur apogée sportive, mais les deux

sont encore connus pour leur pouvoir, en particulier les phoques.

Les deux boxeurs sont sortis dans une position orthodoxe et Alvarez était

sur l’attaque au début. Les phoques se sont plaints

d’être frappé derrière la tête dans le premier et Alvarez a été averti par le

arbitre.

Alvarez a continué à accélérer le rythme des Seals au deuxième

ronde et a été en mesure de décrocher certains droits directs difficiles. Les phoques semblaient frustrés par le troisième tour

et les prouesses techniques d’Alvarez sur les phoques étaient évidentes.

Les phoques ont fait un bon travail de carrosserie au quatrième tour, mais la plupart

de ses coups de poing ont été bloqués par Alvarez.

Alvarez a gardé ses distances au cinquième tour et a décroché une quinte vicieuse

juste à la fin du tour.

Alvarez a été efficace avec son jab dans les sixième et septième

tours et a été en mesure de garder les phoques à une distance de sécurité lors de l’atterrissage du nettoyeur

combinaisons.

Alvarez a pu y mettre fin au septième tour avec une bombe

d’un droit renversé qui a envoyé des phoques s’écraser sur le tapis. Les phoques n’ont pas pu se lever avant le décompte des

Dix.

Eleider Alvares gagne par KO au septième tour.