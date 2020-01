Eleider Alvarez, Michael Seals et Felix Verdejo redonnent avant les combats ESPN

RINGSIDE 17/01/2020

đŸ“· Mikey Williams

Deux jours avant que les rivaux lĂ©gers et lourds Eleider “Storm” Alvarez et Michael “Cannon Handz” Seals se rencontrent dans un slugfest prĂ©vu pour 10 tours au Turning Stone Resort Casino (ESPN, 22 h HE), ils ont uni leurs forces, avec le concurrent lĂ©ger Felix “El Diamante ”Verdejo, pour une session spĂ©ciale de“ Train with the Champs ”au Oneida Indian Nation Recreation Centre.

Un groupe d’enfants locaux Ă©taient sur place pour cette rencontre spĂ©ciale, alors qu’Alvarez, Seals et Verdejo partageaient leurs voyages et enseignaient aux jeunes les subtilitĂ©s de la «science douce».

Alvarez (24-1, 12 KOs), l’ancien champion du monde des poids lourds lĂ©gers de la WBO, se battra pour la premiĂšre fois depuis que Sergey Kovalev l’a dĂ©ballĂ© en 12 rounds dans un match revanche trĂšs attendu en fĂ©vrier dernier.

Seals (24-2, 18 KO), l’un des plus grands frappeurs de boxe, en a remportĂ© trois d’affilĂ©e par arrĂȘt. Verdejo (25-1, 16 KOs), Ă la recherche de son premier titre mondial en 2020, affrontera le rĂ©sistant Manuel Rey Rojas (18-3, 5 KOs) dans une Ă©preuve de force lĂ©gĂšre de 10 rounds.

ESPN, 22 h ET / 19 h PT

Eleider Alvarez contre Michael Seals, 10 coups, poids lourd léger

Felix Verdejo contre Manuel Rey Rojas, 10 tours, léger

ESPN +, 19 h ET / 16 heures PT

Victor Bisbal contre Devin Vargas, 8 tours, poids lourd

Abraham Nova contre Pedro Navarrete, 8 tours, poids léger

Jonathan Guzman contre Rodolfo Hernandez, 8 tours, super poids coq

Christopher Diaz contre Adeilson Dos Santos, 8 tours, poids plume

Jared Anderson contre Andrew Satterfield, 4 tours, poids lourd