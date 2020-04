Emanuel Navarrete parle de verrouillage, futur et possible affrontement de Naoya Inoue

RINGSIDE 21/04/2020

Emanuel Navarrete, le roi poids plume junior de la WBO, est le champion du monde le plus occupĂ© du monde, un combattant sous pression de 25 ans qui est fier de reprĂ©senter son hĂ©ritage mexicain au plus haut niveau du sport. De mai 2019 Ă fĂ©vrier 2020, lorsqu’il a Ă©liminĂ© Jeo Santisima sur la carte Deontay Wilder-Tyson Fury II, il a dĂ©fendu son titre mondial cinq fois.

L’activitĂ© l’a gardĂ© vif et sous les projecteurs, mais avec la pandĂ©mie de COVID-19 et le processus de rĂ©cupĂ©ration d’un droit blessĂ©, Navarrete prend une pause.

Depuis son domicile au Mexique, le «Mexican Iron Man» s’est rĂ©cemment entretenu avec Lupe Contreras. Voici ce qu’il avait Ă dire.

Sur la lutte contre la pandémie de COVID-19

«C’est vraiment compliquĂ© pour moi. Comme vous venez de le mentionner, je travaille et je me bats constamment, et tout d’un coup, la pandĂ©mie arrive, et nous avons dĂ» freiner parce que j’avais l’habitude de me battre tous les deux mois. En ce moment, j’aurais Ă©tĂ© Ă l’Ă©tape la plus difficile de ma prĂ©paration pour mon prochain combat, mais nous avons affaire Ă la pandĂ©mie. Je ne l’ai pas laissĂ© m’affecter autant parce que je me suis battu 15 Ă 20 jours avant le dĂ©but de la pandĂ©mie, mais comme je me battais, ça allait ĂȘtre compliquĂ© de rester aussi actif. Comme je l’ai dit, en ce moment, j’aurais Ă©tĂ© dans la phase finale de ma prĂ©paration, et ce n’est tout simplement pas de cette façon. En ce moment, tout est trĂšs calme. J’ai installĂ© quelques machines juste pour avoir une salle de gym Ă la maison. Je maintiens mon conditionnement, donc je peux ĂȘtre prĂȘt Ă chaque fois que nous reviendrons sur le ring. Je serai prĂȘt Ă affronter n’importe quel combattant. “

Sur les combats sous l’Ă©vĂ©nement principal Wilder-Fury II

«C’Ă©tait un rĂȘve devenu rĂ©alitĂ© pour moi. C’Ă©tait toujours l’un de mes objectifs de me battre dans un Ă©vĂ©nement aussi important. Je pense toujours que je pourrais ĂȘtre le co-Ă©vĂ©nement principal d’un Ă©vĂ©nement comme celui-ci, mais en tenant compte du fait que je ne suis champion que depuis un an, et j’ai dĂ©jĂ fait partie d’un Ă©vĂ©nement aussi important que Wilder contre Fury II , Je pense que cela me met dans une excellente position en boxe. Je me sens heureux parce que, comme je l’ai dit, l’un de mes objectifs Ă©tait de me battre dans un Ă©vĂ©nement comme ça, et je l’ai fait aprĂšs seulement un an en tant que champion. C’Ă©tait emblĂ©matique. Je me sens heureux parce que c’Ă©tait ma cinquiĂšme dĂ©fense de titre, et je l’ai fait sur un PPV. Ce fut personnellement un moment spĂ©cial dans mon parcours de champion. Nous nous sentons trĂšs fiers, heureux et satisfaits de ce que nous avons reprĂ©sentĂ© en mon temps en tant que champion. »

Sur l’Ă©tat de sa main droite blessĂ©e

“Écoutez, la vĂ©ritĂ© est que je ne pouvais pas jouer Ă 100% comme je suis habituĂ©. Je ne pouvais pas jouer aussi bien, mais grĂące Ă Dieu, tout s’est bien passĂ©. Nous avons fait le travail. Nous avons gagnĂ© le combat. Je crois que courir aprĂšs le KO, mĂȘme dans cet Ă©tat, m’a personnellement donnĂ© confiance. Peut-ĂȘtre que je pensais que je ne pouvais pas le faire, mais je l’ai fait. La rĂ©cupĂ©ration a Ă©tĂ© un peu compliquĂ©e car aller en thĂ©rapie et ĂȘtre en convalescence, je n’aime pas trop ça. C’est difficile parce que je me blesse rarement, mais cette fois je me suis blessĂ©, et c’Ă©tait un peu plus grave parce que je devais aller en thĂ©rapie. C’Ă©tait compliquĂ©.

«Écoutez, je n’avais vraiment rien de prĂ©vu, mais mĂȘme si j’avais quelque chose, j’aurais refusĂ© tout Ă©vĂ©nement aprĂšs le combat Ă cause de la blessure. C’est quelque chose qui est une prioritĂ© parce que je compte sur mes mains pour continuer Ă boxer et bien performer comme je l’ai fait. Cela ne sert Ă rien d’entrer dans une bagarre tant que je suis blessĂ©. C’est pourquoi j’aurais refusĂ© de me battre de toute façon aprĂšs mon dernier combat. “

Sur le fait de prouver aux gens qu’il a vaincu Isaac Dogboe pour remporter le titre

«Les seules personnes qui ont toujours cru en moi et qui m’ont motivĂ© Ă©taient mon Ă©quipe. C’est mon entraĂźneur-chef, son fils qui est mon deuxiĂšme entraĂźneur, ma maman et mon pĂšre. Tous les autres pensaient que c’Ă©tait gĂ©nial que j’allais me battre pour un titre, mais je sentais qu’ils ne me croyaient pas Ă 100%. La clĂ© Ă©tait que je m’entraĂźnais toujours pour une victoire. Je n’ai jamais pensĂ© que j’allais perdre ou que c’Ă©tait bien que j’aille pour un titre. Beaucoup d’entre eux m’ont dit que j’allais aux États-Unis mais que j’allais y perdre. «Vous visez le titre mondial. Vous allez en profiter, mais vous allez perdre. »La rĂ©ponse ou le commentaire a toujours Ă©tĂ© que« vous allez perdre, ils vont vous voler, ou autre chose, mais vous allez perdre », et Je leur ai dit que j’allais gagner. Mon Ă©quipe a toujours pensĂ© que nous venions pour une victoire. Nous n’avons jamais pensĂ© que j’allais perdre. Ma prĂ©paration nous a donnĂ© beaucoup de confiance. Je me suis prĂ©parĂ© Ă Tijuana, et le temps que j’y Ă©tais, j’Ă©tais concentrĂ© et je pensais toujours Ă une victoire. Nous n’avons jamais pensĂ© nĂ©gativement. Nous Ă©tions toujours positifs. J’ai aimĂ© gagner de cette façon parce que j’ai montrĂ© Ă beaucoup de gens qui disaient que je ne pouvais pas le faire, que je l’avais fait, et j’ai apportĂ© le titre mondial au Mexique. »

Sur sa confiance en tant que champion du monde

«Je savais qu’Ă©videmment, nous travaillons dur pour certaines choses et certains objectifs. Au moment oĂč Bob Arum a mentionnĂ©, je me sentais comme l’une des stars de la boxe ou l’un des champions les plus importants de la boxe
 parce que reprĂ©senter mon pays Ă une date aussi emblĂ©matique et Ă Las Vegas, c’est quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent pas dire ils ont fait. Quand ils m’ont donnĂ© l’occasion de le faire, cela m’a beaucoup aidĂ© avec ma confiance parce que je savais qu’ils me faisaient confiance, qu’ils voulaient me voir pour une raison. Cela m’a donnĂ© confiance car j’ai toujours pensĂ© que je devais faire un bon spectacle pour les gens. Ce sont eux qui choisissent qui sont les stars. »

Sur sa montée rapide dans les rangs de boxe

«Je crois que nous avons fait beaucoup de bonnes choses en peu de temps. Je le vois comme ça. Les fans sont habituĂ©s Ă me regarder me battre parce que je me bats constamment. J’ai fait cinq dĂ©fenses de titre en neuf mois. Cela se bat au maximum tous les mois et demi ou tous les deux mois. Me voir me battre constamment a crĂ©Ă© cette connexion et cet amour avec les fans. C’est ce que je pense. De plus, je l’ai dit et je le rĂ©pĂšte car cela me prend beaucoup. Il y a des moments oĂč j’ai le combat compris, et il devient facile pour moi d’obtenir la victoire. Je pourrais rouler comme on dit en boxe, mais je vais toujours pour le KO. Toujours! Peu importe si mes mains sont blessĂ©es. Ce n’est pas encore arrivĂ©, mais mĂȘme si je souffre d’une coupure, ou si je parle nĂ©gativement, ayant mon pire moment dans un combat, je chercherais toujours Ă laisser tomber mon adversaire et Ă aller pour le KO. Je crois que les fans apprĂ©cient que mĂȘme si je pouvais rouler pour remporter la victoire, j’essaie toujours d’Ă©liminer mes adversaires. »

Sur le soutien des fans et de ses promoteurs

“J’ai toujours voulu unifier les titres, et vous avez vu que je n’ai jamais refusĂ© aucun combat. J’ai toujours essayĂ© de rĂ©aliser les combats d’unification. Ils ne se sont pas produits, mais ce n’est pas parce que je n’en veux pas, ou que je n’ai pas d’intĂ©rĂȘt, ou que je ne pouvais pas les faire. C’est vraiment parce qu’il y a beaucoup de choses entre les deux. Et je suis d’accord avec ça parce que j’ai cherchĂ© ces combats. Si les combats d’unification n’ont pas eu lieu, c’est parce que les autres partis n’en veulent pas. Les autres parties ne m’ont jamais contactĂ© et il n’y a jamais eu d’intĂ©rĂȘt de leur part. »

Dans le futur

«Si nous traversons rapidement cette {pandĂ©mie} et que le combattant japonais (Naoya Inoue) s’intĂ©resse, je pense qu’il sera plus facile de se battre avec lui qu’avec n’importe quel autre combattant Ă 122. Mais c’est comme je viens de le mentionner . Il n’y a aucun intĂ©rĂȘt de leur part. Il a vraiment fait ce qu’il voulait Ă 118 ans, puis il a envoyĂ© un communiquĂ© disant qu’il allait passer Ă 122, ma division. Quand il l’a fait, j’ai vu la possibilitĂ© de le combattre parce qu’il a signĂ© avec Top Rank, mais aprĂšs cela, il a dit qu’il allait faire face Ă Johnriel Casimero. Ils Ă©taient censĂ©s se faire face en avril. Je ne sais pas si cela se produira, mais si cela se produit, il faudra que ce soit juste aprĂšs avoir traversĂ© la pandĂ©mie. Cela devrait arriver tout de suite parce que la vĂ©ritĂ© est que je pense sĂ©rieusement Ă passer Ă 126, et la seule chose qui pourrait me garder Ă 122 serait un grand combat contre Inoue ou une possible unification contre l’un des champions. C’est la rĂ©alitĂ© de la raison pour laquelle je resterais Ă 12h. Si ce n’est pas ainsi, je passerai Ă 126. “