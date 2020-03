Emmanuel Tagoe à la une de la boxe de Broadway de Lou DiBella le 19 mars

RINGSIDE 07/03/2020

La célèbre série de boxe de Broadway de DiBella Entertainment, célébrant sa 17e année, a déplacé son événement prévu du 12 mars à Miami, Floride, au jeudi 19 mars au Showboat Atlantic City à Atlantic City, New Jersey.

L’événement sera toujours présenté par le concurrent ghanéen léger Emmanuel “The Gameboy” Tagoe (31-1, 15 KOs) aux prises avec le vétéran philippin Rey “The Technician” Perez (24-11, 8 KOs) et diffusé en direct exclusivement sur UFC FIGHT PASS® , le premier service d’abonnement numérique au monde pour les sports de combat, à partir de 20h00 ET / 17 h 00 PT.

Des billets à l’avance, au prix de 100 $ (Ringside), 65 $ (réservé) et 35 $ (entrée générale), peuvent être achetés sur Eventbrite ou en appelant DiBella Entertainment au (212) 947-2577.

Les portes de la soirée de l’événement ouvriront à 18h30. ET avec la première cloche à 19h00 ET. Le Showboat Atlantic City est situé au 801 Boardwalk, Atlantic City, NJ 08401. Plus d’informations peuvent être trouvées sur leur site Web, www.ShowboatHotelAC.com.

«Je suis ravi d’apporter le prochain événement de boxe de Broadway à l’hôtel Showboat à Atlantic City, NJ, le jeudi 19 mars. Emmanuel Tagoe, le compétiteur ghanéen des poids légers, affrontera les Philippins Rey Perez dans un formidable événement principal, diffusé en direct sur UFC Fight Pass », a déclaré Lou DiBella, intronisé au Temple de la renommée de la boxe internationale en 2020, président de DiBella Entertainment.

«Le undercard empilé comprend deux combats féminins passionnants, mettant en vedette l’ancien champion du monde Kali Reis et le futur espoir Logan Holler. L’olympien colombien Juan Carlos Carrillo affrontera Demetri Bentley dans une bataille de perspectives invaincues des poids lourds légers et le populaire Dusty Harrison, de Washington, D.C., verra également le jour. »

Sortant de la région de Accra, au Ghana, chargée de talents, Emmanuel «The Gameboy», le poids léger (31-1, 15 KOs), cherchera à garder sa remarquable séquence de victoires intacte, face à Rey «The Technician» Perez (24 -11, 8 KOs), de North Hollywood, CA, en passant par Sindangan, Zamboanga del Norte, Philippines, dans le tournoi principal de 10 rounds. Tagoe a remporté 31 combats d’affilée depuis sa seule défaite lors de ses débuts professionnels en 2004.

Classé n ° 2 par la WBO, n ° 6 par l’IBF et n ° 10 par la WBC, Tagoe combattra aux États-Unis pour la première fois en sept ans. Plus récemment, le Ghanéen aux mains lourdes a éliminé Ishmael Aryeetey au sixième tour, le 20 juillet 2019, à Accra. Il détient également des victoires contre les anciens champions du monde Moses Paulus et Mzonke Fana.

Selon le directeur de Tagoe, Peter Kahn, «Emmanuel est dans un camp en Floride depuis quatre mois loin de chez lui au Ghana, loin de sa famille. Il a travaillé dur, il est en excellent état et prêt à se battre le 19 mars à Atlantic City. En tant que WBO # 2 classé léger au monde, Emmanuel est en ligne pour de grands combats en 2020. »

Le joueur de 30 ans, Perez, frappe le ring après une défaite disputée contre le concurrent invaincu George Kambosos le 19 janvier 2019 à Las Vegas. Perez a été testé contre une solide opposition tout au long de sa carrière de 11 ans, face à Jessie Magdaleno, Lamont Roach, Chris Avalos et Oscar Duarte. Avant la défaite contre Kambosos, Perez a arrêté Christian Gonzalez au septième tour le 18 octobre 2018 à Los Angeles, en Californie.

La co-fonctionnalité aura l’ancien champion du monde Kali “KO Mequinonoag” Reis (16-7-1, 5 KOs), de Providence, RI, combattant dans un combat de poids welter de huit rondes prévu. Depuis qu’elle a défié la championne incontestée Cecilia Braekhus en mai 2018, Reis a remporté trois combats consécutifs, dont une décision en six manches le 29 août 2019 contre Patricia Juarez.

Dans une bataille prévue de six rounds pour les poids lourds légers, avec des perspectives invaincues, l’olympien colombien Juan Carlos Carrillo (3-0, 2 KOs) continue son ascension en tant que professionnel difficile et percutant Demetri Bentley (8-0, 6 KOs), d’Atlanta , GA. Carrillo, âgé de 27 ans, restera occupé en 2020, marquant un huitième de finale contre Ben Williams le 8 février à Daytona Beach, en Floride. Après une année 2019 active, se battant huit fois l’année dernière, la Bentley de 24 ans revient en action après une décision unanime de huit tours contre Ian Darby le 29 septembre 2019.

Excitante femelle junior de poids moyen et nouvellement signée pour DiBella Entertainment, Logan Holler (8-0-1, 3 KOs), de Columbia, SC, affronte Leslie Pope (4-1, 3 KOs), de Kansas City, MO, en un combat de six rounds. Se battant pour la première fois en 2020, l’ancienne athlète universitaire star Holler a déplacé son entraînement dans le sud de la Floride, où elle est guidée par Javiel Centeno dans un camp aux côtés de Tagoe et Kambosos. Elle cherche à rebondir après le seul défaut de son dossier; un tirage majoritaire à six tours pour Bertha Aracil le 23 février 2019.

Pour compléter la carte, le concurrent invaincu des poids lourds légers Dusty Harrison (34-0-1, 24 KO) participera à un combat de huit tours. Le résident de Washington D.C., âgé de 25 ans, mène actuellement une séquence de victoires de cinq matchs contre une compétition de haut niveau. Plus récemment, il a éliminé Les Sherrington au deuxième tour le 8 février 2020 à Vienne, en Virginie. Le combat Harrison est présenté en association avec Lee Baxter Promotions.