Encore controversé 30 ans plus tard – Chavez-Taylor I

Publié le 17/03/2020

Par: Sean Crose

Ceux d’entre nous qui l’ont vu en direct se souviennent où nous étions à l’époque. Moi, j’étais dans une maison d’amis à Springfield, Massachusetts, cette nuit de la Saint Patrick. Mes amis et moi savions que Julio Caesar Chavez était un gros problème. Nous savions que Meldrick Taylor voulait être un gros problème. Nous savions qu’ils se battaient au Hilton de Las Vegas pour unifier deux des principaux titres juniors moyens. Ce que nous ne savions pas, c’était à quel point leur bataille allait devenir infâme. Pourtant, trente ans jour pour jour plus tard, Chavez-Taylor I reste frais dans la mémoire collective des fans de combat.

C’était en 1990. Mike Tyson venait d’être assommé par Buster Douglas un mois plus tôt, et Chavez était actuellement considéré comme le meilleur combattant de la planète. Soixante-huit victoires, dont certaines contre une compétition de premier ordre, et aucune défaite n’a la capacité de faire connaître un combattant à n’importe quelle époque.

Étant un jeune homme, j’avais d’abord été exposé à Chavez lorsqu’il a brisé brutalement Edwin Rosario pour le titre léger de Rosario en novembre 1987. Ce qui m’a frappé à l’époque, c’est que je n’avais jamais vu un combattant si délibérément destructeur. Chavez était plus qu’un formidable boxeur. Il était aussi effrayant.

Taylor, quant à lui, était un médaillé d’or olympique, avec des poings ultra rapides et une puissance de frappe vertigineuse. Il avait tous les ingrédients pour rendre les choses plus difficiles pour le Chavez plus lent. Et en effet, Taylor a immédiatement montré à Chavez à quel point il était bon. Peut-être que l’esprit de Chavez était ailleurs (il parlait déjà d’affronter Hector “Macho” Camacho avant de monter sur le ring avec Taylor). Peut-être que Chavez n’avait jamais rencontré un combattant des compétences uniques de Taylor auparavant. Quelle que soit la raison, Taylor était celui qui a fait sa marque dès le début devant la foule à guichets fermés de plus de 9 000 fans au Hilton de Las Vegas.

Chavez, cependant, était Chavez. Tant qu’il pourrait atterrir, il pourrait commencer à vous faire du mal. Il ne semblait pas que les tirs de Chavez aient été efficaces au début, mais il convient de noter que Taylor a commencé à saigner de la bouche au deuxième. Bien que Taylor ait contrôlé le combat, l’assaut constant de Chavez a commencé à faire lentement et sûrement des ravages (“Il gonfle, Julio”, l’entraîneur de Chavez lui a étrangement dit à un moment donné entre les rounds). Taylor, cependant, était un homme de Philadelphie, ce qui signifiait qu’il venait d’une ville de combat dont les boxeurs ne se pliaient tout simplement pas sous pression. Chavez a peut-être gagné du terrain, mais Taylor s’est effondré et s’est préparé à rester fort et à gagner une décision légitime.

Le combattant Philly a presque réussi.

Tout au long de la dernière minute du combat, Taylor est resté en contrôle. Puis, avec seulement 16 secondes restantes, Chavez a déposé son homme. Taylor s’est levé, mais quand l’arbitre Richard Steele a essayé de communiquer avec lui, Taylor a semblé confus. On a dit qu’il écoutait les conseils de son cornerman Lou Duva en dehors du ring. Vrai ou non, Steele a ensuite arrêté le combat, donnant à Chavez la victoire avec cinq secondes à jouer jusqu’à la cloche finale.

Taylor était stupéfait. L’équipe de diffusion de HBO a été stupéfaite. Mes amis et moi avons été stupéfaits. Personne, mais personne, ne s’attendait à ce genre de fin. S’il ne faisait aucun doute que Chavez avait gagné le combat, il valait la peine de se demander s’il avait gagné le match de boxe. Après tout, ce n’était pas une bagarre, mais un événement sportif. Steele, un arbitre de haute qualité, a pris beaucoup de chaleur pour sa décision – plus qu’il n’aurait dû.

Bien que le combat soit toujours controversé (il ne restait plus que cinq secondes, après tout), les vrais fans de boxe connaissent l’importance de pécher par excès de prudence. Pourtant, savoir que Taylor était si près de voir son rêve se réaliser, mais d’être refusé à la fin, peut être une pilule difficile à avaler.

La conclusion définitive n’avait peut-être pas été recherchée par les fans, mais Chavez-Taylor I a certainement prouvé que ce ne serait pas un match qui a été rapidement oublié. Le combat a été promu comme «Thunder and Lightning». Dans un sens, la tempête fait toujours rage.