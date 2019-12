Encore un autre manque de poids, un laissez-passer de mêlée et deux heures WBA

Phil Jay 28/12/2019

Gervonta Davis n'a pas pu faire de poids dans la période allouée aux championnats du monde et a ensuite obtenu du temps supplémentaire dans ce qui est devenu une prémisse farfelue vendredi.

La World Boxing Association, déjà critiquée pour avoir distribué des ceintures vides de sens, a décidé de donner à Davis une heure de plus.

Finalement, au cours d'un processus très peu professionnel, Davis s'est empressé de prendre du poids avant que le généreux créneau horaire de deux heures ne soit écoulé.

La WBA a accordé 2 heures pour peser à nouveau, @gervontaa fait 134,8 livres et la WBA a sanctionné #DavisGamboa comme un combat pour le titre à 135 livres. pic.twitter.com/vMpRUAo0yZ

– SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 27 décembre 2019

On pouvait s'y attendre, Davis a fait exactement cela et est en quelque sorte toujours autorisé à remporter le titre mondial WBA régulier vacant. Une sangle qui n'est pas reconnue comme un titre mondial complet.

Le détenteur actuel du bracelet léger WBA est Vasyl Lomachenko.

Les fans se sont tournés vers les médias sociaux pour donner à Davis un aperçu de leur esprit, car l'adversaire Yuriorkis Gamboa était facilement dans la limite au premier essai.

Le manque de poids devient rapidement une marque de commerce de Davis, qui est presque certain de devenir un poids welter pour l'avenir.

Un fan a demandé: «Gervonta Davis ne fait pas de poids, ça devient vraiment vieux. N'était-ce pas la raison pour laquelle il augmentait de poids? "

Un autre a déclaré: «C'est Noël, il n'y avait aucun moyen que Gervonta Davis fasse du poids. Il avait mangé et bu tout ce qui était en vue la semaine dernière. "

. @ Gervontaa contre @gamboa 💥💥 # DavisGamboa pic.twitter.com/1umCb7ffE9

– SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 27 décembre 2019

À l'échelle d'origine, Davis a déclenché une mêlée en tête-à-tête alors que les choses étaient presque complètement hors de contrôle.

Roulez le samedi soir!

POIDS OFFICIELS:

WBA Vacant Lightweight World Championship

Gervonta Davis – 134 livres.

Yuriorkis Gamboa – 134 ½ lb

Arbitre: Jack Reiss; Juges: Ed Kanner (Ga.), Dave Moretti (Nev.), Steve Weisfeld (N.J.)

REMARQUE: Davis pesait initialement 136 livres ¼ à 15 h 56. Il pesait 134,8 livres (dans la limite de poids léger contractée de 135 livres) environ 90 minutes plus tard.

Championnat du monde WBA Light Heavyweight

Jean Pascal – 174 ¾ lbs.

Badou Jack – 174 ½ lb

Arbitre: Bill Clancy; Juges: Julie Lederman (N.Y.), Barry Lindenman (N.C.), Nelson Vasquez (Porto Rico)

Super poids moyen – 10 rounds

Jose Uzcategui – 167 ¾ lbs.

Lionell Thompson – 168 lb

Arbitre: George Chip; Juges: Max DeLuca (Californie), Harold Hunt (Ga.), Nola Oliver (Ga.)

Citations de chasseur:

JEAN PASCAL

«Nous sommes deux guerriers et nous sommes deux messieurs donc les gens sont très excités pour ce combat et nous allons donner un spectacle demain soir.

«(Jack) est monté dans ma catégorie de poids. Ceci est ma catégorie de poids et je suis le champion, alors bienvenue dans ma catégorie de poids, Badou. C'est simple pourquoi je suis toujours là: travail acharné et discipline. "

BADOU JACK

«Je suis ravi de devenir triple champion du monde. Il est mon ami après le combat, mais pour l'instant nous sommes ennemis. "

JOSE UZCATEGUI

"Je reviens et montre à tout le monde que je suis un artiste à élimination directe comme je l'ai été et que j'obtiens le KO. (Caleb) Plant est ma seule mission et obtenir le match revanche. "

LIONELL THOMPSON

«C'était super difficile (de faire du poids). Tout ce qui vaut la peine dans la vie est super dur. Je savais que ce serait du travail, mais nous l'avons fait. Quant à lui disant qu'il est un artiste à élimination directe, je ne sais pas si vous avez entendu le dicton, "Le diable est un menteur." "

SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN Diffusion en direct en ligne – 18 h 45 ET / 15 h 45 PT

Éliminateur de titre IBF Super Bantamweight

Angelo Leo – 121 ½ lb

Cesar Juarez – 121 ¾ lbs.

Bout ultra léger – 10 rounds

Malik Hawkins – 139 ½ lb

Prix ​​Darwin – 140 lb