Encore une autre chute des poids lourds les mieux notés

Nouvelles de boxe du monde 08/03/2020

đŸ“· StĂ©phanie Trapp

Anthony Joshua et Deontay Wilder ne sont pas les seuls combattants invaincus des poids lourds Ă avoir baissĂ© leur «0» rĂ©cemment, comme cela s’est produit samedi dans un amortisseur de Brooklyn.

Adam Kownacki, le mieux classĂ© avec plusieurs des organismes de sanction, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par la bĂȘte scandinave Robert Helenius.

‘BabyFace’ a Ă©tĂ© abandonnĂ© au quatriĂšme tour et finalement sauvĂ© pour se battre un autre jour.

Joshua a perdu son record parfait contre Andy Ruiz Jr. lorsqu’il a Ă©tĂ© humiliĂ© en juin 2019. Fury a remportĂ© le mois dernier de Wilder Ă Las Vegas avec une performance magistrale.

Parmi les autres à venir récemment figurent Oscar Rivas (controversé contre Dillian Whyte) et Sergey Kuzmin (en face de Michael Hunter en septembre dernier).

Helenius (30-3, 19 KO) a remportĂ© une victoire bouleversĂ©e dans ce qui Ă©tait un Ă©liminateur de titre des poids lourds WBA en tĂȘte d’affiche FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes samedi soir de Barclays Center.

Aprùs le triomphe, ‘The Nordic Nightmare’ avait ceci à dire:

“Je tiens Ă remercier tous ceux qui m’ont donnĂ© cette opportunitĂ©”, a dĂ©clarĂ© Helenius. «Kownacki est un combattant coriace. J’ai travaillĂ© dur dans un camp d’entraĂźnement et ça a payĂ©. »

Kownacki de Brooklyn se battait pour la 10e fois au Barclays Center devant sa foule natale. Il a été incapable de garder le plus grand Helenius hors de lui aprÚs avoir été blessé au début du quatriÚme.

Un crochet droit propre d’Helenius a blessĂ© Kownacki avant qu’un crochet gauche ne fasse tomber Kownacki.

“Je savais que je l’avais frappĂ© durement et je savais que je devais juste continuer”, a dĂ©clarĂ© Helenius. «Je savais qu’il Ă©tait toujours blessĂ© aprĂšs ce coup de poing.

«Kownacki a continuĂ© Ă venir et Ă venir. C’est un bon combattant, je dois le lui donner. Ma force est de riposter quand les gens viennent Ă moi. Ce fut un bon combat et une formidable opportunitĂ© pour moi d’ĂȘtre ici. »

Alors que Kownacki a dĂ©passĂ© Helenius avec 84 coups sĂ»rs Ă 49 selon CompuBox, ce sont les 12 coups de poing de puissance d’Helenius dĂ©barquĂ©s au quatriĂšme tour qui ont fait la diffĂ©rence.

Helenius a poursuivi l’attaque sans relĂąche, blessant constamment Kownacki et le poussant autour du ring jusqu’Ă ce que l’arbitre David Fields arrĂȘte le combat Ă 1:08 du round.

“Ce n’Ă©tait pas ma nuit”, a expliquĂ© Kownacki. «C’est de la boxe. C’est un sport difficile et les choses ne se sont pas passĂ©es comme ça ce soir. Ce fut une expĂ©rience d’apprentissage et je vais retourner sur la planche Ă dessin et me remettre au travail.

«Il m’a frappĂ© avec un bon tir. Je savais ce qui se passait, mais je suis juste en colĂšre contre moi-mĂȘme. C’est ce que c’est.”

