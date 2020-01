Enfin, les candidats présidentiels démocrates se concentrent sur la politique étrangère

Mardi, Joe Biden s’est excusé pour son «vote erroné» en tant que sénateur en octobre 2002 pour autoriser l’invasion de l’Irak, dirigée par l’ancien président George W. Bush. Ce n’est pas la première fois que Biden s’excuse pour son vote, et il n’est pas le premier favori d’une primaire présidentielle démocrate à regretter leur rôle formateur dans le déclenchement de la guerre en Irak. Il est, cependant, l’incarnation la plus flagrante de l’ambivalence de son parti au sujet des engagements militaires américains en Irak, en Afghanistan et en Syrie depuis le 11 septembre, d’autant plus que le président Trump risque maintenant la guerre avec l’Iran. Mardi, le septième débat présidentiel démocrate a révélé un parti qui a eu du mal à investir pleinement sa confiance dans son opposition aux «guerres éternelles» au Moyen-Orient au cours des 18 années écoulées depuis que Bush a conduit les États-Unis et ses partenaires de coalition à envahir l’Irak.

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders a établi le contraste le plus frappant avec Biden dans la politique étrangère tout au long de la campagne. Sanders et le représentant californien Ro Khanna ont co-rédigé une loi – la «No War Against Iran Act» – «interdisant l’utilisation de fonds pour la force militaire» suite à l’ordre de Trump d’attaquer un drone qui a tué le général iranien Qasem Soleimani à Bagdad le 3 janvier. Trump , citant des renseignements classifiés, affirme que Soleimani «préparait des attaques imminentes et sinistres contre des diplomates et des militaires américains» dans la région, bien qu’il ait refusé de révéler le complot de Soleimani, et a depuis lors suggéré que les preuves «n’avaient pas vraiment d’importance» étant donné le rôle de Soleimani dans attaques précédentes contre les troupes américaines et leurs alliés au Moyen-Orient. La Chambre, avec le soutien de quelques transfuges républicains, a adopté une résolution sur les pouvoirs de guerre pour limiter l’autorité de Trump à ordonner des frappes supplémentaires contre des cibles iraniennes sans autorisation du Congrès. (La mesure est maintenant devant le Sénat.) Trump et ses alliés républicains hectorent maintenant les démocrates pour avoir “soutenu” le régime iranien contre les troupes américaines, les intérêts américains et les valeurs américaines.

Les démocrates ont passé les 19 ans qui se sont écoulés depuis le 11 septembre à regretter la part du parti dans les engagements militaires américains en cours en Irak, en Afghanistan et maintenant en Syrie, et les candidats à la présidentielle du parti ont dramatisé ces insécurités concernant la politique étrangère “musclée” sur la campagne électorale. Lors des primaires présidentielles démocrates de 2008, Barack Obama a souligné son opposition à la guerre en Irak afin de se différencier de ses principaux rivaux, Hillary Clinton et John Edwards, qui avaient tous deux voté pour autoriser l’invasion en tant que sénateurs (Obama était sénateur de l’État de l’Illinois à l’heure du vote et n’a rejoint le Sénat américain qu’en 2005). Obama a utilisé le vote de Clinton pour saper sa bonne foi progressiste à un moment où les électeurs les plus libéraux du parti, en particulier les militants anti-guerre, étaient démoralisés sous Bush.

Mais Obama a à peine monopolisé la faction anti-guerre de son parti en 2008. Dennis Kucinich, un représentant américain de l’Ohio qui s’est opposé à la guerre en Irak depuis le début, incarnait une faction beaucoup plus marginale dans la politique démocratique: les pacifistes de gauche qui se sont opposés à la guerre en Afghanistan … l’invasion beaucoup moins conflictuelle en termes d’opinion publique – aussi passionnément qu’ils se sont opposés à la guerre en Irak. Bien que Kucinich, lui aussi, ait voté pour la résolution autorisant la force militaire qui a conduit à l’invasion de l’Afghanistan, il a continué à se battre pour le retrait américain de la région plus vigoureusement que les candidats présidentiels plus réalistes, dont Obama, tout au long des années 2000. Obama a offert une opposition respectable de centre-gauche aux «guerres éternelles» au Moyen-Orient; Kucinich et son homologue républicain dans la politique présidentielle des années 2000, Ron Paul, ont offert une opposition beaucoup plus vigoureuse aux engagements militaires en Irak ainsi qu’en Afghanistan.

Sanders, qui rivalise désormais avec Biden dans les derniers sondages, a déclaré qu’il “avait tort” de voter pour autoriser l’invasion de l’Afghanistan. Il fait l’éloge de la représentante de Californie Barbara Lee, une démocrate, la seule membre de la Chambre à avoir voté contre la résolution de septembre 2001 autorisant la force militaire. Le seul ami de Lee dans une primaire présidentielle démocrate dans les années 2000 aurait été Kucinich. L’ancien maire de South Bend, Pete Buttigieg, qui a servi comme officier du renseignement de la Marine en Afghanistan, félicite également Lee pour ses efforts continus pour «abroger et remplacer» (selon les mots de Buttigieg) l’autorisation de 19 ans de déployer indéfiniment des troupes américaines contre Al-Qaïda. terroristes en Afghanistan et au-delà.

Mardi, les six candidats sur la scène de Des Moines se sont présentés comme des candidats «anti-guerre», opposés à la belligérance de Trump contre l’Iran. Rétrospectivement, les électeurs démocrates souhaitent que Clinton et Biden se soient opposés à la belligérance de Bush contre Saddam Hussein. «J’avais raison au sujet du Vietnam. J’avais raison sur l’Irak. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher une guerre avec l’Iran. Je ne m’excuse auprès de personne », a tweeté Sanders huit mois avant la mort de Soleimani. Au cours du débat, Sanders et Biden ont de nouveau relégué la guerre en Irak comme la norme impitoyable pour la prise de décision présidentielle, et les candidats se démènent pour prouver leur résilience contre les républicains les intimidant dans une troisième décennie consécutive de carnage au Moyen-Orient. Sanders parle avec plus de défi que ses rivaux démocrates, même si, souligne-t-il, il n’est “pas pacifiste”. En toute honnêteté, Barbara Lee dit la même chose.