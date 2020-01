Enquête de sortie «1917» – The Ringer

Les grands films de guerre ne manquent pas, mais 1917 est un argument convaincant pour être parmi les meilleurs. En mettant l’accent sur l’expérience cinématographique, le film raconte l’histoire de deux soldats sur une mission impossible et offre un aperçu terrifiant et réaliste de la vie pendant la Première Guerre mondiale.Le personnel de Ringer a pesé sur le premier buzz du film, ses scènes de bataille palpitantes. , et plus.

1. Quelle est votre critique de 1917?

Ben Lindbergh: Mon expérience cinématographique la plus viscérale depuis Ils ne vieilliront pas. Je suis content qu’il n’y ait qu’un seul film acclamé par la critique de la Première Guerre mondiale par an. J’ai besoin de tout le temps pour récupérer entre les deux.

Shaker Samman: J’ai dû faire pipi pendant 45 minutes mais je ne pouvais pas partir car il n’y avait pas de coupures et j’étais terrifiée si je bougeais, je manquerais quelque chose d’important. C’était aussi un bon film.

Jason Concepcion: Une approche folklorique du hachoir à viande du front occidental; comme le Seigneur des Anneaux rencontre la guerre des tranchées.

Jackson Safon: Qu’est-ce qui a été plus difficile, la mission de Blake et Schofield ou le tournage de tout ce film avec des plans de suivi?

Danny Heifetz: Je ne me souviens pas qui m’a dit cela, mais quelqu’un a dit que c’était comme la partie Frodon et Sam du Seigneur des Anneaux, mais amusant.

Michael Baumann: Je ne l’ai pas trouvé particulièrement effrayant, anxiogène ou triste pour le moment, mais à la fin, j’avais vraiment besoin d’un câlin de toute façon.

Sean Yoo: Roger Deakins fléchit sa maîtrise dans un film de guerre captivant qui présente Benedict Cumberbatch arborant une moustache d’élite.

2. Quelle a été votre partie préférée du film?

Concepcion: HOT PRIEST (Andrew Scott) plongeant dans le film comme cinq minutes de gaz moutarde, un camée si brûlant qu’il devrait être interdit par les Conventions de Genève.

Lindbergh: J’ai aimé les intermèdes tranquilles de la quasi-normalité qui ont donné à Schofield (et au spectateur) de brèves pauses entre des paysages d’enfer horribles – en particulier la scène où les soldats dans le camion essaient des impressions concurrentes de leur officier pour se distraire de leur destin.

Safon: Un lien entre l’histoire de Blake pour remonter le moral de Schofield après qu’il a été enterré vivant par une bombe et la scène avec Lauri et le bébé. Le film entier était passionnant et fascinant, mais ces deux moments touchants (parmi quelques autres) ont pris le film au-dessus.

Baumann: La performance de George MacKay. Ce film comptait environ 1 ½ personnages, mais il valait la peine que la personne que le public connaissait valait la peine. Schofield aurait pu être un cliché d’une vingtaine de façons différentes et bien qu’il en dise relativement peu, il est incroyablement réel.

Yoo: Les 15-20 premières minutes du film capturent parfaitement la tension brutale de la guerre à travers les yeux de deux jeunes soldats qui se dirigent aveuglément vers une mission presque impossible. Heureusement pour le spectateur que la tension est brièvement interrompue par une performance hilarante d’Andrew Scott.

Samman: Les meilleures parties de tout film Mission: Impossible sont les scènes où Tom Cruise est en action Sprint à travers un cadre pittoresque. Il en va de même pour 1917. George MacKay, à quelques centaines de mètres seulement de la fin de sa mission, la livre à travers des bombes, des balles et des soldats juste avant de terminer le travail. Et c’est une sacrée montre.

Heifetz: Si l’un de mes collègues a choisi autre chose que Schofield qui traverse le champ de bataille, il l’a fait pour attirer l’attention.

3. Y avait-il un aspect de 1917 que vous n’aimiez pas?

Heifetz: Schofield s’est-il fait tirer dessus dans cette maison ou quoi?

Samman: Je ne comprenais pas très bien ce qui s’est passé lorsque Schofield s’est évanoui à la tour de guet. At-il été abattu? Était-ce juste un recul de son arme? Et pourquoi n’est-il pas encore abordé?

Concepcion: Nan.

Lindbergh: J’aimerais que Schofield n’ait pas dit à Blake que leur voyage prendrait six heures, car j’ai passé le reste du film à me demander comment Mendes allait encombrer six heures de voyage en une prise quasi-continue de moins de deux heures. Il ne l’a pas fait, donc évidemment le voyage n’était pas si long?

Safon: J’ai la valeur des camées d’acteurs superstars, mais ils m’ont également sorti du film, qui était autrement si immersif.

Baumann: Je me suis retrouvé à redouter le trépied obligatoire du soldat qui cliquetait sur la jolie femme francophone vivant dans les décombres. Cette scène apparaît dans presque tous les films de guerre comme celui-ci et c’est toujours juste un énorme frein. Ce n’était pas une exception.

Yoo: Cela n’a rien à voir avec le film lui-même car je l’ai vraiment apprécié, mais la bande-annonce révèle malheureusement certains des grands moments du film. Bien que cela n’ait pas complètement nui à mon expérience de visionnage, cela a enlevé une partie de la surprise et du choc de certaines scènes.

4. Quel cliché vous a semblé le plus impressionnant sur le plan technique?

Baumann: La course folle de Schofield à travers le champ parallèle aux Devons qui avancent, avec le monde qui explose tout autour de lui. Oui, c’était l’argent tiré dans la bande-annonce, donc je savais que ça allait arriver, mais putain c’est l’un des plans les plus cool et les plus grandioses que j’ai vu depuis un moment.

Samman: Le tir susmentionné de Schofield traversant la vague d’infanterie britannique tout en esquivant les attaques d’en haut pour atteindre le commandant du front était stupéfiant. Une mention honorable va à la séquence de la ferme abandonnée avec l’avion allemand écrasé.

Yoo: Je recommanderais à tout le monde de regarder cette featurette sur le tournage de 1917, car elle montre la taille de ce film et les exploits techniques nécessaires. Le coup qui me revient le plus souvent, c’est quand nos deux soldats passent d’un bout à l’autre de la tranchée. J’ai été époustouflé par l’idée de chorégraphier tous ces acteurs sur une si longue période de temps dans cette scène. C’était déconcertant à regarder et après avoir vu combien de temps cette tranchée était dans la featurette, cela m’a fait vraiment apprécier tout ce qui s’est passé dans la réalisation de ce film.

Heifetz: Le tir le moins impressionnant est une égalité entre chaque tir raté par le tireur d’élite tandis que Schofield était un canard assis sur ce pont. Encore une fois, si quelqu’un dit que le tir le plus impressionnant était autre chose que la scène du champ de bataille, ne lui faites pas confiance.

Concepcion: Le Caporal suppléant Schofield fonctionnant parallèlement à la tranchée pendant l’accusation du 2e Bataillon.

Safon: Mon cliché préféré du film était probablement lorsque Blake et Schofield s’assuraient que la ferme était sécurisée et que la caméra suivait Schofield à l’intérieur de la maison, puis il arrive à une fenêtre et vous pouvez voir Blake recouvrir le dos.

Lindbergh: Le combat aérien suivi d’un écrasement d’avion suivi d’un sauvetage de pilote en flammes suivi d’un coup de couteau suivi d’une fusillade, le tout en l’espace de 60 secondes environ. Tout s’est passé de façon si transparente et si effroyablement rapide.

5. L’ambiance one-take, tracking-shot: un succès ou un coup?

Samman: Répondre aux «deux» est-il une dérogation? L’intrigue du film est mince: les deux hommes doivent se rendre du point A au point B dans un laps de temps défini. Comme l’horloge constante de Dunkerque, l’absence presque totale de coupures en 1917 signifie que les téléspectateurs ne peuvent pas prendre un moment pour reprendre leur souffle. Des scènes encore plus lentes et plus calmes comme celle avec Schofield, la Française et le bébé sont teintées d’anxiété. Filmer un film pour ressembler à un seul plan est un choix, et celui-ci a certainement payé.

Safon: Parce que presque toutes les critiques que j’ai lues avant de voir le film étaient axées sur la nature des photos de suivi, je pense que cela peut être considéré comme un coup, mais c’était tellement incroyable que je ne sais pas comment on pourrait dire que ce n’a pas été un succès.

Heifetz: Je ne savais pas que c’était une chose jusqu’à ce que quelqu’un me le dise trois jours après avoir vu le film.

Concepcion: Un coup, mais un coup réussi. Les approches à un coup sont presque courantes et le facteur «wow» des prises longues n’est plus ce qu’il était. Je veux dire, même les émissions de télévision font des “oners” de nos jours. La saison 3 de Daredevil présente une séquence d’action à un coup d’une tension extravagante qui se déroule dans une prison; Mieux appeler Saul a un oner; comme l’évasion de l’année dernière à Dannemora; Et la liste continue encore et encore. Schitt’s Creek; La merveilleuse Mme Maisel; Il fait toujours beau à Philadelphie; M. Robot; même Comedy Bang! Coup! en a un. En fin de compte, il s’agit de faire le bon choix pour l’histoire, et l’approche ponctuelle s’inscrit ici, dépeignant correctement la nature miraculeuse du voyage de Schofield et Blake.

Lindbergh: Cela a duré si longtemps qu’il a cessé de ressembler à une cascade. À un certain moment, il est devenu clair qu’il ne s’agissait pas d’une seule prise, alors j’ai arrêté d’essayer de comprendre comment cela fonctionnait et je me suis abandonné à la balade. Il a également servi un objectif thématique. Restreindre la portée de l’histoire au point de vue de deux Tommies de bas niveau a permis de montrer à quel point la guerre était écrasante et déconcertante.

Baumann: Parfois, une longue prise augmente la tension ou donne un sentiment de mouvement, mais la plupart du temps, c’est juste le réalisateur qui se montre. Je pense que c’était incroyablement efficace pendant environ 20 minutes au début du film et 10 minutes vers la fin, sinon c’était restrictif ou distrayant.

Yoo: Pour sûr un succès à mon avis. Mais je ne pouvais certainement pas m’empêcher d’avoir l’impression de regarder un jeu vidéo à certains moments pendant ce film. Même la scène où Colin Firth expliquait la mission s’est présentée comme une cinématique de jeu vidéo.

6. Quand avez-vous réalisé que Blake était le même acteur qui jouait Tommen sur Game of Thrones (Dean-Charles Chapman)?

Concepcion: Quand la remorque est tombée.

Lindbergh: Si je n’avais pas lu à l’avance qu’il s’agissait de Tommen, je n’aurais aucun moyen de le savoir.

Yoo: J’ai réalisé immédiatement et tout ce que je pouvais imaginer dans ma tête était le célèbre GIF de Tommen sautant par la fenêtre du Donjon Rouge.

Samman: Environ 20 minutes après la fin du film et cinq minutes après avoir mentionné à mon collègue Danny Heifetz que je ne savais pas d’où je reconnaissais l’acteur. Il s’est avéré que je l’ai vu pour la dernière fois plonger dans un cygne depuis une fenêtre de King’s Landing!

Heifetz: Heureusement après le film, car tout aurait été ruiné si j’avais su que Tommen Baratheon était lié à Robb Stark.

Safon: Je savais que j’allais entrer mais j’ai été très impressionné par son jeu. Je ne suis pas sûr de pouvoir en dire autant de sa performance en tant que Tommen.

Baumann: Quand j’ai vu la bande-annonce. Peut-être qu’un jour il vivra pour voir la fin de son film / show.

7. Schofield a-t-il réussi sa mission? Blake aurait-il pu faire mieux si leur destin avait été inversé?

Safon: Schofield a absolument terminé sa mission et Blake aurait pu faire mieux. C’était incroyablement touchant quand Schofield s’est arrêté pour donner de la nourriture et du lait à Lauri, et, comme je l’ai dit, c’était l’une de mes parties préférées du film, mais c’est une perte de temps assez sérieuse que je doute que Blake aurait fait. Et même si je ne doute pas que grimper sur un barrage de cadavres serait choquant, Schofield assis juste au milieu du camp du 2e alors qu’il était si près de terminer sa mission n’était pas idéal.

Samman: Il n’a pas pu atteindre le front avant que la première vague ne s’éteigne, mais il doit avoir sauvé au moins mille vies en s’y rendant quand il l’a fait. J’appelle ça un succès. Quant à Blake: la famille est une chose puissante, et protéger son frère aîné aurait été un puissant facteur de motivation. Cela dit, je ne suis pas sûr qu’il aurait pu faire mieux que Schofield.

Baumann: Schofield a fait de son mieux dans des circonstances impossibles. Quant à Blake… comme, Schofield a étranglé un gars à mort à mains nues. Qu’est-ce qui vous fait penser que Blake était capable de faire quelque chose comme ça?

Lindbergh: Il aurait fallu beaucoup de chance à Blake pour faire mieux. Schofield est un supersoldat qui survit presque en étant explosé, enterré vivant, abattu, étranglé et noyé. Je lui donnerais toutes les médailles du menu (ou s’il préfère, un bouquet de bouteilles de vin).

Yoo: Schofield a fait de son mieux compte tenu des circonstances. Il est difficile de dire si Blake aurait pu faire mieux; il était clairement plus motivé entre les deux, car c’était la vie de son frère qui était en jeu. Mais je pense que Schofield a eu une immense poussée d’adrénaline et d’inspiration après la mort de Blake et c’est peut-être ce qui a alimenté Schofield pour terminer la mission.

8. Que pensez-vous qu’il arrive à Schofield après le film?

Lindbergh: Il obtient la gangrène en collant la plaie ouverte sur sa main dans un cadavre en décomposition. Très triste.

Safon: Il envoie la lettre à la mère de Blake comme il l’avait promis, puis il mourra probablement lors d’une bataille ultérieure.

Heifetz: Il oublie de nettoyer cette coupure sur sa main et meurt de l’infection.

Yoo: En tant qu’optimiste, j’espère qu’il recevra un tas de médailles et qu’il rentrera chez lui avec sa femme et ses enfants et qu’il vivra heureux pour toujours. Mais la guerre est la guerre et nous obtenons rarement des fins heureuses.

Baumann: Aucune guerre dans l’histoire humaine n’a passé autant de vies humaines aussi brutalement et inutilement que la Première Guerre mondiale, et une chose que j’ai appréciée à propos de 1917 est sa représentation inébranlable de cet héritage particulier du conflit. Alors qu’arrive-t-il à Schofield? Eh bien, 1917 a lieu en avril, environ trois mois avant la troisième bataille historiquement sanglante d’Ypres, donc cela semble être une valeur sûre que Schofield retourne dans son unité et plus tard cet été se noie dans une flaque de boue ou meurt d’exposition au phosgène ou quelque chose.

Samman: Il a probablement reçu une médaille de valeur (peut-être la Croix de Victoria?) Pour son service, mais, comme il vous le dira, ce n’est que du métal et du ruban. En supposant qu’il ait survécu à la guerre, il est rentré chez lui en toute sécurité… puis a vu ses enfants enrôlés dans la seconde guerre mondiale deux décennies plus tard.

Concepcion: Il retourne en Angleterre où, 99 ans plus tard, son petit-fils votera «Quitter» lors du référendum sur le Brexit.

9. Qui avait le meilleur caméo de contrôle thermique? Étaient-ils trop distrayants?

Yoo: BENEDICT CUMBERSTACHE !!! (Le camée de Robb Stark était très distrayant.)

Baumann: Andrew Scott obtient 90% des zingers du film, mais personne n’a tiré plus de kilométrage de son camée que mon homme Richard Madden se dissolvant lentement en larmes.

Samman: Cumberbatch était à son Cumberbatchiest, et Colin Firth se sentait certainement lui-même, mais je fais le ménage pour Andrew Scott. Le Hot Priest était charmant d’une manière ringard. Le lieutenant Leslie est objectivement propriétaire et est la personne la plus cool et la plus blasée d’un film rempli de gens cool et blasés.

Lindbergh: Andrew Scott a remporté le concours de camée. J’ai trouvé Richard Madden un peu distrayant, à la fois parce qu’il avait l’air trop beau pour être récemment revenu d’un assaut sur la ligne ennemie et parce que son casting m’a fait réfléchir aux implications de Tommen et Rob étant frères depuis le début.

Heifetz: (1) Le lieutenant Leslie est entré sur le terrain pendant trois minutes et a touché quatre tirs à trois points. (2) Ne mettez pas les gens que je connais en morceaux d’époque. La magie de ce film suspend la réalité. N’ayez pas le parachute de Benedict Cumberbatch à la fin.

Safon: Andrew Scott, le professeur Moriarty de Sherlock avant qu’il ne soit le Hot Priest, avait incontestablement le meilleur caméo, mais je pensais que presque tous retiraient quelque chose du film très légèrement.

10. Est-ce que 1917 fait votre film de guerre Mount Rushmore?

Concepcion: Non. Mon Rushmore:

La bataille d’Alger

Army of Shadows

Sauver le soldat Ryan

La fine ligne rouge

Le reste:

Gloire

Full Metal Jacket

Chemins de gloire

Viens et vois

Les meilleures années de notre vie

Section

Baumann: Non, mais il est en tête de ma liste des meilleurs films sur un gars qui court comme un enfer pour arrêter une attaque suicidaire pendant la Première Guerre mondiale, des excuses à Gallipoli et au jeune Mel Gibson.

Samman: Je le pense? Sauver le soldat Ryan est probable pour tout le monde. Dunkerque est certainement sur le mien. Et je repousse les limites des règles et j’inclus également Inglourious Basterds sur la façade. Cela laisse 1917, peloton, et une poignée d’autres grandes entrées luttant pour la quatrième place. Le biais de récence m’oblige à y mettre 1917.

Heifetz: Si c’était l’un des quatre meilleurs films de guerre jamais réalisés, ils l’écriraient sur l’affiche.

Lindbergh: C’est trop tôt pour le dire. La réintégration est un must pour un film de Mount Rushmore, et je n’ai vu 1917 qu’une seule fois. Sur la base de mon impression initiale, cependant, j’affûte mon burin.

Yoo: Non, parce que c’est trop empilé d’une catégorie pour que je puisse prendre une décision.

11. Est-ce que 1917 vous semble le précurseur des Oscars à ce stade?

Concepcion: Hmmm. C’est un film de guerre d’époque réalisé par un cinéaste respecté avec un pedigree fin mettant en vedette un casting essentiellement tout blanc. Je dirais oui.

Lindbergh: Je ne peux pas prétendre avoir la moindre idée de ce qu’est le favori, mais j’ai vu presque tous les candidats probables, et seul Parasite m’empêche de déclarer 1917 celui que je veux gagner.

Yoo: Les Golden Globes et le HFPA ont historiquement fait le bon choix (c’est censé être lu sarcastiquement) donc oui, je pense que 1917 est le leader car comme nous le savons, les Globes ont toujours raison!

Samman: Il a certainement l’élan. Je ne pense pas que cela ramènera à la maison le meilleur film (mon argent est une fois… à Hollywood) mais l’Académie fait souvent des choix étranges, et je ne serais pas trop contrarié si cette année cet honneur tombait en 1917.

Safon: J’espere.

Baumann: C’est le meilleur drame sorti en 2019 que j’ai vu, je vais le dire ainsi.

Heifetz: Est-ce la partie où je fais semblant d’avoir vu les autres films?