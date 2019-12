Enquête de sortie «The Rise of Skywalker»

Comme Tyrion Lannister, amoureux des «histoires», pourrait vous le dire: les fins ne sont pas faciles. Et avec la sortie de Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker le week-end dernier, l'une des sagas les plus emblématiques de l'histoire du cinéma a pris fin – et ce n'était pas facile. Face au poids de 40 ans de narration et à la colère de J.J. Abrams, le personnel de The Ringer a tenté de résumer leurs sentiments à propos de ce neuvième et dernier épisode.

1. Quelle est votre critique de The Rise of Skywalker?

Zach Kram: Surprise! Ce site Web a été exploité secrètement par l'empereur Palpatine CE TEMPS ENTIER. Comment? Tu ne sais pas. Pourquoi? Peu importe. Mais il est de retour maintenant et contrôle tout!

Alison Herman:

il a commencé si haut (avec un gros plan du pilote adam) puis a coulé si bas ……….

– Alison Herman (@ aherman2006) 21 décembre 2019

Shaker Samman: Vous connaissez ces ClickHole qui choisissent vos propres aventures où chaque mauvaise décision finit par s’empiler les unes sur les autres jusqu’à ce que vous ayez appris toutes les manières possibles de perdre le jeu? C'était cela, et J.J. Abrams est le Laramie redouté.

Andrew Gruttadaro: Une semaine avant la sortie de ce film, j'ai tweeté ceci:

Le dernier Jedi est génial. The Rise of Skywalker peut le rendre légendaire rétrospectivement.

– Andrew Gruttadaro (@andrewgrutt) 11 décembre 2019

Malheureusement, cela tient le coup.

Chris Almeida: Cher J.J. Abrams:

Miles Surrey: Au moins, nous avons encore The Mandalorian!

Michael Baumann: Je suis heureux que les critiques aient été si mauvaises, car elles ont tellement réduit mes attentes que j'ai vraiment apprécié The Rise of Skywalker lors de la première visualisation, même en tant que partisan enragé de l'équipe Rian Johnson.

Claire McNear: En tant que personne qui aime Star Wars mais qui n'est absolument pas une personne de Star Wars, j'ai surtout aimé ça. Mais j'ai quelques questions.

Ben Lindbergh: Il m'a perdu lors des deux premières phrases du crawl d'ouverture. Je l'ai détesté un peu moins la deuxième fois que je l'ai vu – c'était plus compréhensible au niveau de l'intrigue de base, au moins – alors peut-être que si je le revois plusieurs fois, il cessera de ressembler à un remake créatif en faillite de l'épisode VI?

2. Quel a été le meilleur moment du film?

Samman: Les moments Kylo-Rey, comme ils l'ont été pour l'intégralité de cette nouvelle trilogie, ont été superbes. Comme pour The Last Jedi, les moments ForceTime entre le duo ont été merveilleux et les duels au sabre auxquels ils participent ont été parmi les meilleurs en mémoire. Je vais revoir des extraits de la bataille dans la chambre de Ren et sur l'épave de l'océan pendant un certain temps.

Lindbergh: La réaction de Chewie à la perte de Leia.

Herman: C'était un peu sur le nez, mais un vieil homme suçant la force vitale d'une nouvelle génération prometteuse pour se ressusciter capture assez bien l'esprit de tout cela, alors des points pour la conscience de soi!

Baumann: Je mourrais et / ou tuerais pour Babu Frik. Le plus grand héritage de Star Wars est la mécanique mignonne.

Kram: Rien de ce film n'a atteint la majesté de la scène de la salle du trône ou la manœuvre de Holdo de The Last Jedi – mais l'attaque éclair de Rey de la Force contre le navire que nous pensions transporter Chewie s'est approchée. C'est dommage que le film ait sapé ces enjeux presque immédiatement.

Almeida: Quand Rey a pensé qu'elle avait tué Chewie, parce que c'était comme si le film était prêt à prendre des risques.

McNear: Toutes les conversations de Kylo Ren – Rey de loin étaient excellentes.

Surrey: La dynamique Rey-Kylo reste la partie la plus intéressante de cette nouvelle trilogie, et je pense que c'est l'une des rares choses que J.J. Abrams et Rian Johnson semblaient d'accord. Leur relation est fascinante, complexe et, finalement, tragique. De plus, Babu Frik est mon nouveau meilleur ami, et j'apprécie à quoi ressemblaient les scènes de Palpatine de la coupe du réalisateur d'Event Horizon.

Gruttadaro: J'ai vraiment adoré le fait que l'un des changements majeurs apportés par Kylo Ren après avoir réussi était juste… du rock streetwear? Comme, "Ouais, je suis un bon gars maintenant. Appelez-moi Ben. Aussi? Je ne porte que du Yeezy. "(Il y a cependant une discussion plus large sur la façon dont les gentils ne portent pas de putain d'armure. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est si mal de mettre une protection contre le LITERAL SKY LASERS?)

Disney







3. Quelle a été votre partie la moins préférée du film?

Almeida: Je suppose que lorsque l'antagoniste principal du film a été révélé dans l'exploration avec "La galaxie a entendu une émission mystérieuse, une menace de REVENGE dans la voix sinistre de feu EMPEROR PALPATINE", je savais que nous étions vraiment dedans.

Herman: Ils ont vraiment transformé Star Wars en Avengers: Fin de partie. Star Wars s'est toujours distingué pour être l'une des histoires les plus puissamment simplistes et tactiles dans un paysage autrement rempli de CGI alambiqué. Rise of Skywalker cède à la pression et passe d'un film à une liste de contrôle, avec chaque personnage entretenu et chaque fil attaché jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espace où l'histoire réelle devrait être. Je m'attendais à être rebuté par les thèmes de ce film. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si irrité par sa structure et son style.

Gruttadaro: Avec quelle agressivité le film a fait tout son possible pour masquer The Last Jedi. Par exemple, je peux comprendre qu'il y a un certain désaccord ou – même si je déteste philosophiquement – que Disney aurait peut-être voulu corriger la situation face aux critiques des fans. Mais The Rise of Skywalker a en fait une ligne qui ne respecte pas la manœuvre de Holdo, l'une des séquences les plus étonnantes de l'histoire de Star Wars. Cela puait la jalousie et la mesquinerie, et m'a fait complètement quitter le film.

Surrey: Tous les moments qui se lisent comme une réprimande transparente envers Rian Johnson et The Last Jedi? Cela devrait aller de soi, mais tant que votre argument n'est pas enraciné dans le racisme ou la misogynie, il est tout à fait acceptable de ne pas aimer The Last Jedi. Mais en essayant de retonner la plupart de ce film au service de, je ne sais pas, J.J. L'ego meurtri d'Abrams et les caprices de quelques fans bruyants sur Reddit ne sont pas seulement une énorme perte de temps – cela crée un précédent ridicule. J'adorerais savoir ce qui est entré dans Rose, devenant soudain un personnage inexistant, Kylo ressentant le besoin de réparer son casque stupide et Rey étant un Palpatine.

Kram: Au-delà des problèmes réels de l'intrigue (et hoo boy y avait-il des problèmes réels de l'intrigue), le rythme frénétique était déconcertant. Les meilleures entrées de la série ont mélangé les scènes bruyantes avec des moments plus calmes, permettant à leurs histoires et à leurs arcs de personnage de respirer, mais chaque scène de ce film était grande et explosive et pleine de coups de feu et de cris.

Baumann: "OK donc nous avons la bataille finale culminante et l'ennemi est … ummmm … UN MILLION D'ÉTOILES DÉTRUITEURS ET ILS ONT TOUS DES ARMES DE MORT STAR!"

Le truc à grande échelle est ce que c'est. Je peux vivre avec ça. Et le dialogue et les visuels étaient tous largement compétents. Mais tout entre les deux – du rythme à la détermination de la portée des pièces principales – semble avoir été construit avec tout le soin de «Eh bien, j'ai amené mon dinosaure qui mange des chiens de champ de force.» Nous devons nous attendre à un plus grand degré de imagination de scénaristes de science-fiction d'un milliard de dollars.

Samman: Du parchemin d'ouverture, qui tente de chausse-pied dans un tour d'agitation agressif, au dialogue maladroit, aux actions sans enjeux et à une fin non méritée, ce fut le plus déçu que j'aie jamais quitté un film Star Wars.

McNear: Ce point a été dit un million de fois sur Star Wars, mais j'ai été déçu par l'absence totale de zone grise: vous êtes soit un bon gars, soit un fasciste qui veut exploser les mondes tout le temps et caresser la gorge des gens, et il n'y a pas entre. Étant donné l'ampleur de l'accumulation de Kylo Ren – Rey, il était surprenant que son argument pour qu'elle se joigne à lui était juste de dire «le côté obscur» encore et encore. Je veux entendre une discussion de fond sur la politique, OK?!

4. Allons-y: comment voyez-vous la révélation de Rey?

Gruttadaro: Le problème n'est pas la révélation – le problème est le manque de travail effectué pour mettre en place et expliquer la révélation.

Almeida: Nous ne savions pas que l'Empereur était vivant jusqu'à l'exploration du film final, nous ne savions pas qu'il avait eu des enfants, et rien de tout cela n'était vraiment expliqué du tout.

Lindbergh: Chaque fois que vous avez la possibilité de faire de la torsion centrale de votre trilogie une répétition complètement prévisible de la torsion centrale d'une trilogie précédente, vous devez la saisir, même si cela signifie reconnecter une grande partie du film du milieu.

Baumann: Les forces de la justice ont perdu cette bataille il y a des années et je suis juste fatiguée maintenant. C'est bien pour ce que c'était.

Kram: Je vais laisser Rian Johnson prendre celui-ci. En 2017, le directeur du Last Jedi a déclaré à propos de la filiation de Rey: «Je crois vraiment que cela doit être enraciné dans quelque chose qui a un impact émotionnel, et c'est la seule chose qui compte. La surprise est bonne, mais la surprise en soi est bon marché … vous feriez mieux de vous assurer que cela signifie aussi quelque chose et est satisfaisant au-delà de la révélation de "Oh, c'était ça". "

Luke et Vader ont apprécié une connexion préexistante qui a amplifié l'impact émotionnel de la célèbre révélation «Je suis ton père». Rey et Palpatine, qui ne s'étaient jamais rencontrés ou n'avaient jamais interagi, ne l'ont pas fait – et cela ne veut rien dire du renversement de la révélation d'un thème bienvenu de The Last Jedi: que n'importe qui peut être un héros indépendamment de la lignée ou de l'héritage familial.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



McNear: Cette révélation, ainsi que les allusions étranges selon lesquelles Finn était peut-être un peu sensible à la Force, m'a donné le sentiment qu'il y avait environ 12 personnes au total dans ce monde, et toutes (OK, la plupart) se trouvent juste être bénies d'absurdes pouvoirs magiques. Les chances de cela semblent peu probables! Fondamentalement, l'histoire de deux arbres généalogiques m'intéresse beaucoup moins que l'histoire d'un monde ancien et de ses habitants. Pardonnez la comparaison, mais c'est comme si Harry Potter avait secrètement été le petit-fils de Voldemort – cela aurait fait sa survie dans la petite enfance, et le fait que Dumbledore et al. étaient toujours tellement investis en lui, beaucoup moins intéressants, car bien sûr ils le seraient. C'est une meilleure histoire quand Harry n'est qu'un enfant dont la mère l'aimait.

Samman: L'une des parties les plus excitantes de The Last Jedi était l'idée que tout dans l'univers Star Wars ne devait pas être dynastique. Rey venu de rien était inspirant et aurait pu préparer le terrain pour un film axé sur le pouvoir de soi et du travail d'équipe. Au lieu de cela, la torsion a ressuscité un nom oublié depuis longtemps dans l'espoir que les fans considéreraient la torsion de l'intrigue comme valable.

Herman: Star Wars – l'histoire d'une équipe populiste de rebelles idéalistes se levant contre un régime autocratique – est une aristocratie. Faire de Rey un Palpatine, et affirmer implicitement qu'être un Palpatine est la seule raison pour laquelle elle compte, ne va pas seulement à l'encontre de la brillante contribution de Rian Johnson à la franchise – c'est un renversement bizarre des thèmes dont la contribution était finalement au service de . À quoi sert une histoire de personnes affirmant leur droit à l’agence et à l’autonomie s’il y en a vraiment qui sont plus importantes que d’autres? Le fait que la révélation soit gérée de manière aussi limpide et à moitié cuite ne fait qu'insulter la blessure.

Surrey: Je jure que ce n’est pas un peu, mais j’ai été distrait par deux choses: Jodie Comer est la mère de Rey, et c’est maintenant le canon que l’empereur a baisé.

5. À bien des égards, l'empereur Palpatine plane sur Rise of Skywalker — et rétroactivement, cette toute nouvelle trilogie. Était-il un méchant final digne?

Kram: Oui, il l'était – en 1983, dans Retour des Jedi, quand il est tombé dans un puits de réacteur, il a explosé, et l'arme de la taille de la lune sur laquelle il était a explosé par la suite.

Baumann: Je pense que mettre un point d'exposition majeur dans un œuf de Pâques Fortnite vous dit tout ce que vous devez savoir.

Samman: L'ajout de Palpatine était presque absurde. Palpatine n'était pas un clone. Ce n'était pas un fantôme. Il a survécu d'une manière ou d'une autre à une projection dans un puits et à une explosion de station spatiale de la taille d'une planète avec seulement quelques dégâts mineurs sur les appendices? Et puis il a passé les prochaines décennies dans des navires auto-exilés construits par Dieu sait qui et soutenant des marionnettes au lieu de retourner au pouvoir pour… des raisons?

Gruttadaro: Mon gars était attaché à une grue.

Surrey: J'adore Ian McDiarmid et vous pouvez dire qu'il s'amuse vraiment ici, mais si Rise of Skywalker ne peut même pas se résoudre à expliquer exactement comment l'Empereur est revenu – alors que la plupart du film est surexpliqué au point d'épuisement – alors peut-être était une mauvaise idée pour commencer.

Herman: Palpatine a toujours été un néophyte d'archnemesis, dépourvu de la complexité ou du mystère qui a fait de Dark Vador une telle icône. Rise of Skywalker ne fait rien pour le rendre intéressant, et prend en fait notre intérêt pour lui d'une manière affligeante comme acquis. Pensez à l'écart de la taille du Grand Canyon entre «Je suis ton père» (halètement!) Et la révélation désinvolte que Palpatine avait un fils (haussement d'épaules). Non merci!

Disney







6. En parlant de méchants, parlons de l'arc de Kylo Ren…

Herman: Ben Solo a laissé une carrière prometteuse en tant qu'influenceur masculin pour rejoindre le côté obscur. Triste!

Gruttadaro: Il y avait des morceaux de son arc de rédemption qui me dérangeaient – le retour du masque, le camée inutile de Han Solo – mais je suis parfaitement d'accord avec l'histoire de Kylo se terminant avec lui devenant vraiment le petit-fils de son grand-père en se sacrifiant pour vaincre un vieil homme pâle.

Surrey: Vraiment convaincant, même si c'est absolument dévastateur, nous n'avons pas eu plus de Ben Solo, car tout ce qu'il porte sont des pulls surdimensionnés. Mec ressemble à un professeur de yoga cool de Seattle.

McNear: Cela a fonctionné pour moi jusqu'à la fin. Je pense que j'aurais pu avoir plus de mal à l'acheter si notre garçon avait jamais expliqué son affinité pour le côté obscur plus en profondeur que ce n'était un point de repère vers plus de pouvoir, mais ce n'est pas comme si c'était une trahison de notre roi emo de révéler qu'il était été en conflit tout ce temps.

Almeida: J'étais bien avec sa rédemption. Le film n'avait pas vraiment d'autre endroit où aller. Voir Ben avec un sabre laser bleu était cool. Je suis content qu'il ait finalement abandonné la cape.

Lindbergh: J'ai trouvé Kylo plus convaincant lorsqu'il était en conflit que moi après qu'il soit redevenu Ben. Dans l'ensemble, cependant, c'est un personnage de premier plan dans l'histoire de Star Wars.

Samman: L'arc de Kylo de Ren à Ben, son conflit interne, son amour clair pour Rey et son sacrifice final font de lui le personnage le plus convaincant de la nouvelle trilogie, et la conclusion de son récit me rend d'autant plus en colère que nous n'ayons pas eu de film avec lui comme la pièce centrale. Les parties les plus fortes de cette nouvelle saga ont été centrées sur sa relation avec Rey, et au lieu de le souligner, Abrams a choisi de se concentrer sur une chasse à l'oie sauvage pour un grand-père décrépit qui a probablement inspiré cette chanson MGMT.

Baumann: Je suis vraiment très content de ça. Nous avons obtenu le rachat de Ben sans l'avoir fait entrer dans la base de la Résistance bras dessus bras dessous avec Rey tout en ne subissant aucune conséquence pour avoir génocidé le gouvernement de la Nouvelle République. Non seulement cela aurait été narrativement paresseux, mais c'est un message social vraiment dangereux à envoyer de nos jours. Bravo aux fous de Disney pour avoir enfilé l'aiguille.

7.… et ce baiser!

Herman: Il vaut mieux laisser certaines choses en sous-texte!

Samman: Bon baiser, OMI.

McNear: J'ai éclaté de rire au théâtre.

Lindbergh: Si vous allez ramener l'Empereur, Lando et Wedge, vous pourriez aussi bien jeter un autre coup d'œil indélébile de la première trilogie: un premier et dernier baiser entre Skywalkers. Mais si vous êtes Rey, considérez-vous comme une insulte ou un compliment que votre baiser a immédiatement fait disparaître et disparaître votre béguin?

Baumann: Brut. Je pense que vous pouvez lire plus loin dans la répulsion immédiate que "Pourquoi les deux 20 ans les moins excités et les plus chauds de l'histoire de la fiction narrative se font-ils?" Mais je n'ai pas besoin de le faire.

Surrey: Sérieusement, ce film a-t-il été écrit par Internet? Je plaisante – si cela avait été écrit par Internet, lui et le général Hux se seraient aperçus. (Justice pour Hux!)

Gruttadaro: Je suis moins d'accord avec ça, mais je suis un peu réconforté de savoir que la dernière pensée de Ben Solo avant sa désintégration était: «Wow, OK, alors tu me dis que les filles m'auraient aimé si j'étais amical et habillé cool? Je me suis définitivement trompé de vie. »

8. Comment The Rise of Skywalker affecte-t-il vos sentiments à propos de The Force Awakens et The Last Jedi?

Kram: J'ai déjà chéri The Last Jedi. Son successeur l'a peut-être souillé en ce qui concerne le canon, mais compte tenu des seules expériences théâtrales respectives, mes sentiments initiaux ne font que se renforcer. Et franchement, je suis maintenant surpris rétrospectivement que The Force Awakens était aussi délicieusement divertissant.

Herman: Cela fait ressembler The Last Jedi à un miracle et The Force Awakens un contrepoint utile. De toute évidence, il est remarquable et rare qu’une grande franchise confie autant de décisions importantes à un seul auteur, et que cet auteur récompense cette confiance par une réalisation singulière. Mais Force continue de montrer que même dans une version plus sérieuse et consciencieuse de Star Wars, il y a encore de la place pour bien mieux – et plus concentré – que Rise of Skywalker.

Surrey: Il ruine tout sentiment de cohésion, thématique et narrative. Les derniers détracteurs Jedi vont dire que Rian Johnson a mis J.J. Abrams dans une position difficile, mais cela parle d'un problème plus large à propos de cette trilogie – un manque de surveillance sur des détails majeurs comme la filiation de Rey et ce que ces films étaient censés représenter. C'est la seule fois où vous me surprendrez à défendre cela, mais Star Wars aurait pu utiliser une synergie Marvel.

Almeida: Rise of Skywalker entache définitivement ses deux prédécesseurs. Je n'aimais pas autant l'épisode VII ou l'épisode VIII que beaucoup d'autres, mais ce sont des films cohérents qui m'ont rendu curieux. Pour voir maintenant que tous leurs mystères et arcs menaient à ce mars toute la trilogie pour moi.

Samman: C'est fou comme un film fait pour défaire The Last Jedi me fait vraiment l'apprécier davantage. Le versement de Rian Johnson n'était pas parfait – sérieusement, qu'est-ce qui se passait avec Canto Bight? – mais il s'est au moins construit sur de vieilles idées et en a introduit de nouvelles et passionnantes. Et The Force Awakens, bien que n'étant pas mon film Star Wars préféré, était une table vraiment agréable pour une nouvelle trilogie. Rise fait de son mieux pour saper ce que je pensais être l'une des meilleures entrées du canon, et les choix qui y sont faits souvent – et même une fois directement – le nient. Le dernier Jedi restera dans les mémoires comme une star de la saga. On ne peut pas en dire autant de Rise.

Gruttadaro: J'essaie vraiment de ne pas être dramatique – ce ne sont que des films, et mettre fin aux choses est toujours difficile – mais The Rise of Skywalker est une énorme déception, et un gaspillage complet de deux films très compétents et convaincants.

Lindbergh: D'une part, ma déception dans The Rise of Skywalker me fait les apprécier davantage (surtout The Last Jedi). D'un autre côté, savoir comment se termine la trilogie me rend moins susceptible de les revoir.

McNear: Écoutez, je comprends que les gens ne viennent pas dans ces histoires pour nuancer, mais j'aimais vraiment la suggestion précédente selon laquelle les Skywalkers (et, par extension, Palpatines) n'avaient pas le monopole de la Force, et je ne l'ai pas fait adore voir ce travail défait. Cela signifie-t-il également que l'enfant balai sur la planète casino depuis la fin de The Last Jedi est l'enfant de quelqu'un (toux contre la toux, Luke ou empereur Palpatine) perdu depuis longtemps? Beaucoup de choses à penser.

Disney







9. Avec la saga Skywalker terminée (prétendument), que pensez-vous de ces neuf films dans leur ensemble?

Kram: Star Wars est l'une des pierres de touche culturelles les plus importantes de ma vie, ce qui est un résultat plutôt disproportionné pour une série qui compte quatre bons films et demi sur les neuf principaux films. (Rogue One bascule, cependant.)

Herman: Star Wars est un gâchis géant qui n'aurait jamais dû fonctionner en premier lieu, mélangeant le mysticisme woo-woo avec une rigueur martiale et des duels de sorciers en tête-à-tête avec d'énormes batailles militaires. Il est remarquable qu'il clique jamais, campant souvent aimablement quand il ne le fait pas, et déprimant de joie lorsque ses belles particularités sont microgérées par Disney.

Lindbergh: Plus de la moitié d'entre eux sont bons, et même les mauvais sont brûlés dans mon cerveau plus profondément que les meilleures entrées de toute autre franchise de films.

Surrey: La plupart sont bons (Empire Strikes Back, A New Hope, Last Jedi), certains sont mauvais (Attack of the Clones, Rise of Skywalker), mais cela ne m'empêchera pas de les regarder 30 fois de plus. Il convient également de mentionner, George Lucas à part, qu'il n'y a personne de plus important pour la franchise que John Williams. Ses partitions sont le battement de cœur de Star Wars – et je ne veux pas dire cela de manière sombre, mais étant donné que Disney prétend que c'est la «fin» des films Skywalker et que Williams a 87 ans, nous avons probablement entendu son dernière contribution à une galaxie loin, très loin. Un merci sincère pour tout; J'écoute toujours "Duel of the Fates" pour me hype.

Almeida: Revenge of the Sith est le meilleur film de Star Wars. Faites de Hayden Christensen un fantôme de la Force la prochaine fois, lâches.

10. Où Star Wars devrait-il aller ensuite?

Baumann: Aussi loin que possible des Skywalkers. C’est une grande galaxie loin, très loin.

Herman: Au coin, pour réfléchir à ce que cela a fait.

Surrey: Aidez-nous, Rian Johnson, vous êtes notre seul espoir (avec d'autres artistes prêts à emmener Star Wars dans des directions audacieuses et significatives).

McNear: Quelques dernières nouvelles ici: Star Wars reste génial pour la construction du monde; le premier tiers du film, quand Rey et ses amis sautaient entre différentes planètes, était de loin mon préféré. Je crois donc dans la confiance du cerveau Star Wars que presque n'importe où pourrait être génial – à condition que ce soit quelque part que nous n'ayons jamais été, et que les gens là-bas ne soient pas liés (secrètement ou autrement) à toutes les personnes que nous regardons.

Lindbergh: Le petit écran. (Dieu merci, nous recevons plus de mandaloriens cette semaine — Baby Yoda, guérissons nos blessures.) Côté cinéma, il est peut-être temps de s'éloigner des trilogies pendant quelques années, mais Lucasfilm ne devrait pas hésiter à se raconter des conteurs distinctifs. Jouer prudemment n'est pas la stratégie que Star Wars a prise au sommet.

Almeida: Imaginons que cette trilogie ne se soit jamais produite et exploitons la chronologie des légendes pour les histoires. Où que Star Wars aille ensuite, cela ne devrait pas être sans carte.

Kram: Soit loin dans le futur, soit loin dans le passé. Si la leçon de The Rise of Skywalker est que la série est trop attachée à ses tropes établis et bien portés, alors The Mandalorian et d'autres projets en mouvement (la série dérivée d'Obi-Wan et Cassian Andor) seront confrontés aux mêmes défis que abattu The Rise of Skywalker en termes de tissage de nouvelles histoires passionnantes au milieu du familier. Apportez-moi les Chevaliers de l'Ancienne République.

Gruttadaro: Partout où ça va, j'espère juste qu'ils ont une réunion sur le complot global à l'avance.