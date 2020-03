Entraînement de boxe à la maison – Options à intégrer dans n’importe quelle routine de fitness

Publié le 28/03/2020

S’entraîner à la maison, c’est encore travailler

Les temps sont durs et être motivé à s’entraîner sans coach est parfois encore plus difficile. Vous ne savez pas par où commencer? Voici un entraînement de boxe à domicile que vous pouvez faire pour rester actif même en dehors du ring. Ceux-ci sont faciles à intégrer dans n’importe quel entraînement à domicile que vous faites.

Corde à sauter

La corde à sauter est un excellent moyen de vous réchauffer tout le corps et de faire transpirer un peu. Si vous êtes novice en saut à la corde, commencez lentement avec un certain nombre de sauts réussis comme objectif. Si vous êtes un pro, réglez une minuterie et continuez pendant une certaine période de temps, en changeant de technique à chaque saut. La corde à sauter est un excellent entraînement de boxeur pour le cardio et la coordination. Voici quelques techniques facultatives:

Hauts genouxButt kickersForward and BackSide to SideSingle legSpeed

Abs (Core)

Partout où il y a un tapis, un tapis ou un tapis de yoga est un endroit approprié pour une séance d’entraînement ab. Aucun équipement nécessaire. Il est important de maintenir la force et la stabilité de base pour la performance athlétique globale et de nombreuses tâches quotidiennes de la vie. De plus, vous êtes un peu plus préparé si vous ne bloquez pas cette photo du corps. Déterminez votre temps ou le nombre de craquements, puis choisissez simplement votre poison:

Crunches traditionnelsTordus russesCrois avec les jambes croiséesTordus de véloV-UpsCrunchs latérauxFlutter et coups de ciseauxEnroulez vos jambes autour d’un sac lourd (si vous en avez un) pour les abdominaux suspendus

Des pompes

Le push up est un autre mouvement avec de nombreuses variations, dont la plupart impliquent la position de vos mains. La force du haut du corps est importante. N’oubliez pas de garder vos fesses baissées mais ne vous affaissez pas. Gardez la tête haute, ce qui vous aidera à aplatir votre dos. Si vous êtes super coriace et que vous voulez relever un défi, mettez quelque chose de lourd sur votre dos (peut-être besoin d’aide pour cela) et faites des pompes lestées. Optez pour le temps ou le nombre de pompes:

Mains standard sous les épaules push upsOut WideHands ensemble dans une forme de diamantÉchelonné avec une main vers l’intérieur et un dos

Squats

Il existe d’innombrables variations de squat avec ou sans équipement. En supposant que vous le fassiez sans équipement, il existe encore de nombreuses options qui vous permettront de rester puissant et d’aller de l’avant. La puissance commence à zéro. N’ayez pas peur du jour des jambes. N’oubliez pas de garder le dos droit et d’utiliser vos jambes pour le pouvoir. Optez pour le nombre de squats ou pour le temps:

Squats dans votre position de boxe (assurez-vous également de changer de position) Squats standard Squats divisés (une jambe devant, une derrière) Sautez des squats pour la distance ou en place Rotations des squats – Restez à un endroit et amenez votre coude opposé au genou opposé pendant que vous s’accroupir.

Entraînement à domicile quand vous en avez besoin

Ces mouvements faciles peuvent être intégrés à votre entraînement à domicile, quel qu’il soit. L’important est de continuer à bouger. Vous pouvez utiliser ce temps pour être paresseux, ou vous pouvez utiliser ce temps pour être meilleur.