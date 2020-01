Entrevue d’initié de boxe avec Chad Sugden

Publié le 26/01/2020

Par: Oliver McManus

De l’Azerbaïdjan à la Thaïlande, en passant par l’étouffant Harvey Hadden Sports Village, Chad Sugden a combattu dans le monde entier. Né à Newark, dans le Nottinghamshire, l’homme de 25 ans pratique les sports de combat depuis deux décennies avec son père, Dean, la principale source d’inspiration.

À l’âge de cinq ans, il a commencé le kickboxing aux côtés de son frère cadet Regis. Six ans plus tard, il s’est mis à la boxe mais, tôt ou tard, il n’a dû en choisir qu’une pour se concentrer. L’adolescent prometteur a impressionné dans les deux disciplines, mais c’est le premier amour de Chad qu’il a choisi de poursuivre.

«J’ai arrêté la boxe amateur quand j’avais 17 ans (ayant) participé à quelques finales nationales et remporté le titre des Midlands à plusieurs reprises. Je suis devenu professionnel avec le kickboxing au même âge et j’étais assez bon pour combattre dans le monde entier avec K-1 et Glory; J’ai été le premier chasseur britannique à signer un accord à long terme avec K-1.

Décrivant ses références dans le sport, Sudgen a ajouté: «Après avoir joué aux Pays-Bas, le principal entremetteur de Glory voulait me prendre et ils étaient une promotion prometteuse à l’époque. J’ai combattu avec eux trois fois et j’ai gagné les trois donc j’ai été classé numéro 2 mondial. J’avais également remporté un titre mondial à 19 ans avec l’ISKA. »

Quatre ans après ses débuts professionnels en kickboxing et le globe-trotter évaluait une fois de plus ses options. Ayant amassé un record de 14-4, Sugden était impatient de voir s’il pouvait reproduire ce succès au sein de la boxe professionnelle: comme il l’a expliqué.

«Je voulais toujours être un boxeur professionnel et j’avais une fracture de stress dans mon coccyx, au bas de votre colonne vertébrale, et le kickboxing faisait des ravages sur mon corps. De toute façon, je gagnais la plupart des combats avec mes mains, donc quand j’ai eu 21 ans, j’ai eu l’impression d’avoir atteint le sommet du kickboxing, assez près, et il était temps de revenir à la boxe. J’ai dû prendre la décision à cet âge pour pouvoir me donner autant de chances que possible de réussir. »

À 21 ans, il a commencé son voyage de boxe au super poids moyen et “a frappé (son) rythme en douceur”. Dans son cinquième combat, il a affronté Alistair Warren, un adversaire particulièrement délicat, et a perdu une décision très mince. Là où de nombreux combattants auraient blâmé les circonstances extérieures, Sugden tenait à faire le contraire. Il a insisté sur le fait que la perte lui avait profité à long terme.

“Vous ne savez pas que vous êtes un combattant jusqu’à ce que vous soyez frappé au visage et que ça a l’air bien sur les pads, mais vous ne pouvez pas kidnapper les gens pour toujours. Une fois que vous avez pris un coup de poing, c’est à ce moment-là que vous réalisez si vous êtes fait pour ça. J’ai perdu (contre Alistair Warren) au début de ma carrière, mais j’ai perdu et j’ai regardé vers l’intérieur. Je n’ai pas fait d’excuses mais j’ai essayé de trouver ce que j’aurais pu faire de mieux: à partir de là, oui, j’ai eu moins de pression sur mes épaules. J’ai déjà perdu une fois – cela ne m’empêchera pas d’apprendre et de m’améliorer. Si quoi que ce soit, cela m’a aidé parce que je n’aurais pas réfléchi à deux fois si j’avais raté la victoire. “

Aucun autre blip n’a suivi avec Sugden optant pour passer à 175 livres: ajoutant sept autres victoires à son décompte. En décembre, le téléphone a sonné avec le poids mi-lourd au camp pour un six rond à Birmingham; une offre alléchante a été faite à affronter, l’ancien challenger britannique, Craig Richards.

«On m’a proposé le combat de Craig Richards avec une dizaine de jours de préavis: j’étais au camp pour un combat le week-end (contre Ben Thomas) donc j’étais en forme et au camp et, bien sûr, j’allais dire oui. Vous ne pouvez pas refuser ces opportunités, en particulier avec Matchroom. J’ai été (surpris) que c’était un combat qu’ils voulaient quand ils avaient déjà Shakan Pitters aligné pour février: c’était un combat risqué et je n’ai pas compris leur logique mais cela a bien fonctionné pour moi! “

Le combat a eu lieu le 19 décembre au York Hall, Bethnal Green avec Richards vs Sugden diffusé en direct sur Sky Sports. Sous les lumières vives et soutenu par un support chaleureux, Sugden a donné un spectacle dont il peut être fier. Les deux hommes sont partis en guerre pendant huit rounds: le nez de Sugden “est parti” après le deuxième round mais il a continué à avancer: un combat très agréable pour les personnes présentes et, surtout, pour Chad lui-même.

«J’adore le défi d’un combat. Il décrochait de bons coups et j’apprécie de ne pas pouvoir tout faire à ma façon. Personne ne continuerait à faire les choses si c’était trop facile: c’est comme un cube Rubik parce qu’il y a tellement de possibilités différentes dans le ring. J’ai adoré la nuit mais ensuite c’était incroyable avec tout le monde si positif. Les gens continuent à être des records invaincus, mais ils paient aussi pour voir de bons combats et si je peux les divertir, c’est super. “

À mesure que les rondes progressaient, la pression augmentait. Sugden s’est frayé un chemin dans le concours et, sans doute, méritait le signe de tête sur les tableaux de bord. Le combat était initialement prévu pour 10 rounds et la ceinture WBA International et le joueur de 25 ans est impatient de tester le menton de Richards sur une longue distance.

“Plus je le lui mettais, plus on pouvait voir qu’il ne l’appréciait pas. Je ne pense pas que ce soit ma meilleure performance mais, grâce à Craig, c’est un très bon combattant, donc il n’a pas facilité les choses. C’est aussi un bon début pour la télévision, car il est un outsider et le pousse vraiment à fond. Les gens s’attendaient probablement à ce que je me retourne, mais je suis assez fier de moi. Je serais ravi de le reprendre parce que c’était un match nul – c’est logique! “

Avec Sugden jouant toujours avec l’idée de revenir à 168 livres, les options disponibles pour le chasseur Newark sont nombreuses. Ajoutez à cela le fait qu’il sort d’une ville en plein essor, Nottingham ayant une sorte de renaissance, et 2020 s’annonce prometteur. Nous avons terminé notre conversation en discutant de certaines ambitions pour lui-même et pour sa ville natale:

“Leigh Wood est en train de l’écraser en ce moment et je le soutiens tout le long dans ce (contrat d’or); Ekow (Essuman) est le champion anglais et personne ne veut le risquer contre lui et Derrick (Osaze) a écrasé Ultimate Boxxer. Voyons un spectacle, car cela peut être fait facilement et nous vendons tous des billets, donc c’est une évidence, vraiment. Je serai heureux si je continue d’obtenir des opportunités – légères ou super-moyennes – et que je peux me battre pour certains titres. Il y a beaucoup de combattants BRITANNIQUES à la recherche d’un grand combat et je mettrai toujours mon nom en avant. “