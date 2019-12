Ernesto Delgadillo vs Jade Bornea pour un bracelet NABF vacant le 30 janvier

RINGSIDE 28/12/2019

Trois jours avant le Super Bowl LIV, Roy Jones Jr. (RJJ) Boxing Promotions, en association avec Sanman Boxing, présentera son premier événement RJJ Boxing sur UFC FIGHT PASS® de 2020, jeudi soir 30 janvier, au Legends Casino and Hotel à Toppenish, Washington.

RJJ Boxing sur UFC FIGHT PASS sera diffusé en direct et exclusivement sur UFC FIGHT PASS®, le premier service d'abonnement numérique au monde pour les sports de combat, à partir de 22 heures. ET / 19 h PT.

Invaincu, Ernesto Delgadillo (11-0-2, 2 KO) affrontera l'invaincu Jade "Hurricane" Bornea (14-0, 10 KO) pour le titre de super poids mouche de la Fédération nord-américaine de boxe (NABF) vacant dans le tournoi principal en 10 manches.

Delgadillo, combattant hors de Dallas, est un ancien super poids mouche des États-Unis et une liste de titres des poids mouches du Texas State.

Classé n ° 10 par la Fédération internationale de boxe (IBF) et n ° 15 par la World Boxing Association (WBA), Bornea est un ancien champion du monde de la jeunesse IBF, ainsi que le dernier membre d'une nouvelle vague de combattants philippins doués.

Delgadillo sera en action pour la première fois depuis l'été 2018, lorsqu'il a remporté une décision en 10 rounds contre 10-1 Nate Green. "Je suis ravi de me battre pour le titre NABF super poids mouche sur UFC FIGHT PASS", a déclaré Delgadlillo. "Le 30 janvier, je serai dans la meilleure forme de ma carrière et ramènerai cette ceinture à Dallas avec moi pour prouver que je fais partie des meilleurs de la division."

Bornea fera ses débuts aux États-Unis après avoir combattu exclusivement en tant que professionnel à domicile aux Philippines. "Je tiens à remercier mon promoteur, Sanman, Roy Jones Jr. Boxing Promotions et UFC FIGHT PASS pour cette opportunité", a commenté Bornea. «Je m'entraîne depuis trois mois et je n'ai aucune excuse. Je suis prêt à montrer au monde mes capacités et à partir du 30 janvier, je vais faire une déclaration à tous les super poids mouches. "

"La catégorie de poids de 115 livres a toujours été ma division préférée", a ajouté Guy Taylor, le marieur vétéran de RJJ Boxing. «L’année dernière, nous avons ouvert UFC FIGHT PASS avec un titre mondial WBO super flyweight (115 lbs.)« Eliminator »et presque un an jour pour jour, nous ouvrons 2020 avec un combat pour le titre NABF super flyweight. Le vainqueur de ce match intrigant se consolidera en tant que nouveau visage de la division des super mouches. »

Artiste mexicain invaincu à élimination directe, l'étoile montante Santiago «Somer» Dominguez (20-0, 16 KOs) mettra son titre WBC USNBC Silver aux poids welters contre son challenger brésilien, Victor «La Amenza» Jones Freitas (16-5, 10 KOs) ), dans le cadre de l'événement de 10 rounds en collaboration.

Connor "The Kid" Coyle (11-0, 4 KOs), poids moyen invaincu, la sensation d'Irlande du Nord qui est devenue aussi régulière sur RJJ Boxing lors des événements UFC FIGHT PASS, affronte Miguel Dumas (11-2, 9 KOs), du Mexique , dans un combat de 8 rounds.

Une paire d'invités du Nord-Ouest invaincus, les poids lourds légers Richard Van Sicien (7-0, 3 KOs) et Abraham Martin (5-0, 5 KOs), ouvrent le segment UFC FIGHT PASS de la soirée dans un match de 6 rounds. Van Sicien est de Seattle, Oregon, Martin de Medford, Oregon, en passant par le Mexique.

Ouverture des portes à 17h30 PT, premier combat à 18h00 PT, et FIGHT PASS commence à 22 heures. ET (19 h, heure du Pacifique).