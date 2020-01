Eros Correa améliore à 10-0 avec une victoire au quatrième tour

RINGSIDE 27/01/2020

📷 Kyte Monroe

Hier soir à Tijuana, au Mexique, Eros Correa (10-0, 8 KOs), le super espoir de Cali Boxing Management, est resté invaincu avec un KO au quatrième tour contre Saul Garcia (3-1, 2 KOs).

Correa, qui est de San Jose CA, a combattu Garcia au Big Punch Arena, promu par GM3 Boxing et Gonzalez Boxing Promotion.

Pour les trois premiers tours, Correa a appliqué une tonne de pression sur Garcia avec une attaque stratégique du corps, qui a vu Garcia sur les cordes devoir se mettre à couvert.

Au quatrième tour, Correa a décroché une main droite mortelle qui a envoyé Garcia sur la toile, car Garcia a choisi de ne pas continuer. Avec la victoire, Correa est d’autant plus proche d’être en position pour un tir au titre mondial. Correa est actuellement un agent libre promotionnel, cherchant à signer avec le bon promoteur. Quatre matchs télévisés sont l’objectif pour 2020.

“Je voulais faire une déclaration et je pense que je l’ai fait”, a déclaré Eros Correa. «Je suis aussi actif que jamais dans ma carrière et je suis très reconnaissant d’avoir occupé ce poste. Je continuerai à travailler dur et je sais qu’une formidable opportunité se présentera bientôt. Mes managers font un excellent travail pour guider ma carrière et je suis reconnaissant. J’espère être de retour sur le ring d’ici fin février ou mars. “

“Nous sommes un pas de plus vers l’atterrissage d’un grand combat”, a déclaré Andrew Bocanegra, PDG de Cali Boxing Management. “Maintenant qu’Eros a des victoires à deux chiffres, il est mieux placé pour se battre dans une étape majeure. Nous parlons à quelques personnes de lui obtenir un contrat de quatre combats à la télévision. 2020 sera une année décisive pour Eros. »