Errol Spence Jr attend toujours l’autorisation: “Je ne peux pas encore m’épargner”

Publié le 30/04/2020

Par: Hans Themistode

Errol Spence Jr avait tout ce que vous pourriez demander. Des millions de dollars dans son compte bancaire, deux titres Welterweight et une reconnaissance mondiale comme l’un des meilleurs combattants du monde. Mais juste au moment où il était au sommet du monde, il a failli être jeté du haut de la montagne en raison d’un horrible accident de voiture.

La voiture de sport de Spence était méconnaissable car elle s’est renversée plusieurs fois et a envoyé la liste de titres unifiée Welterweight voler de son siège. Les nouvelles de Spence survivant à l’accident ont été un soulagement, mais les blessures graves semblaient être une conclusion perdue. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, il s’est éloigné sans une égratignure.

Des éraflures mineures et des dents cassées ont fait le monde de la boxe et ses fans essuient leur front collectif. À l’extérieur, quelques problèmes dentaires semblaient être un bon compromis pour le type d’épave dans laquelle il se trouvait. Mais il n’est pas encore sorti du bois.

“Je n’ai aucune restriction dans mon entraînement, sauf le combat”, a déclaré Spence aux co-organisateurs et anciens joueurs de la NBA Matt Barnes et Stephen Jackson. «Je ne peux pas encore m’épargner parce que j’ai eu les dents cassées. Ils ont mis deux postes dans ma bouche, eh bien, trois postes dans ma bouche. Je les attend pour guérir. Et une fois qu’ils guérissent, je vais avoir mes dents permanentes. Et puis je pourrai m’épargner. “

Au cours des deux derniers mois, les fans de sport du monde entier se sont ennuyés. Non seulement ils sont obligés de rester à l’intérieur à cause de COVID-19, mais il n’y a pas un seul sport qui soit actuellement pratiqué pour aider à passer le temps. Les combats classiques des années 70, 80 et 90 sont appréciés, mais les fans sont devenus agités.

Tout le monde pourrait être fatigué de COVID-19 mais d’une manière étrange, cela a été une bénédiction pour Spence.

«En réalité, cette pandémie m’a vraiment beaucoup aidé. Fondamentalement [with] récupération et juste prendre mon temps pour revenir. Mais je suis déjà de retour. Je suis à cent pour cent. Je suis allé dans un établissement à Cleveland, où ils m’ont vérifié, vérifié mon cerveau, m’ont donné des IRM et des choses comme ça, et tout s’est bien passé. Donc tout va bien. Je pense que je suis à 100% en bonne santé et en forme. “