Errol Spence Jr. s'apprête à parler pour la première fois d'un accident de voiture survivant

Personnel WBN 21/12/2019

📸 Stéphanie Trapp

Vendredi, alors que les formalités de pesée ont été accomplies pour Tony Harrison contre Jermell Charlo II, FOX a confirmé le retour sous les projecteurs pour Errol Spence Jr.

Le champion unifié des poids mi-moyens n'a pas été vu depuis sa victoire sur Shawn Porter en septembre.

Quelques jours seulement après avoir ajouté le titre WBC à son bracelet IBF dans un candidat au combat de l'année, Spence a été impliqué dans un accident d'une voiture.

‘The Truth’ a perdu le contrôle de sa Ferrari et a eu beaucoup de chance de survivre. Il a été révélé plus tard que Spence était ivre à l'époque. Spence a également été éjecté du véhicule parce qu'il ne portait pas de ceinture de sécurité.

Spence s'éloigna étonnamment avec seulement des blessures superficielles au visage.

On ne sait pas encore si Spence abordera ces questions – ou une accusation de police d'ailleurs, mais le jeune homme de 29 ans parlera lors de la diffusion de samedi.

En publiant une déclaration sur leurs plans, FOX a déclaré ce qui suit:

Aujourd'hui, FOX Sports annonce que le champion des poids welters unifié Errol "The Truth" Spence Jr. aura une interview lors de la diffusion de FOX PBC FIGHT NIGHT: TONY HARRISON VS. JERMELL CHARLO II en direct sur FOX le samedi 21 décembre (20 h 00 HE).

Cela marquera la première interview que Spence Jr. a faite depuis son horrible accident de voiture survenu le 10 octobre 2019.

Spence Jr. (26-0, 21 KOs) a unifié les titres mondiaux des poids welters IBF et WBC contre le double champion "Showtime" Shawn Porter (30-3-1,17 KOs) dans un combat bourré d'action du candidat de l'année à le FOX Sports PBC Pay-Per-View le samedi 28 septembre.

FOX PBC FIGHT NIGHT présente la revanche très attendue entre le champion des poids super-moyens WBC Tony «Superbad» Harrison et l'ancien champion du monde Jermell Charlo.

La boxe commence par la nuit de combat PBC FS1 de deux heures à 18h00 HE. Il est mis en vedette par le meilleur concurrent des poids moyens, Hugo "The Boss" Centeno Jr., face au Mexicain Juan Macías Montiel dans un affrontement de 10 rounds.

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la programmation, la liste des diffuseurs en direct de la semaine et la gamme de cartes de combat:

FOX PBC FIGHT NIGHT: TONY HARRISON VS. JERMELL CHARLO II

Date: samedi 21 décembre

Réseau / Heure: FOX, 20 h 00 HE

Annonceurs de combat: Brian Kenny, analystes Lennox Lewis et Joe Goossen

Bouts:

Tony Harrison (28-2, 21 KOs) contre Jermell Charlo (32-1, 16 KOs) – 12 rounds, WBC World Super Welterweight Championship

Efe Ajagba (11-0, 9 KO) contre Iago Kiladze (26-4-1, 18 KO) – 10 rounds, poids lourd

Karlos Balderas (9-0, 8 KOs) contre René Téllez Giron (13-1, 7 KOs) – 8 rounds, léger