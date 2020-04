ESPN a proposé un autre regard sur Mayweather-Pacquiao. C’était instructif.

Publié le 27/04/2020

Par: Sean Crose

Tout le monde était déçu. Tout le monde l’a appelé un gaspillage d’argent, un événement qui a eu lieu cinq ans trop tard, un vol qualifié, un travail de battage publicitaire et un festival de répétition. Seulement, venez découvrir, ce n’était pas le cas. Le temps a vraiment un moyen d’offrir de la clarté. Le cas du combat Floyd Mayweather – Manny Pacquiao en 2015 en est la preuve. ESPN et Top Rank ont ​​montré récemment de vieux matchs de haut niveau – peut-être une bonne chose à émerger pour ce cauchemar de Covid-19 que le monde traverse – et samedi dernier, ils ont montré le rejet de Floyd avec Manny, autrement connu comme le combat que tout le monde aime détester.

Ne l’ayant pas vu depuis des années, je suis sorti du visionnement de samedi – impressionné. Pour ce que j’ai vu, c’était trente-six minutes de boxe de haut niveau. À quel niveau? Aussi haut que possible. C’était Waterloo dans un ring de boxe, un concours entre deux maîtres absolus engagés dans des échecs de haut niveau – tandis que des millions de personnes regardées dans le monde entier en direct. George Foreman a un jour comparé la boxe au jazz, disant que les deux devenaient moins populaires mieux leurs pratiquants le devenaient. Il y a une vraie vérité là-dedans. Mayweather contre Pacquiao n’a offert aucun KO étourdissant, aucun excitant ne vient de derrière les victoires, aucune décision controversée. Il s’agissait simplement d’un futur Temple de la renommée qui donnait tout contre un autre.

Et l’homme, nous avons été déçus. Pendant des semaines, nous, les fans du noyau dur, avons agrippé, tandis que les fans occasionnels et les curieux se moquaient de l’ennui. Peut-être que les non-initiés avaient raison d’être mécontents. Quand la plupart des gens pensent à la boxe, ils peuvent penser aux 30 dernières minutes de chaque film Rocky. Les combats au plus haut niveau ne se déroulent pas toujours de cette façon. Après avoir revu Mayweather-Pacquiao le week-end dernier, je ne pouvais pas m’empêcher de penser que c’était juste un bon combat en tant que Hagler-Leonard. C’était simplement que tout le monde voulait Hagler-Hearns. Des années d’attente et des médias traditionnels étrangement curieux ont conduit les niveaux de battage médiatique à un tel niveau qu’il était presque impossible pour le match lui-même de ne pas décevoir. Je me souviens de chaque combat majeur depuis Leonard-Duran 1, et honnêtement, je ne me souviens pas d’un match – même parmi les matchs de premier ordre – qui a provoqué le ballyhoo Mayweather-Pacquiao.

Alors oui, le battage médiatique était à travers le toit. De plus, Mayweather-Pacquiao a eu lieu à une époque au-dessus du sommet. Se vanter était quelque chose qui avait autrefois été mal vu – en 2015, il était considéré comme une vertu – quelque chose à maîtriser si l’on voulait vraiment aller de l’avant. Tout comme aujourd’hui, 2015 a aimé son divertissement (et le sport a été considéré comme un divertissement pendant au moins un siècle) flashy et explosif. Floyd était flashy. Manny était explosive. Pourtant, les deux hommes ont été contraints de réduire leurs qualités les plus populaires après avoir signé pour se battre. Mayweather était tout simplement trop bon pour que Pacquiao prenne des risques, et Pacquiao était tout simplement trop bon pour que Mayweather soit autre chose qu’intensément sérieux. Bref, les hommes étaient trop bons pour leur bien. C’est du moins ainsi que cela a été vu.

Il est temps que cela change, cependant. Mayweather-Pacquiao n’était pas un grand combat – mais ce n’était certainement pas un mauvais combat. Loin de là.