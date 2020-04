ESPN confirme la sortie du rédacteur principal de boxe Dan Rafael

Phil Jay 13/04/2020

World Boxing News peut confirmer une séparation des voies entre ESPN et le rédacteur principal de boxe Dan Rafael après une collaboration de quinze ans.

Rafael a rejoint ESPN depuis USA Today en 2005. Il s’est rapidement impos√© comme le meilleur scribe de l’entreprise.

Parfois, polarisant les fans et les promoteurs, Rafael n’a jamais √©t√© loin de la controverse par moments.

Une querelle de longue date avec Top Rank s’est intensifi√©e lorsque ESPN a uni ses forces avec la soci√©t√© de Bob Arum en collaboration avec Disney.

Cela n’a pas √©t√© confirm√© lorsque ESPN a r√©pondu √† WBN pour commentaires lundi.

¬ęVous avez raison (Dan Rafael a quitt√© ESPN). Son contrat a expir√© ¬Ľ, ESPN exclusivement dit World Boxing News. ¬ęDan Rafael a √©t√© un √©l√©ment important de notre couverture de boxe depuis pr√®s de deux d√©cennies.

¬ęNous le remercions pour les nombreuses contributions qu’il a apport√©es √† la couverture du sport pendant cette p√©riode. Nous lui souhaitons beaucoup de succ√®s dans son prochain chapitre ¬Ľ, ont-ils ajout√©.

En signant une prolongation de contrat en 2016, on pensait que Rafael et ESPN seraient ensemble pour de nombreuses années à venir.

¬ęDan est une autorit√© de boxe prim√©e. L’un des √©crivains de boxe les plus respect√©s et les plus d√©vou√©s de l’industrie. Nous sommes ravis qu’il continuera √† diriger nos efforts dans ce sport s√©culaire ¬Ľ, a d√©clar√© Patrick Stiegman, vice-pr√©sident et directeur de la r√©daction d’ESPN Digital & Print Media lorsque l’accord a √©t√© conclu.

¬ęQu’il annonce des nouvelles, couvre des combats de grande envergure ou m√®ne la conversation √† travers ses reportages et commentaires, Dan continue de se distinguer parmi les journalistes de boxe. Nous sommes fiers qu’il continue de s’appuyer sur cet h√©ritage √† ESPN. ¬Ľ

PRIX NAT FLEISCHER

Rafael, qui a remport√© le prix Nat Fleischer pour l’excellence en journalisme de boxe de la Boxing Writers Association of America en 2013, rayonnait √† l’√©poque.

¬ęAu cours des 16 derni√®res ann√©es, j’ai eu le frisson d’une vie pour couvrir la boxe professionnelle. Y compris les 11 derniers pour ESPN.

¬ęJe suis vraiment ravi de le faire pour les ann√©es √† venir pour une grande entreprise. ESPN a un grand engagement envers la boxe. Je suis honor√© d’en faire partie. Avec mes √©diteurs qui travaillent dur, j’appr√©cie les ressources qui nous ont √©t√© donn√©es.

¬ęJe suis tr√®s reconnaissant √† John Kosner, vice-pr√©sident ex√©cutif, ESPN Digital & Print Media. √Ä Patrick Stiegman pour l’opportunit√© de continuer √† faire ce que j’aime faire. ¬Ľ

Malgr√© ces aimables paroles √©chang√©es, c’est fini pour Rafael √† ESPN √† l’√Ęge de 49 ans.

La destination du New Yorker devrait être révélée dans un proche avenir.

