Esquiva Falcao vs Ainiwaer Yilixiati ajouté à Jose Ramirez vs Viktor Postol

RINGSIDE 23/01/2020

Le concurrent brésilien invaincu des poids moyens, Esquiva “La Pantera” Falcao, tentera de faire reculer le concurrent chinois Ainiwaer Yilixiati dans un combat de poids moyens de 10 rounds le samedi 1er février à Mission Hills Haikou à Haikou, Hainan, en Chine.

Falcao-Yilixiati sera la co-fonctionnalité du combat très attendu entre le champion du monde junior WBC / WBO des poids mi-moyens Jose Ramirez et l’ancien champion du monde Viktor “The Iceman” Postol (ESPN, 22h00 ET / 19h00 PT).

La undercard sera diffusée sur ESPN + à partir de 20 h. ET.

“Nous avons promu Falcao depuis le début de sa carrière, et c’est l’occasion de montrer sa formidable capacité devant un large public sur ESPN”, a déclaré Bob Arum, président de Top Rank.

“2020 est l’année où je défie pour un titre mondial, mais mon voyage se poursuit en Chine contre un adversaire très dur”, a déclaré Falcao. «C’est une chance de montrer que je peux rivaliser avec tous les poids moyens, et à 30 ans, je suis au sommet de ma carrière. Ma carrière amateur m’a emmené partout dans le monde, et j’ai hâte de me rendre à Haikou pour présenter un spectacle pour le peuple chinois, mes fans au Brésil et tout le monde qui regarde ESPN. “

Falcao (25-0, 17 KO), médaillé d’argent olympique en 2012, est devenu professionnel après une brillante course amateur de 215-15 qui comprenait également une médaille de bronze aux Championnats du monde 2011 et une médaille d’or en 2012 au prestigieux tournoi Cheo Aponte. Il est devenu pro sous la bannière Top Rank en 2014 et est désormais classé dans le top 15 par trois des quatre principales organisations de sanction.

Boxeur-perforateur gaucher, Falcao a obtenu une fiche de 3-0 en 2019 avec des victoires à élimination directe sur Manny Woods et Jesus Antonio Gutierrez, en plus d’une victoire décisive au Brésil contre Jorge Daniel Miranda. Yilixiati (17-1, 12 KO) en a remporté sept d’affilée, dont deux victoires depuis sa descente dans les rangs des poids moyens.

En action en direct sur le flux undercard ESPN +:

L’espoir chinois invaincu Yongqiang Yang (13-0, 10 KOs) affrontera le vétéran philippin Jhon “The Disaster” Gemino (21-12-1, 11 KOs) en 12 rounds pour la ceinture WBO International de 130 livres.

En juillet 2018, Yang a éliminé l’harmonieux coup de poing Harmonito Dela Torre en deux rounds sur la undercard Manny Pacquiao-Lucas Matthysse, et il a récemment arrêté JR Magboo en deux rounds pour remporter le titre mondial WBO des poids légers.

Le poids léger chinois en hausse Jianhao Diao (2-0, 2 KOs) affrontera Eduardo “The Nightmare” Mancito (18-10-2, 9 KOs) en six rounds.

L’espoir coréen des super-moyens Sung Jae Jo (11-0, 8 KOs) affrontera Zulipikaer Maimaitiali (12-2-1, 8 KOs) en 10 rounds pour le titre vacant WBO Asia Pacific.