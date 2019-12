Est-ce que Kyle Kuzma s'intègre ou s'adapte à L.A.?

Kyle Kuzma est la grande opportunité des Lakers, autant pour la façon dont il joue que pour ce qu'il représente. Les équipes lourdes d'étoiles dans la chaleur de la course au titre ont généralement des moyens limités pour améliorer leur alignement au cours de la saison, à moins de le restructurer complètement. Kuzma à lui seul en propose deux: d'abord en renforçant les Lakers, déjà 24-6, avec un autre buteur naturel alors qu'il revient d'une blessure à la cheville; et deuxième comme la meilleure chance de l'équipe de décrocher un joueur d'impact via le commerce.

Les qualités qui font de Kuzma, 24 ans, un joueur apprécié à Los Angeles, suscitent une intrigue similaire sur le marché de la NBA. Chaque équipe a besoin de soutenir des talents qui ne sont pas découragés par les rotations de la défense. Lorsque les défenseurs s'éloignent de Kuzma, il glisse à travers les rainures qu'ils laissent derrière eux, exploitant les vulnérabilités à mesure qu'elles apparaissent. Si un défenseur se précipite pour fermer contre Kuzma quand il attrape le ballon sur le périmètre, il conduira sur un gribouillis vers la peinture, sa propre interprétation du travail nécessaire pour maintenir un jeu en vie.

Kuzma ne clignote pas. La traction qu'il a faite jusqu'à présent dans la ligue n'a pas été due à des compétences écrasantes ou à un athlétisme vertigineux, mais en gardant la tête. La créativité arrive d'abord comme conscience. Les joueurs ne peuvent que profiter au maximum des opportunités qu'ils voient, et la promesse du jeu de Kuzma est la quantité d'informations qu'il semble absorber. Ce qui peut ressembler à une circulation aléatoire et chanceuse dans le trafic est en réalité une lecture d'une fraction de seconde filtrée par l'instinct. Faire ces lectures pour les Lakers, cependant, est devenu plus difficile avec le déséquilibre croissant de la liste. Cadres, analystes et fans réfléchissent au même casse-tête depuis des mois: si LeBron James commence au petit attaquant avec Anthony Davis au pouvoir, quelle place dans la rotation cela laisse-t-il à Kuzma? Et quand il joue, quelle pièce – en termes d'espace physique réel – Kuzma doit-il suivre ses impulsions créatrices?

Ce n'est pas parce que le basket-ball est de plus en plus sans position que les joueurs sont en quelque sorte à l'abri de la redondance. Chaque équipe doit encore déterminer pour elle-même qui va où, se déplace quand et fait quoi. Kuzma, sans aucune faute réelle de sa part, complique cette division du travail. Gérer son rôle dans une rotation qui met déjà James et Davis en évidence signifie que certains éléments de l'opération des Lakers travailleront toujours à contre-courant, sacrifiant une partie de l'élan naturel de l'équipe au frottement. Peut-être que les Lakers pourraient encore commander suffisamment pour remporter un titre de cette façon. Plus probablement, ils devront explorer le marché commercial pour le type de perspective en développement qu'ils préfèrent ne pas déplacer en premier lieu.

Le problème fondamental pour les Lakers est que les contributions les plus importantes de Kuzma – notation, coupe et étirement relatif – pourraient être mieux fournies par quelqu'un d'autre. Étant donné que la plupart des compétences de Kuzma sont déjà orientées vers le périmètre, il est logique de poursuivre une aile ou un garde qui pourrait remplir le même rôle et plus encore. Plutôt que de garer Kuzma sur l'aile, les Lakers ne pourraient-ils pas trouver un tireur plus naturel avec un jeu au sol adapté? Et au lieu de demander à James ou Kuzma de chasser des ailes opposées autour d’écrans décalés, ne serait-il pas préférable de viser un défenseur qui est plus à l'aise pour verrouiller et suivre? Kuzma est raisonnablement flexible pour un avant de 6 pieds 8 pouces et 220 livres, mais cela ne signifie pas qu'il peut faire le travail d'une aile mieux qu'une aile réelle.

Si seulement réussir un tel métier était si facile. Déplacer Kuzma est l'une de ces idées intéressantes intellectuellement, mais difficiles à exécuter de manière satisfaisante. Cela fait mal que Kuzma ne soit pas une étoile claire; Bien qu'il soit manifestement un bon joueur avec son meilleur ballon de basket devant lui, aucune équipe ne devrait projeter de passer son attaque par Kuzma ou de construire sa défense autour de lui. L'ironie de ces circonstances est que le jeu de Kuzma n'a jamais eu plus de sens que lorsqu'il a été lu à travers le chiffre du jeu de LeBron. Échanger contre Davis – une décision que la franchise devait prendre – rendait leur équilibre moins tenable. Pourtant, les Lakers ont négocié pour garder Kuzma hors du commerce qui a amené Davis à Los Angeles, en partie pour préserver l'option de l'inclure dans un autre accord qui pourrait devenir disponible plus tard. Kuzma n'est peut-être pas un ajout central pour certaines équipes prometteuses, mais la façon dont il fonctionne s'harmonise bien avec un garde de tête commandant.

Trouver ce genre de maison pour Kuzma pourrait nécessiter des manœuvres créatives. En tant que joueur de troisième année (même s'il n'a pas de contrat à l'échelle d'une recrue traditionnelle), Kuzma est une telle affaire que l'échanger contre un vétéran serait un peu compliqué. Les types de joueurs que les Lakers pourraient cibler – contributeurs équilibrés ayant une expérience en séries éliminatoires – ont tendance à jouer sur des contrats plus importants. Ce ne serait pas un problème, sauf pour le fait que Kuzma lui-même ne gagne que 2 millions de dollars, et bricoler suffisamment de salaire pour un déménagement significatif (le seul type qu'une équipe de standing de LA devrait trouver intéressant) nécessiterait d'envoyer d'autres contributeurs précieux. C'est là que Danny Green, qui gagne 14,6 millions de dollars, est entraîné dans la rumeur, sans autre raison que pour des raisons financières. Les équipes avec plusieurs joueurs de niveau maximum manquent souvent de salaire modéré. Dans ce cas, il n'y a que quatre Lakers qui gagnent plus de 5 millions de dollars cette saison: deux stars intouchables, un acteur ayant le pouvoir d'opposer son veto à tout commerce dans lequel il est impliqué (légende des Lakers Kentavious Caldwell-Pope) et Green. Certains joueurs se retrouvent être des cibles commerciales pour la cause, et certains, malheureusement, pour les mathématiques.

Tout cela signifie que quels que soient les joueurs que les Lakers récupèrent, ils doivent être suffisamment intéressants pour remplacer deux ou plusieurs joueurs. Ils doivent être des ajustements intelligents et faciles, car il ne serait pas logique d'expédier Kuzma pour un autre joueur ayant des préoccupations similaires. Ces joueurs devraient être à l'aise sans le ballon mais capables avec lui, et de préférence suffisamment fiables pour se défendre. Le marché des ailes est difficile à briser tel quel et la ligue est particulièrement profonde dans la position de Kuzma, qui réduit encore plus la liste des destinations possibles. Tout cela ramène les Lakers à une variation sur leur point de départ: peser le chevauchement contre la concession, le tout dans une tentative de se rapprocher d'un demi-pas d'un titre. Parfois, la bonne décision est sujette au mauvais marché.

