Est-ce que le champion de la preuve WBC était né une femme?

World Boxing News a découvert ce qui semble être la preuve que la championne du WBC à deux poids Alejandra Jimenez était née femme et non pas en tant qu’homme.

En parcourant de vieilles photographies, en particulier une en face de son accusatrice la plus véhémente, Carlette Ewell, il y a des signes clairs en faveur de Jimenez.

Comme l’a récemment déclaré le World Boxing Council, Jimenez a accouché il y a dix ans. Il existe des preuves de cela sous la forme de vergetures.

Comme le souligne WBN sur la photo, ces cicatrices sont presque certainement le résultat d’un accouchement car le corps féminin est élargi pour habiter un bébé.

La perte de poids rapide pourrait être blâmée dans certains cas, bien que l’image de Jimenez soit AVANT qu’elle ait commencé à perdre une tonne de poids passant du poids lourd au super poids moyen.

Malgré la perte de quelques livres avant sa carrière de boxe, les lignes distinctives sont très susceptibles de provenir de la grossesse. Ils appuieraient maintenant le cas du WBC.

«Alejandra Jimenez est une mère célibataire de 31 ans. Elle a donné naissance à sa belle fille, Ailime, à l’âge de 21 ans », a déclaré la WBC.

«En tant que jeune femme, après la naissance de sa fille, Alejandra était en surpoids excessif. À l’âge de 23 ans, elle a trouvé une salle de boxe, ce qui a finalement changé sa vie.

«Elle a fait ses débuts en boxe professionnelle il y a 5 ans à l’âge de 26 ans.

«Alejandra a travaillé très dur et a surmonté tous les types d’obstacles. Elle a atteint la gloire maximale dans son sport en remportant le championnat du monde des poids lourds WBC contre Martha Salazar à Cancun en mars 2016.

«Elle s’est ensuite inspirée et, grâce à des efforts et des sacrifices exemplaires, elle s’est fixé pour objectif de se battre à un poids considérablement plus faible dans la division Super Middleweight.

«Samedi dernier, Alejandra a vaincu Franchon Crews Dezurn et est devenu le champion du monde WBC Super Middleweight.

«En voie de le faire, Alejandra s’est soumise à un protocole complexe de contrôle antidopage hors compétition mené par le biais de l’Association volontaire antidopage (VADA).

“Chaque résultat de test était négatif.”

Répondant à certaines critiques du WBC dans le passé, ils ont poursuivi: «Le WBC est souvent remis en question car il a les normes de santé et de sécurité les plus strictes et les plus protectrices de la boxe féminine, notamment.

«Non limité à – les tests antidopage VADA; limite de combat de dix rounds. Durée de deux minutes par tour. Tailles de gants plus sûres et tests de grossesse pré-combat obligatoires.

«Nous avons également une histoire d’activisme social pour promouvoir l’équité et la diversité dans le sport et la condition humaine. Cela comprend des campagnes publiques largement promues pour lutter contre l’intimidation et la consommation de drogues.

«Également pour promouvoir l’esprit sportif et l’inclusion. Dans et hors du ring. “

